Ebert: "En el Rayo quiero volver a ser feliz jugando al fútbol"

Día grande en el Rayo Vallecano, como siempre que se presenta a un jugador. A falta de Raúl Martín Presa, que aún se encuentra en China, los directivos que acompañaron a Patrick Ebert en la sala de prensa fueron José María Sardá, vicepresidente del club y, como siempre, el director deportivo Felipe Miñambres.

El primero en hablar fue José María Sardá, que fue breve y directo al decir que "Ebert tiene una gran historia profesional. Va a ayudar al Rayo a tener unos resultados fenómenos." Antes de dar paso a Felipe, dio al alemán la bienvenida y le deseó suerte en esta etapa.

Miñambres: "Dinero no le podemos dar mucho, pero cariño sí"

Turno para un Felipe Miñambres que más tarde hablaría sobre la actualidad del Rayo, pero en este momento habló nada más de Patrick Ebert: "Llevamos varios días con él y estamos muy contentos ahora que está con el grupo. Quiero agradecer a él y a sus agentes porque me han demostrado que son gente de palabra." No filtró datos privados del fichaje, pero sí parte de las conversaciones que tuvieron: "Hay que decir que Patrick nos ha elegido a nosotros, porque tenía otros equipos que le daban más dinero y ha venido al Rayo. Ya le dije los primeros días que dinero no le damos mucho, pero cariño va a tener todo." Felipe espera que Ebert dé al Rayo "todas las cualidades que tiene, que son muchas y ya las ha demostrado."

Y el protagonista salió a escena, hablando brevemente, pero siendo muy claro en sus declaraciones. Para empezar, confesó por qué eligió el Rayo: "Paco Jémez y Felipe Miñambres me han demostrado que me querían de verdad. Yo quería volver a España. Me han dado una buena bienvenida, sintiéndome parte de la familia y quiero devolver la confianza en el campo."

Todos sabemos lo que se espera del Rayo por filosofía y por estilo de juego. Ebert en concreto espera "jugar un buen fútbol y ser la sorpresa de la liga." Además, le gustaría "jugar con un fútbol ofensivo para poder marcar goles y asistir," que es lo que a él en realidad le gusta.

"Paco Jémez me ha transmitido confianza y me ha dicho lo que quería de mí," dijo el germano, que se mostró con muchas ganas de que empiece la temporada: "Sólo he entrenado dos días con el equipo, y lo que estoy deseando es que llegue ya el primer partido contra el Valencia." A lo largo de toda la mañana se le ha notado bastante feliz de vestir la franja las próximas dos temporadas. Ha explicado que "en Rusia hay mucho dinero," pero que él quiere jugar al fútbol. Fue un poquito más allá en su explicación: "Cuando mi familia venía a verme a Rusia veían que no era feliz y no disfrutaba de mi tiempo. Cuando llegué aquí, me hice un selfie y se lo envié a mi madre, que me dijo que se me notaba feliz. Eso es lo que me importa."

Ebert: "Quiero dar el 100% en el Rayo"

La humildad en el Rayo es algo muy importante, y Ebert demostró que tiene bastante: "A mí no me gusta hablar sobre mí como hacen otros jugadores. Yo prefiero hablar en el campo. Prometo dar todo en los entrenamientos y en los partidos. Intentaré marcar muchos goles, que es lo que se espera de mí."

"No conozco mucho a la afición del Rayo," reconoció, aunque también dijo que sabe que "es parecida a la del St. Pauli," hinchada que conoce porque su madre es seguidora del equipo. Solo recuerda una cosa de Vallecas: "Me acuerdo que mandé callar a la grada cuando jugué con el Valladolid, pero espero gustar a la afición cuando marque el primer gol con el Rayo."

Goles arriba y goles abajo. Promete mucho, pero nada a la vez: "No me marco una cifra de goles." Nada en datos, sí en esfuerzo: "Lo que haré será trabajar duro para que vengan todos los goles posibles. En Rusia tuve una lesión al principio y luego no llegué a encontrar mi sitio. Eso ya es pasado y lo que quiero es dar el 100% aquí."