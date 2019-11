Entrevista. Leandro y Canario: "Hay que quedar lo más arriba posible, si es en playoffs mejor"

Leandro Martínez Ortiz es un delantero nacido hace 21 años en la localidad cántabra de Colindres. Se formó en la cantera del Laredo, para pasar al Atlético Perinés y, de ahí al filial del Racing de Santander. Su rendimiento hace dos temporadas, en el grupo cántabro de Tercera le valió para debutar con el primer equipo santanderino, e incluso realizar parte de la siguiente pretemporada. Sin embargo el equipo racinguista decidió prescindir de sus servicios, y el prometedor Leandro decidía enrolarse en otra cantera, la del Atlético de Madrid. Con el segundo filial colchonero ha jugado esta pasada temporada, donde se ha convertido en pichichi y jugador más destacado del equipo.

PREGUNTA: El pasado lunes se incorporó a los entrenamientos con su nuevo equipo. ¿Cómo ha ido esos primeros días de entrenos?

RESPUESTA: Muy bien, llevo una semana y muy contento por cómo me han recibido en el vestuario. Todos los compañeros son buena gente y desde el primer día me hacen sentir a gusto aquí.

P: Ya pudo debutar con la verdinegra en el primer amistoso disputado en Fadura. ¿Qué tal se vio?

R: Pues el primer partido de pretemporada siempre es difícil, falta ritmo y rodaje, y creo que estuve en la misma línea de todo el equipo. Poco a poco seguro que se irá mejorando para llegar bien al primer partido de liga.

P: ¿Qué tal le han recibido en el vestuario. ¿Conocía a alguno de los jugadores cántabros como Resines, Raúl, Neira o Riki?

R: Personalmente no les conocía a ninguno, aunque ya había oído hablar muy bien de este vestuario. Como he dicho antes, todos me han acogido muy bien pero sobre todo los de mi tierra han ayudado a que la integración sea casi inmediata.

P: Además Ander Lafuente compartió titularidad con usted el día de su debut oficial con el primer equipo del Racing.

R: Sí, el primer día ya estuve hablando con Ander en el vestuario, porque era el único jugador al que conocía previamente. Curiosamente a ninguno de los cántabros, pero sí a él, por haber entrenado con él en el primer equipo del Racing , cuando él formaba parte de la plantilla y yo tuve la oportunidad de debutar.

P: Hablando de Cantabria. ¿Le han guardado sitio en el coche para ir y venir de Sestao?

R: Sí que es cierto que hay varios compañeros con los que voy en coche desde el primer día. En verano me desplazo desde Colindres, que es de donde soy natural, pero estudio y vivo en Santander durante el resto del año.

P: Es de entender que la proximidad geográfica ha sido una de las claves para su fichaje. ¿Es cierto que al menos otros dos equipos importantes de la categoría y de un entorno cercano también estaban interesados en sus servicios?

R: Sí, pero al final lo importante no son los demás equipos, sino que yo tomara la decisión de firmar por el Sestao, y empezar una nueva etapa aquí. Los rumores son eso, rumores, que yo ni te voy a confirmar ni desmentir.

Leandro: "Creo que el Sestao ya se interesó por mí la temporada pasada"

P: ¿Y por qué se decantó por la oferta del Sestao?

R: Desde pequeño siempre había oído hablar bien de este club, y eso le convirtió en una de mis primeras opciones para fichar.

P: ¿Es cierto que ya la temporada pasada, con Viadero en el banquillo, los técnicos del Sestao ya le tenían en su agenda?

R: Sí, creo que el Sestao se interesó la temporada pasada pero al final marché a Madrid porque la opción del Atlético surgió antes. Creo que me ha salido un buen año allí, y eso ha hecho que se vuelvan a fijar en mí. Ahora queda esperar que me salga una temporada igual o mejor en Sestao.

P: Usted es un jugador de cantera, formado en el Racing, pero el verano pasado, después de hacer la pretemporada con el primer equipo, se marcha a otra cantera, la del Atlético de Madrid. ¿Pidió usted desvincularse o ya le había dado el club la baja previamente?

R: Yo el año pasado tenía varias opciones a donde marchar. Por un lado el Racing no se aclaraba conmigo, me supo concretar en qué categoría iba a jugar, si con el primer equipo en Liga Adelante, o con el filial en Tercera. Por otra parte, por problemas económicos el club había decidido desprenderse de los jugadores con sueldos altos. Al final me ofrecieron quedarme en el Racing B, en principio sin ni siquiera hacer pretemporada con el mayor, aunque luego por mis méritos conseguí jugar e incluso meter algún gol con el primer equipo antes de marcharme.

P: ¿Supuso para usted una decepción jugar con el tercer equipo en Tercera o era preferible para tener más minutos ante la competencia que había en el puesto de delantero en el B?

R: Yo en un principio no sabía si iba a jugar en el Atlético B o en el Atlético C. Sabía del interés del club rojiblanco por incorporarme a su cantera. Sin duda uno siempre quiere jugar en la categoría más alta posible, pero ai final apostaron por dejarme en el C, y yo sin ningún problema. Me siento satisfecho y contento por el año jugado con ellos.

P: Hablando ya de esta última temporada , ¿cómo le ha ido en lo personal y en lo colectivo? Comentan que ha sido uno de los jugadores destacados, máximo realizador, y de los que ‘tiraban del carro’ en los momentos decisivos de la temporada.

R: Bueno, todo el equipo ha tirado del carro, porque los compañeros que tenía en Madrid eran muy buenos. Es cierto que acabé como máximo goleador, con 15 goles, y que me salieron bien las cosas. En realidad creo que todavía no he tenido un mal año en mi carrera, y esperemos que la racha siga.

P: 15 goles, curiosamente la misma cifra que logró el curso anterior con el Racing B.

R: Bueno, en realidad fueron 17, porque a los 15 en liga hay que sumar un par de tantos que anoté en Copa Federación.

Leandro:" Tras dos años en Tercera creí que era hora de dar un paso adelante"

P: Sin embargo el descenso del Atleti B a Tercera, y el arrastre consiguiente del C, ¿qué repercusiones ha tenido para el equipo y para usted?

R:. Por lo que tengo entendido por los amigos que he dejado allí, van a prescindir del segundo filial y sólo competirá el Atlético B. Es un tema muy importante, ya que tras estar dos años en Tercera creí que era hora de dar un paso adelante, y la decisión que he tomado me parece que es la correcta.

P: Dada la situación en que queda el Atlético C. ¿Se atreve a recomendar a los secretarios técnicos del River o de la zona algún jugador joven e interesante que quede libre?

R: Bueno, lo cierto es que tras la supresión de un filial, se quedan ente 30 y 40 jugadores entrenando allí ahora mismo, por el tema de los contratos que tenían los jugadores. Cualquiera de mis compañeros del año pasado me parecen grandes jugadores, válidos para jugar en 2ªB, pero no me atrevo a destacar a ninguno en concreto.

P: En el Sestao va a tomar el relevo de un paisano, contrastado goleador como Nacho Rodríguez. ¿Cómo se definiría usted como jugador? ¿Con qué futbolista más o menos conocido te podríamos comparar por tu forma de jugar?

R: Yo siempre he marcado goles, y creo que eso hace definir a un futbolista como goleador. De todas formas el míster me está probando por ahora en el extremo izquierdo en los dos partidos, y también me manejo en esa demarcación, aunque hace mucho que no juego en ese sitio. Sobre la comparación con Nacho, tampoco le he visto más que un par de veces, y creo que lo mejor es cada jugador muestre sus mejores cualidades en beneficio del club.

P: Hablando de delanteros y goleadores. Sin saber qué referencias tenía del Sestao ni de Las Llanas, sí que imaginamos que conocerá a Jito Silvestre. ¿Se ve compatible con él?

R: Desde el primer día que lo vi entrenar y jugar, Jito me ha dejado asombrado. Tenía muy buenas referencias de él, sabía de su facilidad para marcar tantos goles, pero me está impresionando por lo que le veo. Es muy buen futbolista, y como tal se debe compaginar bien con cualquier otro jugador.

P: Sabrá que tienen partido de pretemporada en agosto contra el Racing. Sin duda será un encuentro especial, aunque sea amistoso. Lamentablemente no se podrá repetir en liga porque parece ser que la preferencia del club del Sardinero no era jugar con los vascos.

R: Sí, es cierto, la primera vez que me enfrente contra el Racing será en ese amistoso. Al final todos los partidos ilusionan, pero que sea contra un exequipo siempre te hace sentir algo especial.

Leandro: 'Desde el primer día que lo vi entrenar y jugar, Jito me ha dejado asombrado'

P: ¿Qué reto se marca a nivel personal y colectivo para esta temporada?

R: Hay muchos retos: quedar lo más arriba posible en la clasificación, en puestos de playoffs si puede ser. También intentar acabar como el primer equipo del País Vasco sería bonito. En lo personal, conseguir muchos goles, y marcar diferencias. Pero lo primero es el beneficio del equipo.

Alberto Castaño Luis, 'Canario', nació en Palencia hace 25 años y atesora casi 150 partidos en sus cinco temporadas en 2ª División B. No destaca por ser un gran goleador, sino más bien en su capacidad para dar asistencias, su rapidez y su habilidad. Formado en las filas del Palencia, tuvo un brillante debut con el primer equipo de La Balastera, contribuyendo decisivamente con 11 goles al ascenso a 2ªB en la temporada 2008/2009. Tras el descenso del equipo palentino tres temporadas después, y una breve etapa en otro club de la ciudad, el Cristo Atlético, emigraría a Barcelona para jugar, primero en las filas del RCD Espanyol B, y la pasada temporada en el Hospitalet, su último club antes de llegar a Las Llanas.

PREGUNTA: El sábado debutó en Urritxe sustituyendo a Leandro en el minuto 62. ¿Qué tal sus primeros minutos como jugador verdinegro?

RESPUESTA: La verdad que muy bien, con buenas sensaciones. Me sentí a gusto con el equipo, y es que en la semana que llevo aquí me siento como en casa.

P: Ya que habla de casa. ¿Ha encontrado ya sitio para residir?

R: Sí, me quedo en Castro. Yo soy de Castilla y León, de Palencia, pero tengo familia aquí en Castro y también en Barakaldo. He pasado unos días con ellos y la verdad que se me ha hecho fácil la aclimatación.

P: Por cierto, y para hablar con propiedad, ¿’Canario’ es palentino o venteño?

R: Realmente yo vivo en Venta de Baños pero nací en Palencia. Es un pueblo que está a apenas seis kilómetros de la capital.

P: Sin saber si conocía a alguno de los nuevos compañeros de vestuario. Quizá tu pasado ‘perico’ te pueda acercar a Jito…

R: Realmente conozco a Jito de cuando estaba en la Cultural y el Alavés por haberme enfrentado a él en mi época del Palencia. Lo mismo que otros jugadores como Nacho Neira, Fernando Cabero…

P: Por cierto eso de hacer de escudero de grandes nueves de la categoría como Jito no le será extraño. Ya tuvo al mítico Paulino de compañero en Palencia.

R: Sí, la verdad es que he tenido a grandes compañeros como Paulino, Benjamín Zarandona, Agostinho (que jugó en el PSG). Grandes jugadores a mi lado que han aportado su granito de arena para que yo creciera también como futbolista.

P: ¿Cómo se produce su fichaje por el Sestao? El Hospitalet quería renovarle pero a la baja y usted no aceptó esa propuesta.

R: La verdad es que fue un año complicado en el Hospitalet. Llegué apenas dos semanas antes de que diera comienzo la liga, y a pesar de ello empecé jugándolo todo. Pero luego, por motivos que desconozco, empecé a participar menos y mi aportación se hizo más irregular. Al acabar la temporada no me sentía tan a gusto, ni siquiera conmigo mismo; el campo de césped artificial tampoco me animaba mucho a seguir, y además sabía que el míster no iba a continuar. Eran varios factores a tener en cuenta, y para estar tan lejos de casa otro año más decidí salir de allí.

Canario: 'Uno de mis mejores partidos fue contra el Sestao en La Balastera'

P: ¿Tenía otras ofertas de Segunda B? ¿Qué factores le hicieron decidirse por el Sestao?

R: Tuve bastantes ofertas de esta categoría, pero no me llamaron la atención lo suficiente, bien porque se tratara de campos de césped artificial, bien por el proyecto deportivo que ofrecían. Creo que soy joven y no valoro sólo el aspecto económico. Se me presentó entonces la oportunidad de ir al Sestao, mientras pasaba un fin de semana en Portugal, y no me lo pensé mucho, llegando a un acuerdo rápido. El Sestao es un club que conozco bien, que pienso que ha crecido mucho desde mi salida del Palencia. Ha sido campeón y jugado playoff recientemente, y cuenta con un buen campo y una buena afición.

P: La cercanía con Palencia también habrá sido tenida en cuenta.

R: Por supuesto. No es que haya sido un factor decisivo porque el futbolista sabe que su carrera es corta y asume que hay que aprovechar las oportunidades aunque tenga que desplazarse lejos. Sin embargo, estar cerca de casa era otra de mis prioridades. Después de tres años en Barcelona, en los que sólo podía ir a casa por Navidades, era algo que apetecía. Quieras o no, se echa de menos tu tierra, y escaparme en algún día libre seguro que me vendrá bien.

P: En el polo opuesto, nos consta que sopesó la opción de marcharse al extranjero.

R: Sin ir más lejos el año pasado tuve una oferta para irme a Chipre, pero la rechacé porque el club no me inspiraba confianza en el tema de los cobros. Económicamente era muy buena tal y como está el día de hoy, pero para irse a un sitio así hay que hacerlo con algo de seguridad. De todas formas si con el tiempo sale otra posibilidad de marchar al extranjero en absoluto la descarto.

P: Hablando de palentinos y de Sestao es casi obligado mencionarle a Juanjo Rodríguez, quizá el último futbolista palentino en defender la camiseta verdinegra, y que curiosamente fue entrenador suyo en el Cristo Atlético.

R: En efecto. Juanjo empezó siendo segundo entrenador mío en el Palencia, de cuando yo debuté allí.. Luego en el Cristo Atlético, cuando desapareció el Palencia, lo tuve casi tres meses como primer entrenador. Se puede decir que me he pasado media vida futbolística a sus órdenes. De Juanjo no puedo decir más que cosas buenas, me ha enseñado mucho y le estaré siempre agradecido.

P: ¿Es cierto que Alfonso Del Barrio, actual secretario técnico del Sestao, ya le conocía de su etapa en Palencia como técnico?

R: Sí, hablé con él. Alfonso ya me conocía de la época del Palencia y era la mejor referencia que podía tener sobre el Sestao. Fue quien me llamó, quien me presentó el proyecto deportivo del Sestao, comentándome que me iba a encontrar a gusto, cerca de casa, y con la confianza del entrenador, Me transmitió que Sarriugarte me conocía bien y estaría encantado de contar conmigo.

P: Siente aún que puede explotar como jugador y que Las Llanas puede ejercer de trampolín con usted como con tantos otros jugadores que han llegado con un perfil similar al suyo.

R: No puedo ocultar que mi intención es venir a eso, a dar un paso adelante teniendo en cuenta que este año en Hospitalet no me he llegado a sentir cómodo en ese campo de césped artificial. Pero vengo aquí con la ilusión de hacer un buen año, de ayudar al equipo a lo máximo, si puede ser playoff, y por qué no, ascender a la Liga Adelante.

P: Algunos medios te han anunciado como un fichaje con gol. Tenemos en cambio entendido que destacas más por otras virtudes como la rapidez y la capacidad de dar asistencias. Puedes definirte como futbolista con tus características y tu posición en el campo, y así salimos de dudas?

R: El único año que he hecho goles fue el de mi debut en el Palencia, que jugaba de delantero centro. Todavía hay gente que me asocia con aquello y piensa que soy delantero, pero ahora soy más jugador de banda, o mediapunta. Aunque soy diestro he jugado en banda izquierda porque me manejo bien con la zurda, y me encuentro más a gusto para progresar hacia dentro. Me considero un jugador con velocidad, buen ‘uno contra uno’, que aporta profundidad al equipo…Puedo dar muchas asistencias y tengo un buen golpeo a balón parado. Es cierto que podría contribuir con más goles al equipo, y es uno de los retos que me marco para este año. No meteré los 20 goles de Jito, pero si llego a seis o siete me sentiría satisfecho.

P: Al Sestao ya se había usted enfrentado con el Palencia. ¿Guarda recuerdos de esos enfrentamientos?

R: Del Sestao guardo el recuerdo de equipo rocoso, fuerte y competitivo, concentrado hasta el final, y al que cuesta ganarle como suele suceder con los equipos vascos. Recuerdo que precisamente contra el Sestao en La Balastera fue uno de mis mejores partidos, el año que estaba precisamente Sarriugarte en el banquillo del River. En ese partido me fue bien jugando en banda izquierda, casi me salía todo, y creo que de ahí también me recuerda el míster. En cambio, la vuelta en Las Llanas no pude jugar porque estaba sancionado, aunque años antes había jugado en otra época con Pepe Calvo, poco tiempo porque era suplente y contaba poco conmigo.

P: Como jugador formado en el Palencia y que ha vivido en primera persona los problemas del club de La Balastera. ¿Nos puede recordar cuál es la situación actual del futbol en la capital palentina?

R: Como todos sabemos el Palencia lamentablemente desapareció por la deuda económica que arrastraba y ahora hay un nuevo equipo que ha recogido el testigo. De todas formas la afición en Palencia está un poco dividida entre tantos equipos que hay en la ciudad. Esperemos que se reconduzca la situación porque Palencia y su afición merecen un equipo al menos de Segunda B.

P: Decidió dar el salto al grupo tercero aprovechando la oportunidad de ir al filial del Espanyol B, pero ya antes, con 18 años, en su primera temporada con el primer equipo palentino llamó la atención de varios clubes de Primera, como Valladolid, Osasuna o Rayo, que quisieron llevárselo. ¿Qué sucedió para que no cuajara ninguna de esas operaciones?

R: Pues sucedió que el que entonces era presidente del Palencia no quiso dejarme salir de Palencia. Tenía bastantes ofertas, mi representante y yo nos reunimos con el presidente y él no puso de su parte para dejarme salir. Pretendía sacar más dinero del que ofrecían. Fue una ocasión perdida lamentablemente, pero ya no se puede hacer nada y sólo queda mirar hacia adelante.

Canario: 'Llegué a pensar en dejar el fútbol porque no disfrutaba de él'

P: Como ha mencionado antes, con la llegada de Pepe Calvo al banquillo del Palencia, la situación cambió para usted, hasta tal punto que llegó a decir que estuvo a punto de dejar el fútbol…

R: Pues sí, me relegó al banquillo y apenas me daba oportunidades. Fueron años muy difíciles para mí. Yo era un chaval y posiblemente no tenía la mentalidad de ahora, que acumulas una experiencia en el mundo del fútbol. Sí que me planteé dejarlo porque pienso que los jugadores estamos para disfrutar del fútbol y yo en esa época sufría cada vez que iba a entrenar. Pensé en dejarlo, al menos en el aspecto profesional, y jugar sólo a nivel amateur, con mis amigos, para poder disfrutar de él.

P: Afortunadamente para usted la situación se recondujo para usted tras la llegada de Calderé, quien además de entrenarle en el Palencia parece que fue clave en su incorporación al Espanyol tras el descenso a Tercera del Palencia.

R: Siempre he dicho que Calderé fue el que me hizo recuperar la confianza en mí mismo, y se lo estaré eternamente agradecido. Nada más llegar al banquillo apostó por mí, cuando no me conocía. Me dio minutos, partidos, y me salió mi mejor año, creo, junto con los del Espanyol B.

P: Debuta con el filial blanquiazul en la jornada 27 y desde entonces titular con 3 goles en 11 partidos. Al año siguiente, ya con Sergio González como técnico, se convierte en uno de los capitanes con 34 partidos disputados. Sin embargo la ley de los 23 años, a pesar de tener contrato, le costó la salida del club perico.

R: Sí, era el segundo capitán del Espanyol B, pero como el primer capitán la mayoría de partidos no participaba, me tocaba a mí llevar el brazalete. Es algo simbólico pero que llevaré con orgullo, mis dos buenos años allí tanto con Manolo Márquez como con Sergio González, dos técnicos excepcionales.

P: ¿Recuerda algún compañero que desde entonces hayan subido al primer equipo del Espanyol de la mano del citado Sergio González?

R: Pues sí, son varios. Te puedo citar por ejemplo a Germán, el portero, Pau, Rober Correa, Rubén Duarte, que va a ir ya a la selección, Fran Jordá, Antonio Raillo, y Jairo Morilla, un delantero cedido al Girona…Me da un poco de envidia sana pero estoy contento porque ya es hora de que se cuente con la cantera. Yo tuve la mala suerte de coincidir en mi etapa allí con Aguirre, que era todo lo contrario. Es cierto que llegué a entrenar bastante con el primer equipo, y en el club me reconocieron que lo estaba haciendo bien, pero que era una pena que ya tuviese esa edad. Eso condicionó mi futuro en el club, porque aunque confiaban en mí no podían hacerme debutar en el equipo. Era más fácil subir a un sub23 que pudiese jugar 10 minutos y volver a jugar con el filial. Sí que fue mala suerte que el fin de mi contrato coincidiese con la subida de Sergio González al banquillo del primer equipo.

P: Su buena temporada, no obstante, le hizo estar a un paso del salto de categoría, pero se truncó un fichaje que parecía hecho con el Leganés y acaba recalando en L´Hospitalet.

R: Cierto. Yo también pensaba que estaba hecho con el Leganés, pero en el mundo del fútbol ya sabes que todo es impredecible, y hasta que no se firma nada está hecho. Una pena porque era un buen momento para seguir progresando como jugador. Se ha juntado ese ‘palo’ con el sabor agridulce de Hospitalet, pero tengo muchas ganas de demostrar que con 25 años hay tiempo para desquitarse.

Canario: ' La edad condicionó mi futuro en el Espanyol '

P: Hablando del Hospitalet, sabrá que hay otro ‘Canario’, Juan Antonio Méndez, futbolista también de Segunda B, fichado este año por el Cádiz. De hecho alguna web ha confundido sus fichas. ¿Le constan más confusiones o alguna otra anécdota relacionada con esta coincidencia. Jugó en el Hospitalet la temporada anterior a la que usted llegó?

R: Le conozco y hemos hablado de ese tema. Sí que es anecdótico, y además te puedo añadir que ya antes de Hospitalet, yo llegué al Espanyol el año que él se marchaba.

P: Por cierto, de dónde le viene lo del apodo de ‘Canario’?

R: Con cuatro años me fui a vivir a Lanzarote, donde estuve 15 años, y cuando llegaba a Palencia a veranear mis amigos me llamaban ‘Canario’, un apodo que ya se me quedó hasta ahora.

P: Sin saber si ha estado al tanto de la polémica distribución de grupos. ¿Le habría gustado jugar por ejemplo contra Castilla y León, o le motiva jugar contra equipos como el Castilla de Zidane y el Fuenlabrada de Morientes?

R: Llevo tiempo haciéndome la pregunta porque yo siempre que he estado en el Palencia he jugado en el grupo vasco. Me sorprende que los vascos no jueguen con Castilla y León que está al lado, igual que el Racing. De todas formas es un tema de la Federación y toca asumirlo. Yo por lo menos estoy contento, porque dentro de la dificultad que entraña cualquier grupo, creo que podemos hacerlo bien. Lo de Zidane y Morientes, es otra anécdota. Yo ya he tenido a Sergio como entrenador, y pienso que en el banquillo serán tan naturales y humildes como cualquier otro entrenador.

P: Para terminar, un objetivo que se marque ‘Canario’ a nivel personal y de equipo para la temporada.

R: A nivel personal ayudar al equipo con el mayor número de goles y asistencias, y en cuanto a equipo, estar lo más arriba posible, y si es posible en playoffs que es para lo que he venido yo, y pienso, todos los jugadores que hemos llegado aquí.