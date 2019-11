Entrevista. Undiano Mallenco: "Jamás pensé que llegaría tan lejos"

Habían transcurrido sus tres minutos de prolongación. Entonces, casi parado sobre el borde del círculo central, hizo sonar su silbato y señaló así el final del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

Inmediatamente, los jugadores del Fútbol Club Barcelona comenzaron a festejar el triunfo. La otra cara la firmaban los futbolistas del Real Madrid, quienes apenas terminado el encuentro, se marcharon cabizbajos a los vestidores. El Barça había ganado por 4-3. Aquel 23 de marzo del 2014, al colegiado no le tembló el pulso para pitar tres penaltis: uno para el local y dos para el visitante.

Aquella noche de Madrid fue la última vez que Alberto Undiano Mallenco dirigió el Clásico mundial, ese mismo día se transformó en un hombre récord en el arbitraje español.

"Un compañero del instituto me convenció para arbitrar"

Su carrera comenzó en la 1989-1990: “Un compañero del instituto me convenció y, aunque no estaba muy seguro al principio, el arbitraje me enganchó rápidamente”. Recuerda con lujo de detalles su primer partido: “Lo recuerdo como si fuera ayer. Me divertí mucho a pesar de estar un poco nervioso (al principio). Era una sensación extraña pues a pesar de tener 13 años me sentí muy respetado”.

"El arbitraje me enganchó rápidamente"

Durante cinco temporadas impartió justicia en las divisiones regionales de Navarra, ciudad donde nació el 8 de octubre de 1973. En Tercera División solo estuvo en la temporada 1994-1995. Un año después, se recibió como Licenciado en Sociología en la Universidad Pública de Navarra.

En Segunda B, Alberto Undiano Mallenco permaneció solo dos temporadas hasta que en la 1997-1998 llegó a la Segunda División, donde estuvo por tres años. Para el colegiado, arbitrar en categorías inferiores resulta más dificultoso: “Creo que es más complicado que arbitrar Primera División. El problema es que en Primera todo tiene más repercusión”.

"En Primera División todo tiene más repercusón"

La noticia del ascenso a la máxima categoría del fútbol español le llegó mientras estaba descansando: “Estaba de vacaciones con mi actual mujer en Tenerife y me llamó Enríquez Negreira. Estuve unos días como en una nube”. En la temporada 2000-2001 se estrenó en Primera División: “Era muy joven, tenía 26 años y como cualquier árbitro nuevo en una categoría no lo tienes fácil pues no te conocen. Pero poco a poco me fui asentando y creciendo como árbitro”. Tiene el récord de ser el árbitro más joven en ascender a la elite del fútbol español.

Jamás dejó los estudios universitarios de lado. Por eso, tres años después de su debut en la Liga, logró otro título más para su currículum. En 2003, consiguió ser Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: “Es cuestión de organizarse. Recuerdo que en algunos viajes aprovechaba incluso el tiempo para estudiar”, recurre a su memoria para recordar sus épocas universitarias. Hoy en día afirma dedicarse, de momento, solo al arbitraje: “Actualmente sólo me dedico a arbitrar pues es muy difícil compaginar otra actividad al estar tanto día fuera de casa”.

"Antes de los partidos todo se estudia mucho"

Con su presencia permanente en Primera División (desde el 2000) Undiano Mallenco se transformó en el colegiado más veterano con 15 temporadas al máximo nivel. La experiencia influyó en su forma de arbitrar: “Yo creo que en lo esencial no se cambia, sin embargo uno va evolucionando y corrigiendo errores”.

"A veces hablar con los futbolistas ayuda, pero no soy partidario de hacerlo de forma exagerada"

Prepara los partidos junto a su equipo de trabajo y asegura no tener ninguna manía antes de saltar al campo: “Todo se estudia mucho más y antes del partido se prepara todo muy minuciosamente junto al resto del equipo arbitral”. En cuanto a la relación que debe tener con los futbolistas dentro del terreno, para llevar el control del partido, asegura: “A veces hablar te puede ayudar, pero no soy partidario de hacerlo de una manera exagerada”.

Mucho se habló en los últimos años sobre el uso de la tecnología en el fútbol. Al respecto, Alberto Undiano Mallenco, tiene su opinión formada: “El fútbol es fútbol y no debe perder su esencia”. Y hasta se anima a profundizar más sobre el deporte más popular del planeta: “El fútbol es un deporte maravilloso que mueve todas las semanas una enorme cantidad de emociones. Si durante más de 100 años ha sido el deporte rey en la mayoría de los países, no creo que haya que mover muchas cosas”.

Desde el 2004, es árbitro internacional FIFA. Entre otras competiciones de clubes, se destaca su activa participación en partidos de la UEFA Champions League y Europa League. El 5 de febrero del 2010, la máxima entidad del fútbol anunció que Undiano Mallenco sería el representante español para el Mundial de Sudáfrica, donde terminó arbitrando tres encuentros y hasta fue juez asistente en un partido de cuartos de final.

“Fue una preparación de más de dos años donde se trabajó muchos aspectos. Lo viví con gran intensidad y disfrutándolo desde el minuto uno hasta el final”, recuerda su preparación para aquella cita mundialista. Entonces, la pregunta resulta obligada: ¿Arbitrar un Mundial es lo máximo a lo que puede aspirar un árbitro? “Yo creo que sí, aunque también hay otros objetivos muy motivantes”.

"Creo que arbitrar en un Mundial es la mayor motivación que puede tener un colegiado"

Si de objetivos se trata, Alberto Undiano Mallenco los cumplió todos en el fútbol español. Dirigió la final de la Copa del Rey 2007-2008 que enfrentó al Valencia y al Getafe, en el Vicente Calderón. Tres años después repitió instancia y competencia arbitrando el partido decisivo entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, en el Mestalla, en abril del 2011, con triunfo merengue. En 2013, desempeñó en el encuentro de ida de la Supercopa de España donde el Atlético de Madrid y el conjunto culé midieron sus fuerzas.

"El secreto está en nunca perder la ilusión"

El 2014 fue el año récord para Undiano Mallenco. Alcanzó la cifra de 250 partidos como árbitro de Primera División, igualando así a César Muñiz Fernández, Manuel Enrique Mejuto González y Miguel Ángel Pérez Lasa. En total, arbitró 267 encuentros en la máxima categoría española. ¿Cuál es el secreto para llegar tan lejos en el arbitraje? “Trabajo, trabajo y más trabajo. Y nunca perder la ilusión”, repite una y otra vez.

También, durante 2014, se convirtió en el segundo árbitro que más clásicos españoles entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona dirigió. En total, suma nueve derbis, superando los ocho de José María Oritz de Mendíbil y a sólo uno de Ildefonso Urizar Azpitarte. No solo eso, sino que además fue el árbitro responsable de dirigir los dos clásicos ligueros de la temporada 2013-2014. El último en hacerlo había sido Urío Velázquez en la temporada 1993-1994, y antes de él solo cinco colegiados habían hecho lo mismo.

Tuvieron que pasar 20 años para que un mismo árbitro dirigiera los dos clásicos de Liga de una misma temporada. Alberto Undiano Mallenco aquella noche de marzo del 2014, en Madrid, lo consiguió. Por eso, mientras los jugadores azulgranas celebraban la victoria y los blancos andaban cavizbajos hacia el vestidor, ese hombre de 41 años, vestido con pantalón negro y camiseta amarilla, casi parado sobre el borde del círculo central del Santiago Bernabéu, sabía que era un árbitro récord para el fútbol español. ¿Pensaba que sería capaz de llegar tan lejos? “Ni se me pasó por la cabeza”.