Fajr: "Hace mucho tiempo que esperaba estar en el Dépor"

Fajr se ha convertido en nuevo jugador herculino este mediodía al pasar el reconocimiento médico. El jugador procede del Elche y este será su segundo año jugando en España y en la Liga BBVA. El jugador franco-marroquí se mostró entusiasmado por su llegada al Deportivo y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa: "Muy contento de estar aquí. Hace mucho tiempo que esperaba estar en el Dépor, entrenar con este equipo y ahora tengo prisa en entrenarme con el equipo y hacer buenas cosas este año".

Aunque indicó que no le gusta hablar fuera del campo, quiso destacar que: "Puedo aportar cosas técnicamente, me gusta correr desde el principio hasta el final, apretar mucho. Defensivamente puedo ser de gran ayuda". A parte de su juego, también quiso aclarar en qué zonas del campo puede jugar: "Por el centro, de mediocentro defensivo, mediapunta... El año pasado jugué dos o tres meses en banda pero donde me ponga el míster voy a jugar". "Si no conoces al Dépor, no sabes de fútbol"

Fayçal jugó en el Elche con otro de los fichajes deportivistas de este año, Pedro Mosquera, aunque asegura que no le contó muchas cosas del club. Dice seguir al Deportivo desde el año 2000 y que "si no conoces al Dépor, no sabes de fútbol".

En cuanto a la duración de su contrato con el Deportivo o posibles cláusulas quiso dejar claro que: "Estaré aquí hasta que pueda. El primer año estaré cedido, y el resto ya veremos". Así mismo, pese a no jugar el último amistoso con el Elche, afirma encontrarse muy bien y preparado para jugar ahora mismo.