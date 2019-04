Daniel Correa: "Esperamos conseguir cuanto antes la permanencia"

Si nos preguntan por un directivo de un equipo de fútbol nadie se imaginaría a alguien como Daniel Correa. El vicepresidente del Algeciras CF destaca por su juventud y entre los méritos de la directiva a la que pertenece está el haber evitado la desaparición del club, que pese a las dificultades acaba de ascender a Segunda División B. Charlamos con él de sus vivencias y de la situación del equipo.

Pregunta. Menos de 30 años y ya lleva varios años como vicepresidente del Algeciras. ¿Es la juventud un problema para llevar un cargo como este?

Respuesta. La juventud nunca debe ser un problema, al revés, entiendo que con ilusión y ganas todo es menos complicado. Formamos un buen grupo de gente joven y con ilusión por trabajar por el club que sienten desde que nacieron.

P. ¿Cómo fue posible llegar tan joven al cargo?

R. El club atravesaba grandísimos problemas económicos por 2010. La directiva de por aquel entonces decide dimitir en asamblea y la deuda post ley concursal era muy grande, todo ello sin contar con la ya añadida situación de concurso de acreedores. Se intentó formar una junta gestora que al menos acábase la temporada 2010-2011 y tras mucho tiempo se consiguió formar por un grupo de socios que dimos el paso una vez dentro y aún a sabiendas de la gran deuda que había, vimos opciones de sacarlo adelante con un poco de sentido común, presentamos un proyecto y salimos elegidos como Junta Directiva por cuatro años, y hace unos meses volvimos a salir por cuatro años más.

P. De la grada animando a tus colores rojiblancos a llevar el cargo de vicepresidente. ¿Como es esa sensación?​

R. Creo que esa sensación hay que vivirla para saberla. Desde que tengo uso de razón mi padre me llevaba al antiguo Mirador. Toda la vida siguiendo a mi equipo, siendo abonado y socio al cumplir la mayoría de edad. He llorado de felicidad y alegría tanto en el antiguo como en el Nuevo Mirador. Pasar de la grada a dirigir el club de tu vida es algo maravilloso pero a su vez es una gran responsabilidad. Sabes que con tu trabajo y el de tus compañeros puedes hacer felices a muchísimas personas que como yo son algeciristas y sufren con su equipo. Es algo indescriptible. Y cuando ves feliz a tu gente todas las horas, los dolores de cabeza, sufrimiento, y otras cosas que tienes que aguantar injustamente merecen la pena. Afortunadamente, y tras mucho trabajo, los momentos de felicidad en el club son muchos más que los de tristeza y eso no es fruto de la casualidad.

P. Hace unos años, antes de vuestra llegada a la directiva, el Algeciras estuvo a punto de desaparecer por problemas económicos. ¿Se ha superado totalmente esa situación o aún se arrastran problemas de entonces?

R. Como te dije antes, el club estaba con una deuda inmensa. Lo cogimos con más de 300.000€ de deuda generada desde 2008 a 2010. 2008 fue el año en que nos acogimos al concurso de acreedores. A parte de eso, en concurso de acreedores había casi dos millones de euros, que finalmente, y tras el buen trabajo del socio y abogado Nacho Castro, se quedaron en muchísimo menos. Empezamos a pagar el año pasado, pero los problemas económicos aún no están superados, aunque vamos por el buen camino. En cuatro años de trabajo hemos acabado con superávit. Nuestros presupuestos incluyen en las deudas que arrastraba el club. Hemos liquidado ya más de 300.000€ de deudas, que se dice pronto, pero aún queda la ley concursal, a cuyo primer pago ya hicimos frente, pero quedan años por delante para liquidarla. Aún así siguen llegando denuncias y embargos de aquellos años anteriores a cuando cogimos las riendas del club, pero cada vez menos.

P. De vuelta a 2B sólo un año después. ¿Qué se puede esperar de esta temporada?​

R. Si, gracias a dios y con mucho trabajo y sufrimiento hemos conseguido volver a 2ªB. No es fácil hacer lo conseguido este año y creo que poco valor se le ha dado a una campaña brillante de nuestro club. Es muy difícil conseguir un ascenso y tenemos ejemplos claros de equipos con mucho más presupuesto que se quedaron en el camino, como San Fernando, Castellón o el propio Cádiz. De esta temporada podemos esperar mucho compromiso por parte de todos, en un año súper difícil por los equipos que componen la categoría, clubs con potenciales económicos inmensamente más altos a los nuestros pero contra los que tendremos que competir. Creo que estamos formando un buen equipo, joven y con hambre de fútbol, que nos puede dar muchas alegrías. Esperemos conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia y afianzarnos en la categoría.

P. ¿Qué errores se deben evitar esta temporada para que no ocurra lo mismo de hace dos años, cuando la salvación parecía conseguida?

R. Bueno... lo de hace dos años es una desgracia que ocurre una vez de cada cien. No es lógico lo que ocurrió, y más que errores, que los hubo, creo que fue una cuestión de ansiedad por parte de todos, de ver que lo tenemos tan cerca y que no llega. ¿Errores? Seguramente siempre se comenten pero en este caso por el resultado final de la temporada se resaltan más. Quien toma decisiones se expone a acertar o equivocarse, pero siempre pensando y creyendo que en ese momento es lo mejor para el club. Tuvimos la mala suerte de que se nos lesionaron los delanteros pasado el periodo invernal y nos quedamos cojos en esa posición. Hubo gente que no entendió que no fichásemos en invierno, pero el equipo estaba en una situación muy cómoda y fichar cuesta mucho dinero en esta categoría, tienes que dar una baja y finiquitar el contrato con un jugador y traer alguien nuevo. Haber fichado tampoco nos hubiera garantizado nada y seguramente si hubiéramos conseguido la salvación no se hubiera hablado del tema, pero esto es fútbol y funciona así. Asumimos nuestra responsabilidad de aquel trágico descenso y gracias a dios el equipo un año después está nuevamente entre los grandes. Es una espinita que teníamos clavada todos los que lo sufrimos desde dentro hace dos temporadas.

P. Al acabar la temporada, hubo algunos rumores sobre la no continuidad de Mere. ¿En algún momento hubo otro nombre sobre la mesa o solo fueron eso, rumores?

R. Bueno, por parte del club no hubo nunca intención de no contar nuevamente con Mere, un entrenador que consiguió batir todos los récords: acabar la liga con 100 puntos, quedar campeón y ascender de categoría a un equipo que venir de un duro descenso. Repito, no se ha valorado lo que se ha conseguido esta temporada. Mere es un técnico muy cualificado y joven, con ganas de seguir creciendo. Estamos muy contentos con el trabajo que desarrolla tanto él como su cuerpo técnico de la mano de Miguel Chamorro, otro gran profesional. ¿Otros nombres sobre la mesa? Siempre, al Algeciras CF quiere venir muchos jugadores y técnicos y ofrecimientos hay cientos. Somos un club que cumple mensualmente incluso a veces por adelantado y eso hoy en día en el fútbol es algo que se tiene muy en cuenta.

P. De momento, el club ha incorporado a varios jugadores. ¿Qué podemos esperar de aquí a final de verano en el capítulo de incorporaciones?​

R. Pues hemos incorporado buenos jugadores que el año pasado rindieron genial en sus clubs. Javi Medina viene de ser segundo máximo goleador del grupo 10 en Tercera con el Gerena, sólo un gol por debajo de nuestro Pichichi Joselu, con 21 goles y con unas cualidades geniales. Suso es un jugador joven y polivalente, con experiencia en Segunda B en su etapa del Rayo Vallecano y que fue pilar fundamental este año en el CD Badajoz. Santi Luque es una de las perlas de la cantera del CD Tenerife. Nueve goles con su filial jugando en banda y llegando a debutar en Segunda con el primer equipo del Tenerife esta temporada. Tiene un desparpajo y velocidad que creo pondrá al público en pie muchas veces durante el año. Samuel es un veterano jugador bien conocido por Mere, polivalente en la zaga y contundente físicamente, que llegó a ser internacional en categorías base con la selección española y pese a no ser un fichaje vistoso para la afición, seguro que rendirá como esperamos. Está capacitado para ello, y estamos convencido de que así será. Cristo Díaz es otra cesión acordada con el CD Tenerife, otra perla de su cantera que esta temporada ha jugado ni más ni menos que 10 partidos oficiales en Segunda División con su primer equipo, cinco de ellos como titular. Nos vendrá de lujo en el centro del campo. Tiene unas cualidades técnicas y un desplazamiento de balón genial. Buscábamos un chico de su perfil y lo hemos encontrado. Quedan por llegar varias incorporaciónes, y un lateral izquierdo es fundamental. Seguimos buscando para acertar con lo que queremos. Hay que tener paciencia y no tomar decisiones precipitadas. En cuanto al resto del bloque, mantuvimos la base del año pasado, con jugadores importantísimos como Joselu (pichichi de la categoria), Josemi (Zamora de la categoría), Melchor o Willy, además de los Javi Chico, Maiquez, Víctor, Benítez, Mario, Manzano, Iván... La plantilla no será muy amplia, queremos tener 18-19 fichas del primer equipo para que jugadores que vienen apretando desde abajo tengan opciones, caso de Oñate o Anaya, Josemi o Vargas, jugadores en los que tenemos gran esperanza en un corto medio plazo.

P. Hablemos de la cantera. Este año el filial estará en 1ª andaluza.​ ¿Cree que la categoría de nivel suficiente para que los jugadores estén listos para el primer equipo?

R. Sí, por supuesto. Conseguimos dos ascensos importantísimos este año: el primer equipo a Segunda B y el filial a 1ª Andaluza por segunda vez en su historia. Este año la 1ª Andaluza será una categoría fortísima también tras los descensos de filiales como Cádiz o Recre. Será una buena categoría para que sigan formándose nuestros canteranos y el paso al primer equipo no sea tan grande.

P. Por último, defina brevemente lo que es para usted el Algeciras CF.

R. Para mi el Algeciras CF es una parte muy importante de mi vida, como para cualquier algecirista. Es algo muy grande este sentimiento por nuestro equipo. Nos acostamos o levantamos con un estado de ánimo distinto cada domingo o lunes. Ser del equipo de tu tierra es precioso. Ojalá nuestra ciudad despertase de una vez y dejásemos de desvivirnos tanto por el Madrid o Barcelona. Esos no necesitan más apoyo. En nuestras manos está tener un club más importante si cabe a nivel nacional. Una ciudad como Algeciras debe tener como mínimo cuatro mil socios y seguiremos luchando para conseguirlo, aunque parezca una utopía. Algeciras tiene potencial para ello. Tenemos que querer más nuestras cosas. Desde aquí ánimo a todos los que estén indecisos, no se arrepentirán en una temporada preciosa. Ser algecirista es una sensación única.