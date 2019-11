De la cantera a los Balcanes

Tras haberse acogido a la Ley Concursal en 2008, la política del Celta de cara a incorporar jugadores al primer equipo hubo de cambiar necesariamente. La cantera parecía el único clavo al que agarrarse, dejando de lado los traspasos millonarios a los que tanto —y tan mal— se había acostumbrado el celtismo desde mediados de los 90. En aquella temporada 2008/09 Dani Abalo, Jordi Figueras y Jonathan Vila comenzaron a aparecer con cierta frecuencia en las alineaciones junto a otros futbolistas ya integrados en la primera plantilla, como Roberto Lago o Michu. Un año más tarde irrumpían Iago Aspas, Andrés Túñez, Hugo Mallo o Joselu, todos ellos superando los mil minutos de juego durante el curso 2009/10. La llegada de Paco Herrera implicó la aparición estelar de Álex López, a la vez que Vila y Mallo se consolidaban en el once inicial. Un año más tarde, durante la segunda campaña del catalán en el banquillo, Yoel Rodríguez alternó la titularidad con Sergio Álvarez. Fue aquella la temporada de la explosión de Iago Aspas, junto con la aparición de Toni Rodríguez como alternativa por banda para las segundas partes. El Celta lograba el ascenso a la máxima categoría con una envidiable base de canteranos en el once.

Vacas flacas para la cantera

A partir de entonces, la irrupción de futbolistas de la casa ha ido disminuyendo paulatinamente, algo que se puede justificar parcialmente con el incremento de la exigencia a la hora de marcar unos objetivos para el club. Durante el ejercicio 2012/13 tan solo cabe destacar la llegada al equipo de Jonny Castro, precipitada por una grave lesión de Hugo Mallo. Asimismo, la fugaz pero decisiva aparición de Rubén Blanco a finales de temporada permitió abrazar una impensable salvación. Pese a ello, la presencia de cinco o seis canteranos en el once continuaba siendo la tónica predominante. Sin embargo, durante las dos últimas campañas apenas se puede rescatar la subida al primer equipo de Santi Mina, que ni siquiera ha podido convertirse en titular indiscutible antes de su traspaso al Valencia.

Lo cierto es que tanto Luis Enrique como Eduardo Berizzo han contado con numerosos futbolistas del filial a la hora de realizar las pretemporadas. Con el asturiano comenzó bien David Costas, quien a estas alturas parece incapaz de abandonar el extraño limbo al que se vio condenado tras no contar para Berizzo. La figura de Lévy Madinda tampoco acaba de encontrar hueco en el esquema del argentino. La prometedora pretemporada de Borja Fernández hace un año no tuvo continuidad en la competición liguera, con apariciones puntuales que no alcanzaron los 200 minutos. Y poco más.

Beber de los inagotables manantiales futbolísticos de los Balcanes no garantiza el éxito

Preocupa también la política de fichajes en el Celta B, que podría cerrar las puertas a los juveniles. ¿Quizá falta calidad en la base? ¿Errores a la hora de planificar el filial? Lo cierto es que en este momento no se intuyen demasiadas opciones para los futbolistas del filial céltico de formar parte del primer equipo, motivo que quizás ha llevado a las altas esferas del club a buscar otro tipo de soluciones.

Apuntando al este de Europa

De hecho, de los cuatro fichajes de la primera plantilla que el club ha confirmado hasta la fecha, dos —John Guidetti y Dejan Dražić— se corresponden con jóvenes promesas del fútbol europeo. Revisando las incorporaciones realizadas durante la campaña anterior, Nemanja Radoja y Théo Bongonda también responden al mismo patrón. En consecuencia se puede hablar de cuatro jugadores con una gran proyección pero sin experiencia en una liga importante reclutados en los últimos 12 meses. Ninguno de ellos partirá como titular indiscutible pero es de esperar que todos puedan aportar en una liga de 38 partidos. Y sobre todo, que puedan progresar. Indudablemente su papel se asemeja bastante al que podrían desempeñar los canteranos de turno que demostrasen el suficiente nivel.

Y puestos a tender las redes en el mercado europeo, no parece mala idea hacerlo en los Balcanes, al menos desde el punto de vista de los precedentes. El traspaso de Radoja, concretado hace un año, ha vivido un segundo capítulo hace pocos días con la llegada de Dejan Dražić. Desde que Vladimir Culafić abrió la veda en 1979, varios son los futbolistas de la antigua Yugoslavia que brillaron sobre el césped de Balaídos. Goleadores como Zoran Marić o Savo Milošević son recordados en Vigo por el buen desempeño individual mostrado durante sus respectivas etapas. Y eso por no hablar del gran Vlado Gudelj, de quien están de más los calificativos. Un centrocampista de nivel supremo como Zvonimir Boban vivió una fugaz aventura con el Celta, mientras que Milorad Ratković dedicó varios años de su vida a correr por la banda izquierda del estadio vigués. Asimismo dejó muy buenas sensaciones Stjepan Andrijašević en la temporada 1993-94, al contrario que Srdjan Bajčetić, perseguido por las lesiones. Tampoco parecía mal futbolista Saša Ilić, pese al mal momento colectivo que le tocó vivir en Vigo con el descenso de 2004. Y en cuanto a la línea defensiva no conviene olvidarse de los dos grandes zagueros balcánicos que lucieron la elástica celeste. Goran Jurić ocupó el sector izquierdo de la zaga bajo la dirección de Txetxu Rojo, mientras que Goran Djorović mostró su efectividad defensiva durante cuatro magníficas campañas, en pleno éxtasis futbolístico de un equipo que protagonizó varias gestas europeas.

Las decepciones

Aun con todo, beber de los inagotables manantiales futbolísticos de los Balcanes no garantiza el éxito. A principios de los 90, con el equipo en Segunda, se fichaba a Antal Puhalak, futbolista nacido en Subotica. Puhalak, que jugaba como segundo delantero, apenas participó en nueve encuentros vestido de celeste y no logró estrenarse como goleador. Un caso parecido al de Miloš Bursac, quien al menos disfrutó de un día de gloria céltica sobre el barro de Pasarón. Menos estrepitoso resultó el fracaso de Goran Milojević, que recaló en 1995 en el Celta precedido de una gran fama de goleador en el Mérida y el Mallorca. El serbio consiguió seis tantos con la casaca azul cielo, si bien en ningún momento logró convencer a Fernando Castro Santos, técnico del club olívico por aquel entonces. Tampoco fue posible extraer rendimiento alguno de Goran Marić, hijo de Zoran, durante los escasos 30 minutos en los que intervino ante el Castellón en febrero de 2008. Aunque en su caso al menos logró debutar en partido oficial con el Celta, algo de lo que no puede presumir Zoran Djorović, el 'hermanísimo' de Goran que fue fichado en el mismo lote. Muy poco gratificante resultó también la experiencia de Danijel Pranjić, que llegaba a Vigo cedido por el Sporting de Lisboa en el mercado invernal 2012/13. Su paso por la ciudad olívica se recuerda más por sus andanzas nocturnas que por la labor desarrollada sobre el tapete.

Preocupa también la política de fichajes en el Celta B

Lo cierto es que la incorporación de canteranos al primer equipo no resulta sencilla en la Primera División española. Exceptuando a ciertos clubes que están en la mente de todos —Athletic, Barcelona, Real Madrid— muy pocos equipos pueden presumir de producir un año sí y otro también futbolistas capacitados para competir al máximo nivel. Incluso un clásico de cantera como el Sporting de Gijón apenas ha podido mantenerse en Primera durante cinco de las últimas 20 temporadas.

A cualquier aficionado le enorgullece ver en el once inicial de su equipo a un buen número de canteranos pero esto no siempre es posible. Eduardo Berizzo ha repetido en numerosas ocasiones que el acceso de un jugador al primer equipo dependerá siempre de los méritos que contraiga en el filial. Por el momento Borja Fernández, Borja Iglesias y Pape Cheikh parecen los futbolistas con más opciones de disponer de alguna oportunidad con el primer equipo. Josep Señé, procedente del Celta B aunque no formado en las categorías inferiores del club, lucirá un dorsal correspondiente a la primera plantilla. Mientras tanto, peinar el mercado en busca de jóvenes valores parece la decidida apuesta del club a medio plazo. Europa, y más concretamente los Balcanes, constituyen un objetivo claro. Miguel Torrecilla y una Secretaría Técnica de la que forman parte varios ex futbolistas célticos —Milorad Ratković entre ellos— deberán asumir la responsabilidad si no se acierta con los fichajes. Porque si los futbolistas rinden nadie protestará.