Nolito: "O me voy al Barcelona o me quedo en el Celta"

Después de semanas de rumorología en torno a su figura, Nolito se ha pasado por la sala de prensa de A Madroa para contestar a las preguntas y arrojar certezas sobre todos los dimes y diretes que a diario han venido apareciendo en las últimas semanas. El gaditano se mostró tranquilo y afirmó que no lee prensa, ya que si fuera por ella ya habría fichado por “muchos equipos”.

"Es mentira que haya recibido una oferta del Barça"

Sobre la supuesta operación de su fichaje por el Barça de la que hablan los medios catalanes, el de Sanlúcar fue tajante: “Es mentira. Yo no he recibido ninguna oferta y que yo sepa el club tampoco. No me ha llamado nadie del Barça”.

Una vez dejó claro que no existía la supuesta oferta, Nolito insistió en que es “muy feliz en el Celta” y que es el club el que manda, pero que si el Barcelona pagase su cláusula no podría “decirle que no”. “Si viene el Barcelona y paga los 18 millones, qué voy a hacer…Es uno de los mejores equipos del mundo, pero mi pensamiento es seguir en el Celta”, confesó el Afilador que zanjó: “Da igual el equipo que venga: o me quedo en el Celta o me voy al Barcelona”.

"He tenido ofertas ganando mucho dinero pero he decidido quedarme porque soy feliz"

Tras su segunda afirmación tajante de la mañana, Nolito desveló que había rechazado ofertas muy jugosas de otros equipos, ya que su idea es continuar en el Celta. De hecho, reconoció que el club vigués y el propio futbolista tienen “arreglada” una mejora de contrato: “Noto el cariño y por eso me he quedado. He tenido muchas ofertas este año, ganando mucho dinero, pero he decidido quedarme porque soy feliz. Aquí me siento jugador y noto el cariño de muchísima gente. Son muchas cosas buenas las que siento aquí, soy muy feliz y estoy muy contento, por eso no quiero escuchar nada”.

Ya en clave meramente deportiva, el andaluz pidió cautela y aseguró que el objetivo real tiene que ser la permanencia: “Para mí es el objetivo real. Hay equipos muy buenos por arriba, así que lo primero es asegurar la permanencia y luego intentar quedar lo más arriba posible”. Nolito reconoció que tiene “ilusión” y que el equipo tiene “buen nivel”, pero que serán los partidos los que marquen hasta dónde puede llegar: “Te puedo decir que somos Maradona y Beckenbauer, pero eso hay que demostrarlo en el campo”, concluyó.