Borges: "Espero que sea una muy buena temporada"

Tras dar por finalizadas sus vacaciones el pasado sábado, después de disputar la Copa de Oro, Celso Borges se reencontró con antiguos compañeros y algunas caras nuevas en el día de hoy, en el cual el Deportivo disputará su último partido amistoso antes del comienzo de Liga.

El jugador tico declaró que llega: "Con las pilas cargadas para iniciar la temporada" y con ganas de realizar una mejor campaña que la anterior, la que fue su primera temporada en la Liga española. Aún así dejó claro que todavía no está a su máximo nivel y no ve segura su participación en el amistoso de hoy, pero espera estarlo para el inminente inicio de Liga: "Espero estar listo lo más pronto posible para poder ayudar en lo que se pueda. Con el arranque del torneo tan próximo estoy entrenando duro".

Al ser preguntado por el nuevo grupo de jugadores que forman la plantilla del Deportivo indicó que: "Van a aportar mucho durante este año. En comparaciones no me gusta entrar mucho. El grupo del año pasado y el de este son distintos. En el de ahora, por lo que he visto, hay muy buen conjunto, gente que se asocia muy bien con los otros compañeros. Eso es un plus grandísimo".

Quiso restarle importancia a la competencia que habrá en su posición insistiendo en que: "Nos lleva a todos a mejorar nuestro nivel, a seguir manteniéndolo durante una temporada. El único que se ve beneficiado por eso es el Dépor". Tampoco se quiso cerrar las puertas a jugar en otras demarcaciones si es lo mejor para el equipo: "Prefiero jugar donde el entrenador me diga lo que tenga a disposición para mí en ese momento".

Finalmente, el costarricense insistió, al igual que sus compañeros en otras ruedas de prensa, en lograr la salvación pero no de una forma tan agónica como la de la temporada pasada: "Espero que no sea tan sufrido, espero que sea una muy buena temporada para nosotros. Obviamente siempre manteniendo la división y no salvándose cómo fue en Barcelona. Fue muy bonito pero también se me caía el pelo. Esperemos que se dé antes y todos contentos".