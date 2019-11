El Madrid, Asensio y una difícil decisión

El Real Madrid tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores sub19 del mundo, y también un dilema, elegir bien qué hacer con él. Fichado del Mallorca, Marco Asensio comenzó a despuntar entre los mayores la pasada temporada jugando en la Liga Adelante. En el conjunto balear se hizo un hombre, y lo demostró unas semanas después, en el Europeo sub 19. Que Asensio ya no era un niño quedó patente en Grecia, donde el ahora jugador merengue guió a la selección española hacia el título. Un hombre jugando con niños. Esa era la sensación que daba Marco cuando cogía la pelota, se zafaba de cuantos rivales le salían a su paso y usaba su bota izquierda para producir goles, ya fuera mandando directamente el balón hacia la red o bien hacia un compañero, pero siempre con el mismo fin: gol de España. Asensio lideró a la Sub19 junto con Dani Ceballos. El bético lució regularidad, clase y dotes de centrocampista de que domina partidos. Marco por su parte se erigió como un futbolista determinante, de los que ganan partidos, de los que valen mucha pasta. Asensio fue partícipe directo en los cuatro goles que marcó España entre las semifinales y la final del Europeo. En las semis marcó los dos goles ante Francia, mientras que en la final ante Rusia provocó el primero y asistió en el segundo.

Fue precisamente en ese Europeo sub21 cuando comenzó el dilema en torno a la figura de Asensio. Al comienzo del verano todo apuntaba, con claridad además, que el jugador saldría cedido a un equipo de Liga BBVA para seguir sumando minutos y creciendo. Estaba tan claro este hecho que incluso el Mallorca consiguió meter en el acuerdo una opción preferencial por la que Asensio seguiría cedido en el club balear en caso de que ascendieran, sin que ello echara hacia atrás al Madrid en ningún momento. La cúpula blanca vio en Marco a un jugador con enorme proyección, pero algo verde aún. Esa impresión cambió cuando el calor llegó las provincias de toda España. Asensio se había mostrado ante los seguidores de la segunda división española y ante los ojeadores que anotaban de lo que era capaz un jugador que aún estaba en edad juvenil y ya destacaba entre jugadores que podría incluso doblarle la edad. Pero la hora de Asensio, a pesar de haber llegado, aún no había terminado. Faltaban por venir varios partidos más en los que se terminaría de consagrar, y los que harían que se comenzara a dudar de qué hacer con él en el Bernabéu. Durante el Europeo sub19 Asensio se dio un festín siendo el jugador más desequilibrante y determinante del campeonato. Si Marco parecía un hombre jugando con hombres, haciéndolo con juveniles parecía el balón de oro. Tras brillar y liderar a La Rojita hacia el triunfo llegaron unas rápidas vacaciones y su incorporación a la pretemporada del Madrid. Cada vez había más dudas sobre qué hacer con él, y Benítez quería verlo in situ. Tras varios entrenamientos, debutó jugando 20 minutos ante el Tottenham, para luego jugar 45 frente al Bayern y 25 frente al Valerenga. Un total de 90 minutos en los que Asensio, un chaval de 19 años , mostró parte de su repertorio. Marco dejó más detalles sueltos que continuidad (influenciado también porque muchos de los minutos que jugó fueron minutos en los que el Madrid atacó muy poco), pero mostró mucho desparpajo, atrevimiento y una calidad con la que dejar huella en primera división. El destino, y si es el Madrid o no, está aún por decidir. La pelota está en el tejado del Madrid. Asensio ha mostrado de lo que es capaz, pero quizás ello no sea suficiente para tener un hueco en la primera plantilla del Madrid. O quizás sí. O quizás sí pero sea mejor para su progresión que salga cedido y juegue con más regularidad. Equipos interesados y propuestas no le faltaran al jugador ni al Madrid, pero el problema no es ese, el problema y el dilema es saber qué es lo mejor para él, para el Madrid y para el futuro de ambos.

La competencia, un problema para sumar minutos

Ronaldo, Bale, Isco y James lucharán por las tres plazas que hay en la zona de la mediapunta dentro del 4-2-3-1 que ha usado Rafa Benítez en pretemporada. Asensio puede jugar en las tres –por la derecha, izquierda y centro- pero de primeras parte con mucha desventaja frente al resto -jugadores ya consagrados a nivel mundial-. Entre ese primer suplente y él también podrían meterse dos jugadores, cuyo futuro también es incierto. Denis Cheryshev y Lucas Vázquez tienen muchas papeletas para quedarse (Rafa le ha dicho a Denis que cuenta con él y Lucas es un fichaje del propio Benítez), por lo que Asensio competiría de tu a tu por ser la segunda opción de banquillo. Existe la posibilidad de que Marco derribe esa puerta y se coloque como la quinta opción para la mediapunta, pero de igual manera está la posibilidad de que no consiga hacerse hueco en la rotación y quede como la sexta, séptima o incluso octava opicón (Jesé ha regresado a buen nivel y puede jugar en cualquiera de las tres posiciones). Esta opción es muy factible, ya que como revulsivo ante partidos cerrados podría ser más importante un extremo puro como Denis o Lucas Vázquez que él. La diferencia con ellos dos también le perjudica, ya que tanto Denis como Lucas son jugadores distintos a los titulares, mientras que Asensio es un perfil de jugador más similar, aunque son sus diferencias, a James o Isco.

Muchas opciones, todas buenas, pero todas con una incógnita

Entrenar bajo las órdenes de Rafa Benítez y aprender de Cristiano Ronaldo, Isco o James y sumar 1000 minutos podría ser muy productivo para Marco Asensio, pero si no consigue hacerse un hueco podría pasar a no disputar prácticamente ningún minuto, hecho que no es muy aconsejable en un jugador de 19 años. Por otra parte, si saliera, también habría que acertar con el destino. Hay buenos precedentes: Lucas Vázquez al Espanyol, Casemiro al Oporto, Carvajal al Leverkusen o Denis al Villarreal. Todos ellos salieron, jugaron muchos minutos y regresaron al Madrid para quedarse y ser importantes. Pero de igual forma hay malos precedentes: el propio Denis al Sevilla (tuvo muchas lesiones, pero tenía también mucha competencia), Juan Carlos, Juanfran o Sarabia.