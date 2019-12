Las idas, en San Mamés

San Mamés abre de nuevo sus puertas para acoger este viernes a partir de las 22:00 horas la ida de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. A pesar de que los bilbaínos no han obtenido ni el trofeo de la Liga ni el de la Copa del Rey, desde mediados de los años 90 rige un sistema que da derecho a disputar la Supercopa de España al subcampeón de la Copa del Rey en caso de que un mismo equipo haya ganado tanto el trofeo de Liga como el del KO.

Sin embargo, a pesar de que el conjunto bilbaíno disputara la Supercopa en la edición 2009-2010 gracias a dicho sistema, en la segunda edición de la Supercopa, en la temporada 1983-1984, el Athletic se enfrentó en este torneo al equipo catalán tras haber ganado el título liguero. No obstante, en dichos dos enfrentamientos y a pesar de tener en común el hecho de comenzar en San Mamés, el equipo bilbaíno acabó entregándoles la ansiada Supercopa a los culés.

El partido que acabó con la batalla

La Supercopa de España comenzó a disputarse en la temporada 1982-1983, sin embargo, no fue hasta la edición siguiente cuando Athletic Club y FC Barcelona se vieron las caras por primera vez en busca del recién creado trofeo. En esta ocasión los bilbaínos que por aquel entonces estaban dirigidos por Javier Clemente se habían hecho con el campeonato liguero en una épica última jornada que seguro es recordada por gran parte de los seguidores rojiblancos. Por su parte, el Barça había conseguido la Copa del Rey, lo cual hacía que el camino azulgrana se cruzase con el rojiblanco y ambos desembarcasen en la Supercopa de España.

No obstante, en aquel momento la relación entre ambos clubes no era del todo buena, ya que cuando los catalanes debían acudir a San Mamés a disputar la ida de la Supercopa, se había cumplido un mes de la lesión de la estrella del equipo catalán, Maradona, y dicha lesión había sido obra de una entrada que Goikoetxea había propiciado al astro. Sin embargo y quizás a pesar de lo esperado, el clima que se respiraba en La Catedral era de ansias de buen fútbol y de dejar a un lado las diferencias que habían existido entre ambos equipos merced de la gran campaña mediática que se había creado en torno al asunto.

Los pupilos de Menotti saltaron al feudo rojiblanco con un once sin Schuster ni el lesionado Maradona, a pesar de ello sorprendieron a la contra a los jugadores de Clemente que no esperaban un Barça tan ofensivo, por lo que cometieron el error de dejar muchos espacios en sus líneas defensivas. El Barcelona fue el primero en adelatarse en el marcador Sin duda, este fallo en la zaga fue muy bien aprovechado por Alexanco, Carrasco y Rojo, que no tuvieron compasión a la hora de marcar los tantos visitantes. Por su parte, el Athletic tiró de orgullo y Sarabia logró anotar el gol que todo San Mamés estaba pidiendo a los leones y que empató el tanto inicial de Alexanco. A pesar de ello, los azulgranas fueron superiores gracias a su buen manejo de los tiempos del partido y al gran trabajo que Urbano y Periko Alonso realizaron en el centro del campo. Todo ello determinó que la ida de la Supercopa acabara con un contundente 1-3 que prácticamente dejaba sentenciado el torneo. No obstante, la afición de San Mamés, como tantas otras veces, dio ejemplo de deportividad y ovacionó a un Barcelona que había sabido superar a los leones.

Finalmente y tras saldar la vuelta en el Camp Nou con victoria para los vizcaínos (0-1), merced del gol de Endika, el FC Barcelona se hizo con la primera Supercopa de España de su palmarés. No obstante, se trataba de los años dorados del fútbol vasco y a la finalización de esa temporada, el Athletic, tras ganar Liga y Copa, se hizo con la Supercopa sin tener que disputar ningún partido, ya que aún no regía el criterio actual.

Un Barça imparable

En la edición de la Supercopa de 2009-2010, ya con el criterio actual, el FC Barcelona, campeón de Liga y Copa, y el Athletic, subcampeón del torneo copero, debían batirse en duelo para disputarse la Supercopa de España.

Como si un deja vù con la actualidad se tratase, los rojiblancos habían comenzado la pretemporada antes que la mayoría de los equipos, ya que debían no solo hacer frente a la Supercopa, sino además a las rondas previas que daban acceso a la Europa League. Los rojiblancos cargaron con un gran número de partidos a sus espaldas antes de enfrentarse al Barcelona lo que hizo que tuvieran que recibir a los blaugranas con algunas dudas entre sus jugadores como las de Iraizoz, Susaeta o Toquero. Sin embargo, peor era la situación del Barça, que afrontó el partido de ida sin jugadores de gran envergadura en el conjunto que por aquel entonces dirigía Pep Guardiola, tales como Ibrahimovic, Iniesta o Messi, entre otros.

No obstante y a pesar de las dificultades que los equipos se encuentran en pretemporada, el FC Barcelona supo adaptarse mejor al encuentro, superando los primeros atisbos de presión del Athletic, por lo que no tardó en inquietar la portería de los bilbaínos. Parecía que el gol de los pupilos de Guardiola llegaría en cualquier momento, sin embargo, los leones a pesar del asedio no se desesperaron, lo que les llevó a igualar fuerzas al filo del descanso. Tras conseguir que el choque fuera equilibrado y segundos antes de que el colegiado determinara que era tiempo de descanso, el debutante De Marcos logró adelantar a los suyos y estos, no dudaron en enloquecer al ver la posibilidad de batir al conjunto blaugrana.

El aliento de San Mamés ante tan favorable situación fue determinante para el inicio de la segunda mitad, en la cual los leones saltaron al campo intentando presionar en gran medida a los visitantes. Xavi y Pedro remontaron el gol de De Marcos Sin embargo, para desgracia de los vizcaínos, el Barça en dos jugadas logró dar la vuelta a un partido que parecía haberse puesto cuesta arriba. Los autores de los tantos culés fueron Xavi y Pedro que demostraron que también eran letales en el área. El Athletic intentó recompensar la magia que había creado el público de La Catedral con el gol del empate, pero no tuvo fortuna, por lo que el encuentro acabó con un resultado de 1-2. No obstante, ya en la vuelta en el Camp Nou, los catalanes supieron culminar la faena gracias a un 3-0 que obtuvieron merced de un doblete de Messi y un tanto de Bojan.

Con estos dos antecedentes, el Athletic buscará que tal y como dice el refrán, a la tercera vaya la vencida. La afición rojiblanca no ha dudado en ser uno más este viernes en el campo y ha agotado las entradas para ver el enfrentamiento, sin duda, en busca de una gran recompensa por parte de los leones ante un FC Barcelona que viaja a Bilbao tras conseguir ser campeón de la Supercopa de Europa.