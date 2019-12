Juan Vargas: ''El Real Betis tiene un proyecto serio y ambicioso''

Octavo fichaje del Real Betis. No será el último, seguramente. Juan Vargas ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del club verdiblanco en sala de prensa, donde ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación. Posteriormente, el lateral izquierdo peruano ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para hacerse la foto con la elástica de las 'trece barras'. Muchos seguidores de Perú en la grada, arropando a su ídolo. Ilusión y ganas por arrancar esta temporada en España.

Será la primera aventura en España. ¿Por qué ha elegido el Real Betis?: ''Lo que me llevó a decidirme por el Real Betis es el proyecto que pude hablar con el director deportivo. La historia del club y jugar en una Liga tan competitiva como la española me llevó a tomar la decisión de poder formar parte de esta gran familia y poder dar lo que pueda dentro del campo''.

Cuando llegó a Sevilla, fue aclamado por muchos aficionados. La mayoría, peruanos: ''Cuando sale un compatriota de Perú para poder estar fuera es importante para todos, es una andera más para nosotros. La gente que sale de mi país a buscar una nueva vida supone una alegría para todos los peruanos. Trataré de hacer las cosas bien aquí para que ellos estén contentos'', dijo.

Tiene 31 años. ¿Cómo está físicamente?: ''No es que haya estado sin equipo, he estado con diferentes propuestas y las he analizado bien. Me decidí por llegar acá por el proyecto y las aspiraciones importantes de la presidencia y el director deportivo. Fue eso lo que me sedujo. Vi un proyecto serio y personas ambiciosas que contagian. He tenido propuestas, pero quería seguir jugando en un nivel alto. Aquí estoy. Vengo a tratar de dar lo mejor de mí, a ponerme bien. Después de la Copa América he tenido un poco de parón por las vacaciones. He estado entrenando por cuenta mía con el preparador físico de la selección de Perú, así que estoy a disposición del míster. Si me toca estar, voy a dar lo mejor. Trato de ponerme al 100% durante los días que pasan'', comentó.

Una de sus virtudes, quizá, sea el balón parado. Juan Vargas asume esa responsabilidad: ''He venido como un obrero más, a trabajar con humildad y tranquilidad para ganarme un puesto. Somos muchos jugadores los que vamos a tratar de dar lo mejor para que el técnico tenga dolor de cabeza y ponga lo que él crea. Voy a aportar todo lo que sé como he hecho a lo largo de toda mi carrera. Voy a tratar de dar todo lo que quiera el técnico para estar a su disposición. Si tengo que patear faltas, lo haré. Lo importante es ayudar al equipo, es mi único objetivo. Creo que soy buen lanzador, me gusta pegarle desde fuera. Ya se verá. Lo importante es hablar menos y hacerlo dentro del campo''.

Procede de la Fiorentina, mismo club en el que se encuentra Joaquín. ¿Ha hablado con él?: ''Durante los dos años que estuve con él en la Fiorentina se pasaba mucho tiempo hablando del Real Betis. Esta es su casa, quiere mucho al club. Aparte de ser un gran jugador, sobresale a nivel personal . Además, tiene mucha experiencia. Ayuda mucho a los jóvenes. Me contó cosas buenas de la ciudad y del equipo''.

Por último, cabe destacar que será el único jugador peruano en la próxima edición de la Liga BBVA: ''Es importante para todos los peruanos. Estoy contento de poder jugar en la mejor Liga del mundo y enfrentarme a jugadores de talla mundial. Vengo a hacer mi trabajo, a tratar de hacer las cosas bien. Son muchos los peruanos que han participado en la Liga española. Ser uno más es un síntoma de que el jugador peruano está creciendo mucho. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y seguir abriendo puertas para que lleguen más peruanos. Son importantes este tipo de cosas porque te motiva a hacerlo bien para dejar el nombre de tu país en alto”, finalizó.

