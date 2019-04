Entrevista a Adrián Gallardo: " Un club como es el Algeciras que se fije en tí es para sentirse afortunado"

Un gran delantero con mucha experiencia y talento ese es Adri Gallardo tras llegar de Filipinas nos afimó que iba a aceptar la entrevista, y se ve que se aprende mucho cuando una persona esta en el extranjero y echa de menos a su familia pero vuelve a casa como campeon de su liga, aparte de ser pichichi en liga y copa.

P: ¿Por cuantos equipo ha pasado usted?

Respuesta: Pues mis comienzos a nivel senior fueron en el San Fernando donde jugamos liguilla a Segunda B, después firmé en el U.D San Fernando de la Primera Andaluza donde quedé pichichi con 29 goles, al año siguiente firmé con el Jerez de los Caballeros en Extremadura donde me da la oportunidad de foguearme en la Tercera División, tras una buena temporada me fu al Jerez industrial en Segunda B y a mitad de año firme en el Cadiz B termine el año y me ofrecion firmar en el primer equipo pero cambió el director deportivo y me quede sin equipo y firme en el Chiclana donde en la primera vuelta metí 16 goles y firme en el Portuense en Tercera División, al año siguiente firmé en el Sanluqueño donde marqué 32 goles y ascendimos a Segunda B, tras esta buenísima temporada me fichó el Cádiz donde firmé por tres años, pero la poca oportunidad de jugar hizo que me fuese cedido al Sanluqueño donde hice una buena segunda vuelta marcando 10 goles y logrando la permanencia de ahí firmé en el Alcoyano pero a mitad de año me fui de nuevo al San fernando y descendimos, y después del descenso me fui a Filipinas para jugar con el Ceres FC.

P: Desde Filipinas hacia Algeciras, ¿cómo consideró usted la vuelta de nuevo a tu tierra, hacia Andalucia?

Respuesta: Muy feliz de volver a España y sobre todo por estar cerca de mi familia.

P: Tras un año en Filipinas donde usted ha sido máximo goleador en la liga y en la copa, ¿qué aprendió usted en ese país?

Respuesta: Es un país muy diferente al nuestro pero me llevo sobre todo el Inglés y las personas que he conocido en Filipinas fueron muy positivas para mí.

P: Cuando recibiste la oferta por parte del Algeciras, ¿cómo fue la reacción de usted tras venir de nuevo hacia España, cerca de la familia?

Respuesta: Algo muy especial porque un club como es el Algeciras y que se fije en tí es para sentirse afortunado.

P: ¿Durante esta temporada el Algeciras fue el único equipo interesado por usted?, ¿te llegaron más oferta?

Respuesta: Tuve bastantes ofertas de Segunda B pero mi intención era estar cerca de casa después de un año tan lejos de la familia.

P: ¿Qué es para usted jugar en el Algeciras?, ¿ha jugado usted alguna vez en el Nuevo Mirador?

Respuestas: Jugar en el Algeciras es una oportunidad para volver a disfrutar de la división de bronce e intentar seguir mejorando. He jugado muchas veces en el Mirador y la verdad que siempre se me ha dado bien porque nunca perdí y siempre hice gol, esperemos que siga así jejeje.

P: El delantero Joselu viene de ser pichichi en Tercera División y usted de la Primera División de Filipinas, ¿será bonito para usted disputar el puesto?

Respuesta: Nunca es fácil la competencia pero es bueno para el equipo asín que haré todo lo posible para ponerle las cosas dificiles al mister y defender estos colores.

P: ¿Alguna meta que le quede a usted por llegar todavía en el fútbol?

Respuesta: No quiero retirarme sin pisar la Segunda División, porque he estado muchas veces a punto y es un reto para mi y creo que es el motivo que me trajo a España.

P: ¿Cúal es el partido más emocionante que ha vivido usted como futbolista?, ¿cuál es el equipo con el que mayor satisfacción ha tenido usted?

Respuesta: Tengo muchos momentos bonitos en el fútbol, el ascenso con el Sanluqueño mi debut en Carranza, los titulos en Filipinas pero sin duda la mejor etapa fue en el Sanluqueño le tengo mucho respeto al equipo y a su afición.

P: Para finalizar, ¿Le podría dejar usted un mensaje a la afición algecirista?

Respuesta: Pues que estoy orgulloso de vestir esta camiseta y me dejaré la piel cada Domingo por estos colores para lograr el objetivo.