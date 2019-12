Llegó, vio y... perdió

En torno a las 12 del mediodía, como viene siendo habitual en estos casos, Petar Vasiljevic aparecía por la sala de prensa de El Sadar acompañado del joven Matej Pučko. Estaba previsto que el futbolista esloveno fuera presentado el miércoles tras la sesión matutina, después de realizarle el reconocimiento médico el pasado martes; sin embargo, los resultados de las analíticas demoraron su puesta de largo. Así, con la aprobación de los servicios médicos de la Clínica San Miguel y su firma estampada en su nuevo contrato, la última incorporación de Osasuna vivió, dos días después de aterrizar en Pamplona, la bienvenida oficial en su nueva casa.

"Vengo con la intención de quedarme"

“Hace un año hubo un primer contacto. No se pudo hacer y, desde entonces, he seguido al Club. Y ahora que se ha presentado otra vez la oportunidad, no la he dejado escapar". Y es que, para Pučko, venir a España es "cumplir un sueño que tenía desde niño". Por eso, aunque reconoció ser consciente de que en principio viene para un año –llega cedido del FC Koper–, aseguró que hará "todo lo posible" por seguir el próximo curso. "Vengo con la intención de mostrarme bien y de quedarme aquí. Llego con mucha hambre y muchas ganas", afirmó "contento" el futbolista de 21 años.

Para quien no le conociera, Vasi definió al esloveno como un jugador de banda que puede desempeñar sus labores tanto en la izquierda como en la derecha, aunque el propio futbolista reconoció sentirse más cómodo en el flanco zurdo. No obstante, para el director técnico su característica principal es la velocidad, lo que no le exime de llegada e, incluso, gol; eso sí, el nuevo hombre de Martín no quiso precipitarse en rueda de prensa con sus virtudes: "Yo tengo que mostrarme en el campo". Pues dicho y hecho.

A diferencia de Bogdan Milić, que ante el Lleida tuvo sus primeros minutos, Pucko aseguró ante los medios que llega "rodado". "Estoy en plena forma. Empecé la pretemporada en junio y hemos jugado en UEFA y liga –recordó el joven futbolista, internacional sub-21 con su país–. El entrenador tendrá que decidir si juego ante el Real Zaragoza".

Debut sin suerte, pero con detalles

CA Osasuna 0-1 Real Zaragoza

El propio Martín ya había reconocido que el centrocampista tendría minutos ante el equipo blanquillo, pero ni mucho menos se esperaba que fuera a disputar los 90 minutos que duró el encuentro. El de Campanas salió en Lerín con un once que bien podría ser el que presente en el primer partido de liga: Nauzet bajo palos; defensa de cinco para Javi Flaño, David García, Miguel Flaño, Unai García y Aitor Buñuel; centro del campo con Oier, Mikel Merino y Roberto Torres; y delantera para Nino por delante y el propio Pučko unos metros más atrás.

Fue precisamente el esloveno un de los protagonistas de la reacción rojilla tras un comienzo de dominio visitante. Su velocidad y sus ganas de agradar le convirtieron en uno de los referentes de Osasuna arriba y de sus botas nacieron las dos mejores ocasiones del equipo en la primera mitad: a los 27 minutos, un contragolpe suyo terminaba con un balón interior para Nino en el borde del área y la asistencia genial del almeriense para que Oier rematara ligeramente desviado. Diez minutos más tarde, una jugada suya por banda derecha no era aprovechada por el delantero de Vera tras un mal control.

Sin embargo, los esfuerzos de Pučko fueron en vano cuando, en el minuto 55, un disparo de Hinestroza tocaba en el exrojillo Marc Bertrán y despistaba a un buen Nauzet para hacer el, a la postre, 0-1 definitivo.

La entrada del canterano Javi Martínez a 25 minutos para el final desplazó al esloveno a la banda diestra, donde también dejó buenos detalles pese a los pocos días que extremo ha tenido para acostumbrarse al juego de su nuevo equipo. “Me gusta el tipo de fútbol que aquí se juega; con velocidad, atacando mucho… Creo que me podré adaptar rápido, sobre todo cuando aprenda el idioma”, declaró Pučko durante su presentación.

Por su parte, Martín acabó encantado con el rendimiento de su nueva ficha. "Se nota que lleva tiempo compitiendo –comentó el técnico tras el encuentro ante el Zaragoza–. Su puesta en escena ha sido positiva. Nos puede aportar cosas", opinó el míster rojillo, quien señaló que el equipo necesita "un especialista en banda izquierda como él", donde el equipo estaba muy "limitado". Ahora solo queda, en teoría, un puesto por cubrir: el lateral zurdo, tarea para la que Vasi se ha marcado un plazo máximo de diez días.