Samuel: "Me veo con un poco más de confianza"

A un día del último amistoso del Real Valladolid, y puesta de largo del equipo ante la afición en Zorrilla, Samuel Llorca fue el elegido para la rueda de prensa diaria, tirando de galones e importancia en la plantilla, algo que ha ganado al ser su segundo curso a orillas del Pisuerga. El primer tema a abordar fue la necesidad de fichajes, algo que saben que es necesario pero que no les impide trabajar al máximo: “Falta algún jugador por llegar, los que estamos hemos hecho un trabajo fabuloso, mucha carga repartida y minutos entre todos. Físicamente llegamos en buenas condiciones, ahora empieza lo bueno. Estamos preparados para ello. Si viene uno en la última semana no tendrá el mismo trabajo y conceptos que tenemos nosotros, se tendrá que adaptar y tendremos que apoyarle. Poco a poco metiéndose en la dinámica de grupo. El míster irá confiando en ellos”.

Respecto a Garitano, explicó que desde el primer entrenamiento han tenido muy presentes sus conceptos, y los han ido trabajando cada día: “Desde el primer día el míster fue muy claro, las cosas que él quiere se han trabajado mucho. Las está haciendo el equipo, hay días que salen mejor y otros peor. El equipo sabe lo que tiene que hacer, y eso es la base de un buen conjunto”.

“Los partidos de pretemporada sirven para ver cosas del equipo, que el míster intente plasmar lo que él quiera. La Liga te pone donde te mereces, cada partido es diferente. Es lo bueno y competitivo de verdad. Estás a una semana de la Liga, juegas en casa con tu gente, puede ser el partido más parecido a la competición. El Eibar es un equipo de Primera, con un entrenador conocido. Vamos a ver de qué somos capaces, intentar plasmar lo que quiere el míster para tener las cosas más claras aún de cara a la próxima semana”, espetó sobre el amistoso ante el Eibar de este mismo sábado.

Con la plantilla corta, por el momento, Samuel no tiene dudas de que los jóvenes futbolistas del filial tendrán más oportunidades: “Juegan once, hay chicos también del filial que lo están haciendo muy bien y están apretando bastante, creo que son jugadores válidos. Los que estamos sacaremos esto adelante y los que vengan ayudarán”. Por otro lado, él mismo se siente importante, puesto que ha ganado en confianza después de finalizar el curso pasado como titular: “Me veo con un poco más de confianza, es mi segundo año y estoy algo más adaptado a lo que representa el Valladolid. He intentado ayudar a los que han ido llegando. Me siento importante, eso es bueno, el míster decidirá a quién debe poner”.

"Somos más prácticos, jugando por bandas y sin arriesgar por el centro"

Precisamente, gracias a esto tiene un liderazgo sobre el campo que le ha transmitido Garitano, para estar mandando y corrigiendo desde la defensa: “Eso es importante, el año pasado no jugué nada al principio, solo la Copa. Con las bajas fui entrando, intentando aportar. En el tramo final acabé jugando, eso me ha dado la posibilidad de seguir en el club e intentar dar todo lo que tengo dentro. Somos defensas, a partir de ahí, tener liderazgo, mandar al equipo, trabajar defensivamente, ver las marcas, ser agresivos y contundentes. Tenemos que hacer las cosas bien. Estar hablando constantemente con los compañeros te hace estar más concentrado, eso es bueno para el equipo. Si hay alguien que el míster cree que es capaz de hacerlo, mucho mejor. Yo los partidos que he jugado he tenido ese mando y me he sentido a gusto”.

Para terminar, señaló el eje de la zaga como un puesto a reforzar, ya que solo tres centrales en una Liga tan larga como la Segunda División pueden ser pocos y arriesgados: “Se necesitan reforzar puestos como la delantera y un pivote, pero central también se necesita porque somos solo tres, si uno causa baja nos quedamos solo dos. Puede ser un problema si pasa algo durante el partido. Cuatro o si el que viene puede jugar de lateral, mejor, así podemos cubrir tres puestos, como el año pasado con Chus Herrero”.