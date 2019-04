Bordalás: "No creo que haya más salidas"

El Deportivo Alavés disputó ayer en Aguilar de Campoo su último partido de pretemporada. Y tras este, como es habitual, José Bordalás pasó por sala de prensa para hacer un análisis de último mes de trabajo, además de para hablar sobre posibles fichajes del equipo.

Sobre esto, el alicantino comentó que tanto él como la secretaría técnica se encuentran "a la espera de cerrar el equipo". "Espero tres futbolistas importantes que nos den el toque que se necesita", afirmó. Uno de los puestos a reforzar será el del lateral izquierdo, ya que el club solo cuenta con Raúl García en esa demarcación. Sin embargo, el club no ha hecho público el nombre de ningún candidato. Uno de los que sonó con más fuerza es Iñaki, del Racing de Santander, pero las altas exigencias económicas de los cántabros, que no quieren dejar libre al jugador, parecen haber echado atrás la operación. Otro de los candidatos, el ex-alavesista Edu Albácar anunció su retirada hace unos días tras ser descartado por el nuevo cuerpo técnico del Elche.

Bordalás también habló sobre la inesperada marcha de Toti al Bangkok Glass de la Liga Tailandesa. "Es una plaza que debemos cubrir bien. Era un jugador muy importante", destacó, consciente de que se trataba de uno de los jugadores con mayor nivel del equipo. Con estas declaraciones, el alicantino dejó a entrever que un jugador del perfil de Toti puede ser la tercera incorporación que cierra la plantilla.

Además, el alicantino también quiso dejar claro que no desea más salidas inesperadas. "No creo que haya más salidas. He hablado con Javier Zubillaga y salvo que llegara una oferta irrechazable los jugadores que están ahora con nosotros se quedarán", comentó, consciente del interés que algunos jugadores del equipo pueden despertar en otros equipos.

Tras cerrar el tema de los fichajes, Bordalás se dispuso a analizar la pretemporada del equipo, pobre tanto en juego como en resultados. "No siento preocupación, pero sí es cierto que se ha evidenciado una falta de gol y eso es lo que más me inquieta", comentó, intentado restar importancia a la pretemporada, aunque consciente de que el equipo tiene un amplio margen de mejora. "Tengo experiencia en pretemporadas y esto es lo normal, no dejan de ser pretemporadas. Sirven para lo que sirven", zanjó.

Sobre el propio partido, el preparados valenciano se mostró preocupado por alguno de los errores del equipo. "Hemos cometido errores que no se pueden permitir de ninguna manera", admitió. "No teníamos problemas para controlar el partido, pero hemos encajado un gol y luego ha llegado la cesión", ha comentado sobre la jugada que ha derivado en la expulsión de Pau Torres, cuyo puesto tuvo que ocupar el delantero David Torres. "No es una justificación, pero debemos estar más tranquilos", añadió.

"Está claro que no hemos dado la imagen esperada, pero me quedo con la que dimos frente al Toulouse y al Mirandés, por los escenarios", comentó, pese a que el equipo no ganó ninguno de los dos partidos.

Pacheco, solo con una sobrecarga

Finalmente, el técnico babazorro fue preguntado por la temprana sustitución de Fernando Pacheco, ya que el guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego pasados poco más de 20 minutos de partido. Sobre él comentó que el jugador tiene una sobrecarga en el abductor, pero que no reviste de gravedad, y que la sustitución fue sobre todo por precaución.

"Hemos tenido muchos problemas físicos y hemos debido reservar futbolistas", añadió, consciente de los problemas físicos que han tenido diversos jugadores del equipo en diferentes fases de la pretemporada. Jugadores como Barreiro y Juli han tenido un papel casi testimonial esta pretemporada, mientras que otros, como Pelegrín, se han perdido algún partido por pequeños contratiempos físicos, fruto de una exigente pretemporada.