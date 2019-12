FC Barcelona 2015/2016: Ivan Rakitic

Ivan Rakitic llegó a Barcelona pasando desapercibido. El croata, que ya había despuntado en Sevilla y Schalke, aterrizó en la capital catalana para cumplir su sueño; el de vestir la camiseta azulgrana. Gracias a su trabajo y a su entrega, se acabó haciendo con la titularidad en el centro del campo, apartando así a todo un emblema del club al banquillo: Xavi Hernández. Con los galones ya entregados por Luis Enrique, Rakitic enamoró a todo un Camp Nou gracias a su desparpajo, su sacrificio, su lucha y, sobre todo, su compañerismo.

Los inicios de Rakitic: de Suiza a Alemania

El F.C. Basilea fue el primer equipo, a nivel profesional, de Ivan Rakitic. Después de pasar un tiempo en las categorías inferiores del equipo suizo, el croata consiguió hacer su debut con el primer equipo el 29 de septiembre de 2005 en un partido de la Copa de la UEFA (actual Europa League). Al año siguiente, en 2006, debutó en la Super Liga de Suiza contra el Neuchâtel Xamax FC. En la siguiente temporada, y debido a la mayor regularidad que obtuvo, anotó 11 goles en un total de 33 apariciones (0’3 goles por partido). Con estos registros en la mano, Rakitic fue nombrado Mejor Jugador Joven de Suiza junto con el premio al Mejor Gol del Año, después de una fantástica anotación al FC St. Gallen. Su buen rendimiento no pasó desapercibido en Europa y en Alemania, el Schalke puso sus ojos en esta joven perla procedente de Croacia. En 2007, el equipo alemán pagó 5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Una vez instalado ya en Gelsenkirchen, Rakitic inició la temporada a las órdenes de Mirko Slomka, entrenador del Schalke 04 en esos momentos. El croata estuvo rodeado de grandes jugadores, a día de hoy, como Neuer (Bayern de Múnich), Rafinha (Bayern de Múnich), Jermaine Jones (New England Revolution – MLS) y Halil Altintop (FC Augsburgo).

La Bundesliga 2007/2008 no pudo arrancar de mejor forma para él: saltó al campo en la segunda mitad en el primer partido de la temporada contra el VfB Stuttgart y, a los 7 minutos de ingresar en el césped, anotó su primer gol con la camiseta azulona. Más adelante, siguió deslumbrando a la afición del Veltins-Arena con magnificas actuaciones: 1-1 en casa ante el Bayern (Rakitic marca el gol local y es elegido Mejor Jugador del Partido) o el partido en Stamford Bridge, en la fase de grupos de la Champions, ante todo un poderoso Chelsea FC. Allí, en Inglaterra, Rakitic se puso el mono de trabajo y realizó uno de los mejores partidos que se le recuerden con la camiseta del Schalke 04. Al finalizar el partido, Mourinho ensalzó la figura del croata en rueda de prensa. Los elogios empezaban a florecer en su persona.

Finalmente, una lesión en el tobillo le privó de jugar los partidos decisivos de la temporada. En Champions, su equipo cayó contra el FC Barcelona de Rijkaard y en la Bundesliga, el buen curso realizado por los hombres de Slomka tuvo el premio merecido: tercera posición y acceso, de nuevo, a la Champions. Su primer año en Alemania fue notable: tres goles y diez asistencias en 29 partidos, además de innumerables MVP’s conseguidos.

Pero en julio de 2008, algo pasó: el nivel de Rakitic no fue el mismo por un motivo. La dimisión del entrenador Mirko Slomka, substituido en la dirección por Fred Rutten, hizo saltar las alarmas. Rakitic ya no partía del once con asiduidad y las derrotas se consumieron con suma facilidad. Los aficionados del equipo alemán mostraron su descontento con el nuevo entrenador que, al año siguiente, fue relegado del cargo a favor de Felix Magath. Desde ese momento, y con un nuevo y renacido Rakitic, la joya de la corona volvió a brillar en la testa del croata y sus apariciones volvieron a ser claves para el resurgir del Schalke 04. Dos temporadas rindiendo al máximo nivel fueron suficientes para que el Sevilla pusiera toda la carne en el asador para hacerse con sus servicios. 1’5 millones de euros alejaban Alemania y acercaban España. Sevilla era su nuevo destino, con La Giralda preparada para recibir al croata sevillano.

Del anonimato al apogeo: Sevilla

Desde el momento en el que Rakitic fichó por el equipo andaluz, fue incluido en el once titular con Gregorio Manzano al frente. Su debut fue ante el Málaga, en un partido donde el empate (0-0) fue el resultado final. Después de ese momento, sus apariciones en el once son esporádicas, pero consiguió rendir y acoplarse al equipo a pesar de llegar en el mercado invernal. Una fractura en el pie izquierdo le hizo perderse el último tramo liguero, no sin antes haber anotado cinco goles en trece encuentros.

Su proceso de consolidación en el once llega al año siguiente. En la 2011/2012, Rakitic toma el mando de la sala de operaciones del equipo sevillista. Con Marcelino, primero, y Michel, después, Rakitic varía su posición en el equipo, situándose de mediocentro defensivo para ayudar en la salida del balón. Allí se postula como uno de los mejores del equipo de Nervión y consigue 6 asistencias en 40 partidos.

Un año después, y con la suficiente experiencia ya en sus botas, consigue formar una dupla de ensueño con Trochowski. El centro del campo estará dominado por el croata durante todo el año. Además, consigue mejorar su promedio de asistencias (12) y su importancia en el equipo va en aumento. Con Emery en el banquillo, Rakitic se convierte en el diamante del Sevilla.

Unai Emery llegó a Sevilla en 2014 y su primera decisión importante fue la de colocar el brazalete de capitán a Rakitic. Con el nuevo líder en el campo, el Sevilla aumenta su nivel ofrecido años atrás y el croata se convierte en uno de los mejores mediocentros del campeonato doméstico, acumulando unas cifras espectaculares en cuanto a pases realizados e importancia en el juego de su equipo. Sus buenas actuaciones son premiadas con el trofeo al Mejor Futbolista del Mes en la Liga BBVA y con una nueva Europa League para el equipo andaluz. Rakitic es escogido MVP de la final europea que su equipo jugó ante el Benfica portugués. Además, el mediocentro sale en el Once Ideal de la misma Europa League y de la Liga BBVA, dejando su capacidad de liderazgo, entrega y dinamismo en el máximo nivel. Su temporada no pasa desapercibida en las oficinas del Barcelona, que sufrió un periodo de crisis después de no ganar ningún titulo en un año y con múltiples problemas en el horizonte. Bartomeu desembolsó 18 millones por el croata más la cesión de Denis Suárez por dos años y Rakitic cumplió su sueño: jugar en el FC Barcelona.

El reto mayúsculo: Barcelona

El 16 de junio de 2014, Ivan Rakitic firmó su contrato con su equipo actual, el FC Barcelona. Dos semanas más tarde, sería presentado en el Camp Nou ante su nueva afición. El croata, que firmó para los próximos cinco años, aseguró que llegaba “al mejor equipo del mundo”. Con el tiempo, sus halagos al club catalán fueron en aumento.

No lo tuvo fácil Rakitic para establecerse en el equipo de Luis Enrique, quien también debutaba en el conjunto azulgrana. Con Xavi como capitán y con Iniesta en el centro del campo, el ex del Sevilla tenía que sudar para poder llegar a consolidarse en la sala de maquinas. Su pasado le ayudó a marcarse esa meta: En el Basel, Schalke y Sevilla tuvo que pelear por hacerse un hueco en el equipo titular (en el Sevilla, mucho menos). Fruto de esa perseverancia y regularidad, consiguió desbancar del equipo a toda una leyenda como Xavi y a ser aclamado en su nueva casa. Pero antes, para llegar a eso, tuvo que pasar por buenos momentos. Septiembre fue su mes sin ninguna duda: debutó en Liga con el Barça, anotó su primer gol con la camiseta culé (ante el Levante en el Ciudad de Valencia) y fue elegido en el once del Mejor Equipo del mes de Septiembre. Apoteósico inicio de curso para un jugador que, recordemos, llevaba escasos partidos con sus nuevos compañeros.

Debido a sus buenas actuaciones en el terreno de juego, en octubre fue galardonado con el premio al Jugador del Juego Limpio de la Liga BBVA, además de estar nominado al Mejor Mediocentro Atacante de dicha competición. Su participación en el juego iba en aumento y su papel dejó de ser testimonial para ser imprescindible. En la Champions League 2014/2015, fue vital para que el Barcelona alzase en el cielo de Berlín su quinta Orejona, la primera de Ivan. Con goles como el del Camp Nou ante el Manchester City o el de la mismísima final ante la Juventus en el minuto 4 de partido, Rakitic consiguió enamorar a toda una afición que, a día de hoy, lo encuentra irremplazable en el once de Luis Enrique.

El croata se ha convertido en la brújula de los catalanes. Además de aportar serenidad y verticalidad al equipo, Rakitic es capaz de ayudar tanto en ataque como en defensa, una característica que lo convierte en un jugador especial/destacado. Otra de sus habilidades, que precisamente a puesto a prueba este año, es el tiro lejano. Su excelso dominio del cuero le permite golpear tanto con la izquierda como con la derecha sin ningún tipo de preámbulos.

Nueva temporada; nuevos retos

Poco más le falta a un Rakitic que ha ganado prácticamente todo en su carrera profesional. Con el nuevo año en el horizonte, afronta la nueva temporada con el optimismo y la ilusión intacta desde el primer minuto. El croata iniciará su segundo año en el Barcelona con la tutela del equipo bajo el brazo. Los retos que tendrá el mediocentro serán los de seguir demostrando su nivel a afición, directiva y, sobre todo, entrenador. Con solo un año en la capital catalana, Rakitic se ha convertido en uno de los hombres más queridos y necesarios para el Barcelona en los últimos tiempos.

Datos estadísticos de Ivan Rakitic

CLUB TEMPORADA PARTIDOS JUGADOS GOLES ASISTENCIAS FC Basel 2005/2006 3 0 0 FC Basel 2006/2007 43 11 1 FC Schalke 04 2007/2008 42 5 13 FC Schalke 04 2008/2009 34 3 8 FC Schalke 04 2009/2010 33 7 3 FC Schalke 04 2010 26 2 5 Sevilla FC 2010/2011 16 5 3 Sevilla FC 2011/2012 39 1 6 Sevilla FC 2012/2013 42 12 14 Sevilla FC 2013/2014 52 15 18 FC Barcelona 2014/2015 51 8 9 FC Barcelona 2015/2016 1 0 0

Posición de Rakitic en el terreno de juego

Rakitic es un mediocentro polivalente y muy físico que puede jugar en cualquier posición del centro del campo. Es un jugador de corte ofensivo, aunque no rechaza trabajar en defensa cuando el equipo lo necesita. Tiene una excelente visión de juego y un golpeo de balón exquisito, desde corta y larga distancia. Esto le ha convertido en el lanzador idóneo para las jugadas de estrategia, ya sean tiros libres o saques de esquina. Siempre ha destacado como un gran asistente, consumandose así en la mayoría de equipos en los que ha estado. Es un excelente llegador de segunda línea, lo que le ha permitido aumentar sus cifras goleadoras, a pesar, de no ser una de sus grandes virtudes.