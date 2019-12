FC Barcelona - Athletic Club: la historia espera al campeón

La historia pasa por el Camp Nou. El segundo título de la temporada 2015/16 a 90 minutos de definir a un campeón que, seguro, hará historia. Los 31 años sin títulos del Athletic Club contra la mayor remontada jamás contada. Las seis finales consecutivas perdidas por el equipo bilbaíno o el camino casi truncado hacia el segundo Barça de las seis copas.

El templo azulgrana reunirá a los dos equipos más coperos de la historia para definir al 'Supercampeón' tras una ida que dejó muy tocados a los 'blaugrana' y con todo a favor para ser campeón y sacar la gabarra a los de San Mamés. Messi y su afán de superación contra la enésima juventud de Aritz Aduriz.

Atropello en San Mamés

El Barcelona apelará a la épica en pleno agosto para intentar remontar un 4-0 que encajó en San Mamés en la ida de la Supercopa de España. Un golazo de San José y un 'hat-trick' de Aduriz fueron suficientes para desactivar al equipo de Luis Enrique y ponerles cuesta arriba un 'sextete' que ahora mismo depende de una gran remontada.

Las rotaciones en el cuadro catalán no sentó nada bien al equipo azulgrana y jugadores como Sergi Roberto, Dani Alves, Adriano y Mascherano quedaron en mal lugar. También recibió críticas Ter Stegen, cuyo fallo en el despeje lo convirtió San José en una obra de arte.

Del mejor momento del Barça en San Mamésn se pasó al recital de Aduriz. El cuadro de Luis Enrique mejoró tras el descanso y Messi y Pedro tuvieron en sus botas el empate, pero nuevamente un error de Sergi Roberto protagonizó el primero de los tres goles que anotó el delantero del conjunto de un Valverde que disfrutó de un gran triunfo de los suyos ante el campeón continental. El propio Aduriz, tras un fallo de Alves y Adriano, hizo el 3-0 y apenas instantes después materializó un penalti cometido por el nuevo '6' azulgrana para cerrar la goleada vasca.

La épica se llama Lionel

Si hay un futbolista al que no se le vislumbran límites y para el que toda épica es posible, ese juega en el FC Barcelona y responde al nombre de Lionel Messi. El delantero argentino, que fue de lo poco salvable en San Mamés, ya marcó dos goles en la Supercopa de Europa frente al Sevilla cuando el conjunto hispalense se adelantó en el marcador.

Para el argentino no hay límite, o al menos no se atisba ninguno. El cuatro veces ganador del Balón de Oro es el clavo ardiendo al que se agarra la afición azulgrana para el más difícil de los retos propuestos: remontar un 4-0 en 90 minutos en el Camp Nou.

Si el milagro culé pasa por Messi, la preocupación por los mismos pasan por la defensa. Ocho goles encajados en los dos partidos oficiales y la sensación de peligro cada vez que el rival de los blaugrana cruzan campo y se acercan al área. Ter Stegen, en el punto de mira, y varios zagueros como Mathieu, Adriano y Alves dejando más sinsabores que alegrías a los suyos. La sensación de que el Barça es capaz de meter cinco goles está tan presente como la de que no serán capaces de mantener la portería a cero.

Alcanzar la gloria tres décadas después

En tierra hostil pero con un imponente colchón. El Athletic, que ha perdido las últimas cuatro finales disputadas ante el FC Barcelona, querrá conquistar un título más de tres décadas después de que Endika goleara a Urruti en la final de Copa del '84 para que Dani, capitán vasco, levantara al cielo de Madrid la que era la 23ª Copa de la historia del club rojiblanco.

Ha llovido mucho, quizás demasiado, desde el último éxito de los de San Mamés. Las finales perdidas ante el propio Barça en Copa del Rey y la de la Europa League ante el Atlético de Madrid fueron puñaladas en el corazón del conjunto vasco que ansía con todo su alma volver a sacar aquella gabarra que queda vieja y añorada por los suyos en la ría.

Ahora no está Dani como líder, tampoco Zubizarreta en la portería. Gorka y Aduriz como principio y final forman el plano principal de un conjunto donde solo el goleador sobre sale por encima del resto. Un equipo por encima de individualidades con Laporte como líder defensivo, San José en la media y la novedosa aparición personificada en Sabín. San Mamés y su afición sueñan con ver a un Athletic campeón en el Camp Nou.

Luis Enrique: "Estamos convencidos de que tenemos posibilidades"

En las habituales ruedas de prensa prepartido han comparecido Luis Enrique y Javier Mascherano. Entrenador y cuarto capitán atendieron a los medios y ambos se mostraron convencidos de que puede darse la remontada. "Estamos convencidísimos de que si hacemos las cosas bien tenemos posibilidades. Lo vamos a intentar sin ninguna duda. La temporada pasada he tirado estadística y he visto 18 partidos en los que hicimos cuatro o más goles. Cuando juega el Barça todo puede pasar", comentó Luis Enrique sobre las posibilidades de que el Barcelona remonte al Athletic Club.

Cuestionado sobre el partido de ida, Luis Enrique fue contundente al hablar de los errores que cometieron. "Para mi no fue un partido de 4-0. Penalizamos demasiados los errores y eso no es normal. Pero el fútbol tiene estas cosas y el Athletic mereció ganar", argumentó el asturiano.

"El reto es apasionante. Nadie ha tenido que remontar cuatro goles en la Supercopa. Va a ser difícil marcar y además no encajar. Somos capaces de marcar cuatro o más goles, pero tenemos que ser capaces también de no encajar", aseguró Luis Enrique, cuestionado sobre la dimensión de la remontada.

Mascherano: "Podemos remontar"

Uno de los muchos señalados tras la derrota en la ida de la Supercopa de España ante el Athletic Club por 4-0, Javier Mascherano, fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la previa del choque que corresponde a la vuelta de tal competición.

Confiado a la vez que cauteloso, Mascherano intentó dar muestras de que podrán remontar semejante goleada: "Tenemos que estar convencidos de que se puede. La dificultad es grande, el resultado no es fácil pero es un reto importante. Nadie lo ha hecho en la Supercopa de España. Si estamos a un buen nivel marcaremos goles. Ojalá nos alcance para la remontada", indicó el argentino al comienzo de la rueda de prensa.

"La afición siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado a conseguir grandes logros. Somos los que tenemos que demostrar que podemos remontar", arengó el '14' azulgrana a los suyos con la prensa como testigo, añadiendo que: "Este equipo es muy fiable. Después de un resultado así estás tocado porque nadie lo espera. Después, cuando empiezas a reflexionar, cambias el chip y dejas atrás lo de Bilbao. Tenemos herramientas para creer. No quiero que el mensaje suene a soberbia, pero creemos en nuestras posibilidades", afirmó el cuarto capitán azulgrana durante esta campaña.

Valverde: "Nuestro objetivo es ganar"

El entrenador del conjunto bilbaíno ha comenzado su rueda de prensa por dar sus impresiones sobre lo que el resultado de ida influye en la final: "Hasta que las cosas no terminan estamos en el camino, fue un resultado histórico que no se conseguía desde hace tiempo. Es muy difícil hacerle cuatro goles al Barcelona y que ellos no te hagan ninguno. Queda un partido de vuelta en el que todo eso que has hecho puede quedar en muy poco o puede significar mucho. Queremos que ese resultado signifique un paso adelante para lograr un titulo". Además ha añadido que no espera que el resultado cause ningún tipo de vértigo a sus jugadores para el partido de mañana: "Nosotros no tenemos que perder de vista su portería. Queremos ganar. No vamos a empezar el partido mirando el tiempo y el marcador".

Sobre el rival, Valverde ha confirmado que espera tener delante al mejor Barcelona: "Tenemos delante al Barça y sabemos que es un equipo que te puede hacer cinco o seis ocasiones de gol claras. Sabemos que ellos van a estar enchufados porque están con la idea de ganar todos los títulos de esta temporada. Quieren ganar el titulo de la misma forma que queremos ganarlo nosotros."

El bilbaíno ve capaz al Barça de marcar cinco goles y también seis, por ello no cree que si el Athletic lográ marcar primero la eliminatoria esté concluída: "Un equipo que puede marcar cinco puede marcar seis. No vale de nada marcar el primero y que te metan siete. Se trata de ganar. Metiendo uno no tienes nada hecho. Ellos están proponiéndose el reto de meternos cinco goles, también pensaran que pueden meternos seis. Yo espero que mi equipo no encaje ninguno".

San José: "Nos estamos ganando el derecho a soñar"

Mikel San José fue el encargado de abrir la lata y anotar el primer gol con un lanzamiento magnífico desde el medio campo después de un mal despeje de Marc-André ter Stegen. El navarro ha recordado en rueda de prensa que no recuerda haber marcado un gol así nunca en toda carrerta deportiva: "Siempre he sido de hacer goles pero desde tan lejos no". Ha narrado cómo vivió el gol y lo que pensó cuando le llegó el balón: "Yo en cuanto a vi el balón pensaba en tirar y toda mi concentración estaba en hacer bien el control para tirar a puerta rápidamente. Yo sabía que el portero estaba adelantado y que tenía que ejecutarlo bien".

Aunque el resultado de la ida es muy bueno, no hay nada decidido. Todavía queda el partido de vuelta en Barcelona y San José ha señalado que "seguramente, el Barça sea el único equipo en el mundo que puede levantar ese resultado", aunque en frente tendrán a unos jugadores que se dejarán "todo en el campo" para traer el título a Bilbao.

San José ha reconocido que toda esta expectación y optimismo que reina en Bilbao por la posible consecución de la Supercopa de España también puede tener un efecto negativo si, finalmente, no se consigue: "Traer la Copa nos daría energía y fuerza de cara al partido previo con el MŠK Žilina y a los siguientes de Liga, pero perder el título después del partido del viernes, afectaría bastante. Aunque el equipo está confiado en que eso no va a pasar".

Convocatorias FC Barcelona - Athletic Club

Convocatoria FC Barcelona: sin confirmar.

Convocatoria Athletic Club: sin confirmar.

Alineaciones previstas