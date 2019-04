UD Las Palmas 15/16: desafío con las estrellas

La UD Las Palmas afronta su regreso a la Primera División con un solo objetivo, como no podía ser de otra manera, certificar la salvación y permanecer otra temporada más en la máxima categoría del fútbol español. A priori parece un reto bastante complicado, pero tan sólo son tres los equipos a los que tiene que aventajar en la clasificación y los amarillos tienen 38 partidos para conseguirlo. Quizá un debut contra un rival de tanta entidad como es el Atlético de Madrid parece un desafío de dificultad máxima justo para abrir la temporada, pero los hombres de Paco Herrera deben ser conscientes de que tendrán que plantar cara a los mejores equipos del fútbol a nivel mundial con una plantilla bastante reforzada pero que continúa teniendo los valores de cantera de años atrás.

En este mercado de fichajes sí que se ha podido ver como la directiva ha dejado a un lado a las jóvenes promesas para fichar, siempre a coste cero, a jugadores mucho más veteranos y con experiencia en las grandes ligas. Las llegadas de jugadores como Javi Varas (Valladolid), Antolín Alcaraz (Everton) o Javi Garrido (Norwich City) son algunos ejemplos de futbolistas que superan la barrera de los 30 años y que aportarán la experiencia que necesita el equipo en Primera División. Será bastante interesante ver cómo afronta Las Palmas la liga con la irregular pretemporada que han cosechado. Las dos derrotas por la mínima ante el Tenerife en la Copa Mahou, la mala imagen del equipo en Almería y un nuevo encuentro perdido ante el Rayo Vallecano demuestran que al equipo le hace falta algo más de rodaje de cara al inicio de la competición.

Bigas parte como titular en una defensa en la que la lucha por un puesto será máxima

Empezando por la portería, Javi Varas será presumiblemente el portero titular como ya lo fue en Pucela el año pasado, pero quizás sea Raúl Lizoain el que mejores sensaciones haya dejado en cuanto a seguridad se refiere, sobre todo en las jugadas a balón parado. Y si ya el guardameta de El Carrizal luchó por un hueco con Casto Espinosa, esta nueva campaña no será ni mucho menos diferente. Buenas sensaciones ha dejado también Pedro Bigas en la línea defensiva. Parece ser que el balear será fijo para Herrera mientras que David García, Aythami Artiles y el paraguayo Alcaraz intentarán hacerse con el otro puesto como central. En los laterales, tanto David Simón como Dani Castellano han sido de los mejores en estos amistosos preparatorios, pero con la reciente llegada de Garrido y con la pronta recuperación de Ángel, el debate en los carriles defensivos también será un quebradero de cabeza para Herrera.

Quizás en el centro del campo sea donde menos se ha notado la presencia de nuevas incorporaciones. El experimento fallido de Ofir Kriaff varias semanas antes del inicio de la competición hace que se quede un puesto vacante en esa posición. Hernán y Javi Castellano ocuparán previsiblemente ese más que asentado doble pivote.

Viera, Willian y Araujo: un tridente para soñar

Por último, queda el tridente para el deleite de los aficionados. La confirmación de la repesca de Jonathan Viera unida al fichaje estrella del verano, Willian José, junto al asentamiento de Sergio Araujo en la punta de ataque, promete ser la gran baza del equipo para permanecer en Primera. Tanto el interior de La Feria como el argentino ya se entienden entre ellos y tan sólo falta la adaptación del brasileño al extremo derecho. Herrera ha alineado a los tres como titulares en la pretemporada y pese a que juntos no han marcado, no son malas las sensaciones que han dejado.

PLANTILLA

PORTEROS

13. Javi Varas 1. Raúl Lizoain 31. Dani Lorenzo

DEFENSAS

2. David Simón 3. Alcaraz 5. David García 6. Ángel López 16. Aythami Artiles 17. Pedro Bigas 22. Javier Garrido 23. Dani Castellano 25. Jesús Valentín

CENTROCAMPISTAS

4. Vicente Gómez 7. Nauzet Alemán 11. Momo 14. Hernán 15. Roque 18. Javi Castellano 19. Culio 20. Jonathan Viera 21. Valerón

DELANTEROS

8. Willian José 9. Asdrúbal 10. Sergio Araujo 24. Tana

FICHAJES

El regreso a Primera División de cualquier equipo requiere cambios, sobre todo una inyección de sabia nueva que pueda ayudar a mantener la máxima categoría. El caso de la UD Las Palmas no podía ser menos, hasta siete han sido las incorporaciones. Eso sí, en el caso de Sergio Araujo o Jonathan Viera simplemente se han adquirido los derechos, ya que formaban parte de la plantilla la pasada campaña. Javi Varas, Bigas, Alcaraz, Willan José y Javi Garrido darán la experiencia y la calidad que necesita el equipo para seguir con los más grandes.

Ocho salidas para poder renovar la plantilla

La temporada 2015/16 que afronta la UD Las Palmas es la más importante en la historia reciente del club. El equipo tiene el reto de mantenerse en la máxima categoría y por ello se han hecho los retoques pertinentes en la plantilla. Las bajas que cuenta el equipo son las de Ortuño, Guzmán, Benja, Casto, Marcelo Silva, Tyronne, Héctor Figueroa y Christian Fernández, aunque algunos de ellos podrán volver al equipo debido a que han salido en forma de cesión.

Altas

Sergio Araujo (Boca Juniors): El delantero argentino llegó como cedido a Gran Canaria para cuajar la temporada de su explosión total, lo que llevó a la UD a hacer un esfuerzo económico para poder adquirirle en propiedad. El “chino” no sólo fue el máximo artillero de Las Palmas el curso pasado, sino que además anotó el gol que devolvió a toda una isla al lugar que merecía, a la liga de las estrellas. Este año tendrá la presión y la obligación de seguir mandando balones a las mallas, algo que no será fácil, pero Araujo ya ha dejado patente su calidad. Por juventud y talento, Sergio puede ser una de las revelaciones de esta temporada que se avecina.

Jonathan Viera (Standard de Lieja): El día del ascenso ya avisó al Standard de que no quería volver a Bélgica, que quería cumplir su sueño de jugar con la UD Las Palmas en Primera División, y lo va a conseguir. Cuando aterrizó en el mercado invernal, su estado de forma y su lenguaje corporal sobre el verde generaron dudas, pero el tiempo acabó dándole la razón. El mago de La Feria terminó la temporada pasada a un nivel increíble, y es que, una vez se reencontró con su físico ideal, se le vio muy cómodo e inspirado. Jonathan debe ser el faro que lleve el juego amarillo en Primera División y seguro que no dejará a nadie indiferente, ni mucho menos.

Javi Varas (Real Valladolid): Desde que finalizó la temporada, el nombre de Javi Varas resonó con fuerza en las oficinas del Estadio de Gran Canaria, y tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. El guardameta sevillano es un hombre que suma experiencia en Primera División, un jugador que ha demostrado su enorme valía en equipos como el Celta de Vigo, donde coincidió con Paco Herrera, y el Sevilla, equipo con el que conquistó varios títulos. En ese sentido, Varas será el encargado de llevar el peso de la portería durante toda la temporada, algo que en la UD esperan que no le pese demasiado. Javi Varas es un portero de primera para un equipo que quiere seguir siendo de primera durante muchos años.

Pedro Bigas (Real Mallorca): El balear es un jugador capacitado para jugar tanto de lateral como de central, aunque él mismo ya se ha encargado de dejar claro que se siente más cómodo en el centro de la zaga. Joven y con proyección, siempre ha sido un futbolista importante para todos sus entrenadores, algo a lo que añade experiencia en Primera División. Bigas es un jugador que tiene tendencia a irse al ataque, con buen manejo de balón y con capacidad para sacarlo jugado desde atrás. En Las Palmas seguro que intentará ponerle las cosas difíciles a un Paco Herrera que tiene cuatro zagueros capacitados para ser titulares.

Willian José (Real Zaragoza): Para este brasileño, su primera experiencia en Primera División se presenta como todo un reto. Su potencial lleva varios años llamando la atención de algunos equipos, pero la realidad es que no ha terminado de explotar y eso es precisamente lo que Paco Herrera pretende con este cedido. William es un delantero con buena capacidad para asociarse y para el pase, capaz de jugar bien de espaldas y que destaca por su potencia de disparo. Cuando Borja Bastón estuvo lesionado la temporada pasada en Zaragoza, el carioca dio un paso al frente que ayudó a los maños a alcanzar los Playoff. Se espera que forme una buena dupla con Araujo.

Antolín Alcaraz (Everton FC): “Le ves en la final de la F.A Cup con el Wigan o en el Mundial de 2010 y parece brutal. Lo ves en noches como Kiev y te quieres esconder”. Esas eran las palabras que un entendido como Axel Torres utilizaba para hablar de este central paraguayo al que las lesiones y la irregularidad le han impedido llegar más lejos en su carrera. Avalado por Roberto Martínez, Alcaraz llega a Las Palmas con la intención de reconducir su carrera, de poder mostrar su mejor versión en una liga como la española. Aunque su rendimiento es una incógnita, se esperan cosas buenas de este internacional.

Javier Garrido (Norwich City): Tras jugar en Italia e Inglaterra, Garrido ha querido regresar a España en busca de minutos que le ayuden a demostrar que todavía tiene fútbol en sus botas. Salido de la cantera de la Real Sociedad, el vasco estuvo en el ostracismo casi toda la temporada pasada, jugando muy pocos minutos en un Norwich City que es conocido como el equipo de “los canarios” por su indumentaria. En Las Palmas deberá aportar experiencia y tendrá que adaptarse rápido a un fútbol diferente al que estaba acostumbrado en la Premier. Lo más lógico es que, salvo lesiones, comience como suplente de Dani Castellano esta temporada aunque quien sabe si podría imponer su experiencia en el lateral izquierdo del equipo.

Bajas

Alfredo Ortuño (Real Zaragoza): Llegó para ofrecer goles que ayudaran a Las Palmas a ascender y la verdad es que estuvo un tanto menos fino de lo que se esperaba, aunque también es verdad que anotó algún que otro gol importante. Aún así, la UD Las Palmas no quiere perderle la pista y lo ha enviado cedido a Zaragoza, donde Ortuño va a empezar de cero, con pretemporada incluida, un año que le debería ayudar en su progresión. Paco Herrera no contaba con él para este regreso a Primera, pero un buen año en la capital maña podría hacer cambiar al técnico asturiano.

Guzmán Casaseca (Real Valladolid): De más a menos, con protagonismo a ver los partidos fuera del verde, así fue la temporada de Guzmán Casaseca vestido de amarillo. Aprovechó ese inicio de campaña para anotar tres goles y ser un jugador bastante utilizado por Herrera, ya sea como suplente habitual o titular, ofreciendo velocidad y desborde. El buen momento de Nauzet y la llegada de Viera le fueron cerrando la puerta hasta dejarlo prácticamente sin minutos. En Valladolid, seguramente tendrá más minutos y algo más de importancia, en un proyecto que quiere volver a intentar su regreso a la Primera División española.

Benja (UE Llagostera): Una vez rescindió su contrato con la UD, Benja encontró hueco en el proyecto de la Llagostera. El delantero llegó en el mercado invernal de 2014, con la intención de darle algo más de gol al conjunto amarillo. Aún así, su participación estuvo muy lejos de lo que se esperaba por los problemas físicos que ya venía arrastrando. Eso le llevó a salir cedido al Sabadell, donde tampoco destacó demasiado. En la Llagostera tendrá ocasión de redimirse y de volver a encontrarse consigo mismo como goleador.

Casto Espinosa (UD Almería): Por motivos personales decidió abandonar la disciplina amarilla a pesar de ser el portero titular durante casi toda la temporada. Tuvo algunos problemas de rendimiento y en varias ocasiones se le señaló con el dedo, aunque el balance final fue positivo en su favor. Aceptar la oferta del Almería ha sido una cuestión en la que Casto ha priorizado competir por estar la próxima campaña en Primera División y, sobre todo, para estar mucho más cerca de su familia. Un portero con experiencia que a buen seguro peleará por el ser titular en un conjunto, el andaluz, que no quiere estar mucho tiempo en la categoría de plata.

Marcelo Silva (Real Valladolid): No hizo mala temporada, fue un buen relevo para David García y Aythami, pero el uruguayo no contaba para Paco Herrera ni su cuerpo técnico. Eso llevo al uruguayo a coger carretera y aterrizar en Valladolid, donde compartirá vestuario con Guzmán. Aún así, Marcelo no tendrá problemas para ganarse un puesto en el once vallisoletano, pues con la camiseta amarilla demostró estar capacitado para jugar en Segunda División. No obstante, la UD ya se ha reforzado muy bien una posición tan importante como la de central, por lo que, a priori, no se le echará demasiado de menos.

Tyronne (SD Huesca): Otro canterano que sale cedido tras una buena temporada en Segunda B. Tyronne Del Pino ha prorrogado su contrato con la UD hasta 2019, pero la competencia por jugar y la insistencia del Huesca le han llevado a salir de nuevo. Allí volverá a coincidir con el ex jugador amarillo Tevenet, quien le dio a Tyronne la confianza suficiente como para ser una pieza importante en el ascenso de los aragoneses. Su progresión ha dado un paso al frente, pero ahora debe demostrarlo en Segunda División A.

Héctor Figueroa (SD Huesca): Después de una temporada en la que apenas contó con la confianza del entrenador, Héctor Figueroa intentará coger carrerilla pasando los próximos meses en Huesca en calidad de cedido. El pequeño de los Figueroa es un delantero que con el filial amarillo demostró su calidad, pero siempre le faltaron oportunidades con el primer equipo, sobre todo, cuando se veía que el equipo adolecía de gol. Ahora, con esta cesión, el de Las Torres va a tener una oportunidad que necesitaba desde hacía tiempo y por fin la va a tener; en Las Palmas se espera mucho de Héctor esta temporada.

Christian Fernández (SD Huesca): Otro que se marcha cedido al conjunto aragonés después de una temporada en la que su participación ha sido bastante escasa. En ese sentido, la UD le buscó una salida pero sólo encontró esta opción, que el jugador valoró y por la cual ha hecho las maletas para marchar de la entidad de Pío XII. Con la llegada de Javi Garrido a la plantilla se quedaba sin sitio definitivamente, por lo que en Huesca va a tener más oportunidades de jugar.

Mercado de Fichajes 2015/16

Fichajes UD Las Palmas 2015/16

EQUIPACIONES OFICIALES

1ª Equipación 2º Equipación

CUERPO TÉCNICO

Entrenador: Paco Herrera

El catalán afronta el tercer reto de su carrera deportiva en Primera División después de comenzar la temporada 2000/01 con el Numancia (fue destituido en después de 12 jornadas) y la temporada 2012/13 con el Celta de Vigo (destituido después de 24 encuentros). La gran oportunidad vuelve a presentarse para Paco Herrera, un técnico que deja huella, positiva, allí donde va pero que no ha tenido suerte en sus experiencias en Primera División. El aficionado amarillo espera que el ascenso, el segundo para Herrera como técnico, no se convierta dentro de unos meses en una nueva aventura fallida en la máxima categoría del fútbol nacional.

Segundo entrenador: Ángel Rodríguez

Entrenador de porteros: Cicovic

Preparador físico: Rafa Cristóbal

Delegado del equipo: Benito Morales

Médico del equipo: Doctor Bolaños

Fisioterapeutas: Juan Naranjo y Javi Martel

Readaptador: Jesús Suárez

Utilleros: Francisco Mayor y Carmelo Ramírez

CLUB

Fundación: 22 de agosto de 1949

Estadio: Estadio de Gran Canaria (31.250 espectadores). Dimensiones: 105 x 68 metros.

Presidente: Miguel Ángel Ramírez Alonso

Abonados: 19.237 abonados (a 1 de agosto de 2015)

El Estadio de Gran Canaria ha sufrido en los últimos meses las obras que van a permitir acercar el graderío al terreno de juego. El estadio verá desaparecer la pista de atletismo y los jugadores sentirán más cerca que nunca el aliento de los aficionados, algo que se echaba de menos del antiugo Estadio Insular.

SISTEMA DE JUEGO

Paco Herrera continuará al frente de la UD Las Palmas en la temporada que supone el regreso del conjunto insular a la máxima categoría del Futbol Español. El entrenador catalán no parece que vaya a variar el sistema de juego empleado la pasada campaña, y que tanto éxito le dio en ciertos tramos de la liga. En la preparación de los encuentros de la UD Las Palmas se puede apreciar la intensidad y exigencia por parte del cuerpo técnico amarillo, como notas características en el trabajo.

La UD Las Palmas ha mostrado durante la temporada 2014/2015 que se siente cómoda con la posesión del esférico, sin embargo no abusa de los pases en corto. El juego práctico es una de las señas de identidad de equipo amarillo, elemento con el que consiguieron ostentar el liderato de la Liga Adelante durante muchas jornadas. Pese a que le gusta tener el balón, también se siente cómoda jugando al contragolpe ya que posee jugadores de calidad como Jonathan Viera, Araujo o Nauzet Alemán, que si bien no son excesivamente rápidos, tienen un buen disparo de lejos, como facilidad para encarar en el uno contra uno. El sistema de juego más empleado suele ser el 4-3-3, no obstante suele variar durante el partido en función de los intereses del equipo. Además, durante la pretemporada del regreso a Primera División, probó en distintas ocasiones con Sergio Araujo y Willian José en el equipo, en un esquem más cercano al 4-4-2, haciendo presagiar la que podría ser la dupla atacante si el equipo lo necesitara.

LA PORTERÍA

La experiencia de Javi Varas dará un salto de calidad al equipo

La portería amarilla cuenta con Javi Varas como portero titular y con Raúl Lizoain como segundo. El canterano afronta su quinta temporada con el conjunto insular, mientras que Varas llega procedente del Valladolid con una trayectoria más dilatada. El arquero sevillano de 32 años tiene experiencia en Primera División y destaca por su seguridad en el juego aéreo y sus reflejos que le han hecho brillar en equipos como el Sevilla o el Celta de Vigo. Mención aparte merecen sus actuaciones más destacadas, como el encuentro ante el FC Barcelona en el Camp Nou hace algunas temporadas que lo colocó en la primera plana del panorama español, en cuanto a porteros se refiere.

El tercer portero del equipo será Dani Lorenzo que esperará su oportunidad en caso de que alguno de sus compañeros tenga algún contratiempo.

LA DEFENSA

Paco Herrera suele salir al campo con la tradicional defensa de cuatro hombres. Los planes del técnico se han visto trastocados en la pretemporada debido a la lesión de Ángel López, por lo que los laterales titulares parece que serán Dani Castellano y David Simón, al menos en los primeros compases. Los laterales amarillos muestran facilidad para sumarse al ataque en cuanto el equipo lo necesita. En este lugar, el equipo también cuenta con Javier Garrido, que gracias a su gran experiencia en el fútbol nacional e internacional podría acabar imponiéndose en la lucha por la titularidad en el lateral izquierdo.

Junto a estos, los centrales titulares serán Aythami Artiles y Pedro Bigas, habituales durante la pretemporada, aunque también cuenta con el capitán David García, el canterano Jesús Valentín y el recién llegado Antolín Alcaraz, internacional con Paraguay lastrado por las lesiones en las últimas temporadas. La línea defensiva amarilla se caracteriza por salir jugando desde atrás con la pelota, sin abusar del pelotazo, por lo que Artiles y Bigas podrían ser los mejor colocados para ser la primera opción de Paco Herrera en la retaguardia.

EL CENTRO DEL CAMPO

Los dueños del centro del campo amarillo son: Javi Castellano, Hernán Santana y Roque Mesa. El primero de ellos, clave en la temporada del ascenso, aportará al equilibrio desde el mediocentro. Su facilidad para robar el balón y la salida de balón serán sus señas de identidad. Hernán Santana y Roque suelen convertirse en interiores cuando la situación lo precisa, para generar situaciones de peligro y superioridad en el área rival. Además, la UD Las Palmas cuenta con Vicente Gómez cuya polivalencia gusta al cuerpo técnico amarillo, ya que puede jugar en el mediocentro creativo como sumarse al ataque como un interior más o llegar hasta la zona del mediapunta.

La parte ofensiva del conjunto amarillo en el centro del campo cuenta con Nauzet Alemán, Momo, Jonathan Viera y Juan Carlos Valerón. Caer a banda, generar desequilibrio en la defensa rival y crear situaciones de gol serán sus funciones, ya que poseen gran habilidad para desequilibrar a las defensas contrarias.

Mención especial merecen Jonathan Viera y Valerón que con un pase pueden romper la defensa y dejar a los delanteros en situación de uno contra uno, si bien el de Arguineguín no parece que vaya a contar con demasiados minutos esta temporada. Además uno de los fijos en el esquema de Paco Herrera ha sido Culio. El argentino ha destacado la pasada campaña por su coraje y entrega en todos los encuentros. Su poderío físico, además de su habilidad para proteger la pelota han sido una de las razones por las que el técnico de la UD Las Palmas ha confiado en él.

LA DELANTERA

En la delantera amarilla podemos encontrar al máximo goleador de la UD Las Palmas, Sergio Araujo. La pasada campaña Paco Herrera lo utilizó de delantero centro y acertó, el argentino consiguió anotar un total de 25 goles, uno de ellos en el decisivo encuentro ante el Zaragoza que daría el ascenso a la Liga BBVA al conjunto de Pío XII. También era habitual que cayera a banda cuando la situación lo requería.

Además, la delantera amarilla cuenta con el recién incorporado Willian José, que destaca por su poderío físico en jugadas a balón parado y, pese a su corpulencia, a su velocidad. El año pasado consiguió anotar un total de 10 de goles, alguno de ellos decisivos en los play off de ascenso contra el Girona. Por último queda Asdrúbal Padrón y Tana, que han ido convenciendo a Paco Herrera con su actitud y entrega en el terreno de juego. El de Guanarteme destaca por su velocidad, y es habitual que el técnico amarillo le dé entrada en las segundas partes para ejercer presión sobre las defensas contrarias y aprovechar los despistes de las zagas cansadas. Tana, por su parte, podría aportar velocidad y desequilibrio saliendo desde el banco.

ONCE TIPO

El regreso a Primera División supondrá, probablemente, un proceso de adaptación para el equipo, lo que podría llevar tras de sí numerosos cambios a lo largo de la temporada en el once inicial. VAVEL te trae la alineación 'tipo' sobre la que pivotará la idea de una Unión Deportiva de Primera División: