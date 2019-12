Real Sociedad 2015/2016: la hora de saldar todas las deudas

La de esta temporada sí será la Real Sociedad de David Moyes, no la de prestado que dirigió la pasada temporada y en la que el escocés tuvo que conformarse con la planificación, los fichajes, los no fichajes y las limitaciones y necesidades de un equipo confeccionado no por él.

Arranca la temporada y aunque no han llegado a Donostia los primeros espadas que pidió se ficharan, Moyes cuenta con una larga y equilibrada plantilla con gran potencial ofensivo. Ya no hay excusas, tampoco a quien dirigir las miradas ante la mala planificación ni la falta de jugadores; ahora el escocés cuenta con un grupo humano confeccionada por él y una preparación física que, a tenor de lo visto en pretemporada, es de las más completas de los últimos años.

Una preparación que todos subrayan de muy dura

De la mano del apodado "Sargento de hierro" Dave Billows, los jugadores txuriurdin han realizado una preparación acorde con las necesidades que tiene la Real según David Moyes. El escocés tiene claro que el equipo debe ser tenaz, bien dotado físicamente y una mejor capacidad goleadora que la del año pasado.

Desde que se inició la pretemporada el pasado 4 de julio, el equipo ha ido trabajando de forma progresiva y se ha visto que, gracias a la actividad física realizada, el conjunto txuriurdin evolucionaba de forma ostensible a medida que pasaban las semanas y acumulaban minutos sobre el césped.

La Real Sociedad ha demostrado en los partidos previos que es capaz de generar muchas ocasiones

Lo más llamativo y reseñable de este inicio de preparación ha sido que aún no contando con la mayoría de estrellas que dan un plus de calidad a este equipo, los blanquiazules han sido capaces de generar muchas ocasiones de gol y de rondar de forma continuada la portería rival. En su debe, a pesar de tener en cuenta que ni Vela, ni Jonathas ni Bruma han estado presentes en la mayoría de amistosos, hay que subrayar la falta de olfato goleador en su conjunto. Con un balance de 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas, anotando únicamente 5 goles en la pretemporada, se espera que el sistema de juego de David Moyes vaya cogiendo forma durante estos días, para que el equipo obtenga una fórmula al problema de las escasez de gol.

Inusitado potencial ofensivo

Si hay algo que ha levantado el ánimo de los aficionados han sido los fichajes realizados por el club donostiarra. Dos jugadores prometedores como Concha o Babic y algunos otros con mayor experiencia como Bruma, Reyes y Jonathas han dado mayor empaque a un equipo que se ha reforzado en todas las líneas que pedía el entrenador.

El fichaje inesperado del jugador brasileño Jonathas ha prendido la llama de la ilusión entre los aficionados

La llegada del central mexicano Reyes y la del mediocentro Bruma no hubieran marcado tanto la pretemporada de la Real Sociedad si no llega a venir el delantero centro Jonathas de Jesús. El ex del Elche, que ya demostró de lo que es capaz, ha llegado a Donostia para cinco temporadas y completa un tridente atacante con una inusitada capacidad ofensiva. Tras los fichajes fallidos de Seferovic y Finnbogason, la dirección deportiva de la Real Sociedad se ha decantado por un jugador joven pero experimentado y contrastado que la pasada campaña firmó 14 goles y siete asistencias en la Liga BBVA.

El brasileño Jonathas de Jesús relegará, a priori, a Agirretxe al banquillo y es lo más probable que Moyes complemente su capacidad de definición tanto con ambas piernas como de cabeza con la rapidez de Carlos Vela y del portugués Bruma. Si la Real Sociedad mantiene la senda mostrada en pretemporada y es capaz de crear tantas ocasiones de gol, los aficionados podrían asistir a un festival goleador esta temporada.

Objetivo Europa

Sin ser arrastrados por la euforia y a tenor de lo visto hasta la fecha, la Real Sociedad tiene la obligación para con sus aficionados de volver a estar en la pelea por Europa. Las nuevas incorporaciones además de la mejora de varios jugadores estrella del equipo, caso de Canales, Pardo y Carlos Vela, completamente recuperado de las lesiones que arrastró la pasada campaña, han encendido los ánimos de los aficionados y éstos exigen a Moyes que lleve al equipo hasta los puestos que les permita disfrutar de una competición continental.

Los aficionaos solo piden que los logros estén a la altura tanto del entrenador como del potencial de los jugadores txuriurdin

No parece que los aficionados pidan demasiado. Tras conseguir la contratación de un entrenador de prestigio como David Moyes, unos fichajes con grandes expectativas, dinero en la cartera y figuras que, como Vela, quieren continuar en la Real Sociedad, no parece descabellado que el conjunto donostiarra pueda estar en los puestos de arriba codeándose con equipos como el Sevilla, el Valencia o el Athletic Club. De hecho, algunos jugadores como Jonathas el día de su presentación ya apuntaban que llegaba a la Real Sociedad para intentar lograr grandes cosas y para ello, no hay nada mejor que jugar en Europa. Los títulos siguen siendo una quimera.

PLANTILLA

PORTEROS: #1 Rulli, #13 Bardaji.

DEFENSAS: #6 Iñigo, #3 Mikel (3C), #15 Ansotegi (2C), #19 Yuri, #24 De La Bella, #23 Reyes, #2 C. Martínez, #20 Zaldua, #(Sin confirmar) R. Navas, #26 A. Elustondo, #27 Héctor.

CENTROCAMPISTAS: #5 Bergara, #16 Canales, #18 Castro, #8 Granero, #14 R.Pardo, #10 X.Prieto (1C), #17 Zurutuza, #28 A. Oyarzun

DELANTEROS: #22 Jonathas, #9 Agirretxe, #11 Vela , #7 Bruma, #29 D. Concha.

Altas: David Concha (Racing de Santander), Srdjan Babic (Fudbalski Klub Vojvodina), Bruma (Galatasaray), Diego Reyes (Oporto), Jonathas de Jesús (Elche FC).

Bajas: Dani Estrada (Alavés), Zubikarai (sin equipo), Diego Ifran (Peñarol), Gorka Elustondo (Athletic Club), Pablo Hervías (cedido al Oviedo), David Concha (Elche FC).

Mercado de Fichajes 2015/2016

Fichajes Real Sociedad 2015/2016

EQUIPACIONES OFICIALES

1ª Equipación 2ª Equipación

CUERPO TÉCNICO

Entrenador: David Moyes. El entrenador escocés afronta su primera temporada al completo en la Real Sociedad y lo hace con la certeza de que realizar una buena pretemporada puede llevar a su equipo a las zonas nobles de la tabla clasificatoria. La llegada de Dave Billows y la concienzuda preparación que ha llevado a cabo a lo largo desde que arrancara la fase preparatoria hace que vaya confeccionando el nuevo espíritu de esta Real Sociedad. Fiel a su estilo y a su forma de hacer las cosas poco a poco va cincelando el estilo de juego de su equipo, un grupo agresivo, bien dotado físicamente y capaz de salir al contragolpe con mucha rapidez.

Es importante subrayar que no han llegado los fichajes que él apuntó como prioritarios pero la directiva donostiarra se ha afanado en conseguir jugadores de perfiles similares. Las nuevas incorporaciones, principalmente la de Bruma y Jonathas, constatan que David Moyes quiere un equipo firme en defensa, que presione muy arriba y que tenga capacidad de defiición en la portería rival.

Segundo Entrenador: Billy McKinlay

Asistente: Asier Santana

Preparadores físico: Dave Billows y Karla Larburu

Readaptador: Juan Carlos Samaniego

Utillero: Mitxelo Olaizola

CLUB

Fundación: 1909

Estadio: Estadio de Anoeta

Presidente: Jokin aperribay

Abonados: Más de 25.000 (a 04 de agosto de 2015)

SISTEMA DE JUEGO

Desde que llegó a la Real Sociedad, David Moyes se ha afanado en proponer los fundamentos futbolísticos más básicos para intentar corregir la deriva que los txuriurdin llevaban la pasada campaña. La primera regla que tuvo que aplicar el entrenador escocés fue la de no encajar goles. Hacerse fuertes en defensa es tan básico como efectivo para lograr puntos y la Real Sociedad, muy necesitada por aquel entonces, cerró la fuga de agua para comenzar a lograr puntos y escalar en la tabla clasificatoria.

La segunda de ellas, la de sacar rentabilidad a los goles logrados en una liga tan competida como la Liga BBVA no surtió tanto efecto. Los donostiarras adolecieron de capacidad goleadora y fue un lastre demasiado grande para que el equipo, tras su pequeña recuperación, no pudiera lograr objetivos más ambiciosos.

Lo que no logró David Moyes en la mitad de temporada que estuvo al frente del equipo fue que sus jugadores recuperaran su mejor versión futbolística y el juego en la Real Sociedad brilló por su ausencia.

David Moyes quiere un equipo que presione al rival y mantenga la intensidad a lo largo de los noventa minutos de partido

Con esta pesada mochila pero con un gran margen de mejora, David Moyes arranca una temporada en la que parece que aplicará el sistema tradicional del 4-4-2. Tres líneas en el equipo que podrían desdoblarse en cinco teniendo en cuenta que en el centro del campo al escocés le gusta un centrocampista de corte defensivo por delante de la defensa y unos medios puntas muy profundos que arrastren a sus marcadores para la entrada de laterales con recorrido.

Este sistema que ya se ha visto en preteporada, permite al conjunto de Moyes tener un equipo con unas líneas muy juntas, solidario, que presiona y ahoga los espacios del rival (de ahí su dura preparación física de pretemporada) y que intenta recuperar el balón en campo contrario para con los tres puntas, Vela, Bruma y Jonathas que presumiblemente serán titulares a lo largo de la temporada, buscar de forma rápida y vertical la portería rival.

