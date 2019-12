Levante UD 2015/2016: un nuevo Levante para crear ilusiones

El Levante UD disfruta la época de mayor bonanza en su historia; nunca antes había sobrevivido a cinco temporadas consecutivas en 1ª división. Una estabilidad labrada gracias a un lustro revestido de sacrificio y humildad en el que se llegó a viajar por Europa. El proyecto de Quico Catalán ha esquivado la tentación de una posible venta que prometía alas para un proyecto que seguirá con los pies anclados al suelo, el del “Ciutat de Valencia”, regado año tras año con lágrimas azulgranas que celebran la permanencia.

La sexta aventura consecutiva en la máxima categoría del fútbol español comienza con las típicas dudas de un equipo abocado a viajar en los bagones de cola. En ellos se hacinan muchos pasajeros obligados a proteger su asiento en un viaje de 38 paradas.

El Levante buscará mejorar el inicio liguero de la pasada temporada, que le llevó a una situación crítica que sólo pudo sortear tras la llegada de Lucas Alcaraz. El técnico andaluz inicia su primer proyecto desde cero al frente del Levante, buscando recuperar los principios de robustez y consistencia que han predominado en los años de buena cosecha. Tras una pretemporada llena de altibajos, el Celta aguarda en el horizonte inmediato de un equipo con sello veterano.

Víctor Casadesús estrenará galones de capitán en un vestuario sin estrellas de relumbrón. De David Barral se echarán de menos sus chistes, pero más aún los trece goles que marcó la temporada pasada; Ghilas y Deyverson llegan para conformar una delantera que no añore al gaditano. También aterriza en Orriols Verza, un seguro a balón parado que refuerza el centro del campo. La descompensación se localiza en la zaga, donde los postreros fichajes de Trujillo y Feddal apuntalan la línea con más incógnitas de la plantilla.

El viaje del Levante concluirá el 15 de Mayo en la parada de Vallecas. Después esperará la estación de la permanencia, por sexta temporada consecutiva, o el túnel del descenso que siempre aguarda con su oscuridad amenazadora. Incógnitas, incertidumbre, pero también ilusión para este nuevo proyecto granota que contará con cerca de 20 mil socios para abrigar al equipo, como llevan haciendo todo un lustro.

PLANTILLA 2015/2016 JUGADOR POSICIÓN EDAD PAÍS Jesús Fernández Portero 11/06/1988 (27 años) Javi Jiménez Portero 08/06/1987 (28 años) Rubén Martínez Portero 22/06/1984 (31 años) Iván López Defensa 23/08/1993 (21 años) Juanfran García Defensa 15/07/1976 (39 años) David Navarro Defensa 25/05/1980 (35 años) Nikos Karampelas Defensa 20/12/1984 (30 años) Pedro López Defensa 01/11/1983 (31 años) Toño García Defensa 07/11/1989 (25 años) Ángel Trujillo Defensa 08/09/1987 (27 años) Zou Feddal Defensa 01/01/1989 (26 años) Víctor Camarasa Centrocampista 28/05/1994 (21 años) Nabil El Zhar Centrocampista 27/08/1986 (28 años) David Remeseiro "Jason" Centrocampista 06/07/1994 (21 años) Jefferson Lerma Centrocampista 25/10/1994 (20 años) Jose María Martín-Bejarano Centrocampista 06/12/1987 (27 años) José Luis Morales Centrocampista 23/07/1987 (28 años) Rubén García Centrocampista 14/07/1993 (22 años) Simao Mate Centrocampista 23/07/1988 (27 años) José Antonio García "Verza" Centrocampista 09/09/1986 (28 años) Jordi Xumetra Centrocampista 24/10/1985 (29 años) Deyverson Silva Delantero 08/05/1991 (24 años) Nabil Ghilas Delantero 20/04/1990 (25 años) Rafael Martins Delantero 17/03/1989 (26 años) Roger Martí Delantero 03/01/1991 (24 años) Víctor Casadesús Delantero 28/02/1985 (30 años)

Un Levante UD que crea ilusión

Muchas altas y bajas ha sufrido el Levante UD. Con la salida de los jugadores Mariño, Ivan Ramis, Lukas Vyntra, Pape Diop, Ivanschitz, Kalu Uche y el goleador David Barral, el Levante UD ha tenido trabajo para incorporar a nuevos juagdores que suplan los huecos dejados por las bajas. Con tiempo hasta que finalice el mercado de fichajes, la entidad granota busca las salidas de un delantero, un centrocampista, y hasta las bajas de los laterales Perdo López y Nikos Karampelas.



Recuperando a Roger de su cesión en el equipo pucelano, e incorporando Ruben, Verza, Ghilas, Deyverson, Trujillo, Feddal y Jefferson Lerma, el conjunto granota renueva ilusiones para esta tempoarda. A la espera de una incorporación nueva, que parece decantarse por la posición de extremo, el Levante UD ya estaría listo para afronatr su 6 temporada en Primera División.

Altas Bajas Zouhair Feddal (Parma), Trujillo (UD Almería), Deyverson (Os Belenenses), Rubén Martínez (UD Almería), Verza (UD Almería), Jason (asciende desde el filial), Roger Martí (regresa tras cesión), Ghilas (FC Porto) Pape Diop, Ivanschitz, Sissoko, Víctor Pérez, David Barral, Ivan Ramis, Kalu Uche, Lukas Vyntra, Mariño

El cuerpo técnico

Entrenador: Lucas Alcaraz González

Los resultados y el gen competitivo que el entrenador le ha inoculado a la plantilla son los grandes avales por los que nadie se ha planteado un relevo en el banquillo granota para esta nueva temporada. Certificó la permanencia del Levante en la penúltima jornada del campeonato, un «éxito basado no en grandes virtudes sino en un gran grupo».

Tras militar como futbolista en las categorías inferiores del Real Jaén CF, recaló en el Granada CF, donde compaginaba su carrera de futbolista con los cursos de entrenador. Poco a poco fue decantándose por esta profesión. Tras tres temporadas en el Granada CF y un breve paso por la UD Almería y el Dos Hermanas CF, firmó con el Recreativo de Huelva, dónde en sólo dos años consiguió ascender al equipo a Primera División. Pese a ello, no logró mantener al club andaluz en la máxima categoría. Posteriormente, pasó por el Racing de Santander y el Xerez CD para recalar finalmente en el Real Murcia, donde volvió a conseguir un nuevo ascenso a Primera División. Su cese en marzo no evitó el descenso del club. Después de una breve segunda etapa con el Recreativo de Huelva, con el que cosechó otro descenso de categoría, Alcaraz fichó por el Córdoba CF de Segunda División. Se ocupó del banquillo del club verdiblanco durante las temporadas 2009/10 y 2010/11, consiguiendo la permanencia. Para la siguiente campaña firmó con el UD Almería, pero fue destituido antes de acabar la temporada. En diciembre de 2012 optó por una nueva aventura; se convirtió en entrenador del Aris Salónica griego, pero decidió abandonar el club dos meses después para firmar por el Granada CF. Logró la salvación en la penúltima jornada, pero la dirección deportiva del club anunció que no contaba con él para la próxima temporada. El granadino llegó al conjunto de Orriols en octubre de 2014 sustituyendo a José Luís Mendilibar y tomando las riendas de un Levante colista.

Ahora Lucas Alcaraz afronta una nueva temporada como entrenador del Levante. La intensidad, el esfuerzo y el trabajo duro serán claves para que los levantinos consigan la salvación.

Segundo Entrenador: Jesús Cañadas Morcillo

Preparador Físico: Miguel Ángel Campos y Félix Vicente Miranda

Delegado del Equipo: Andrés Garcerá Moncholí

Jefe de los Servicios Médicos: Miguel Ángel Buil Bellver

Fisioterapeutas: José María Baixauli Puchades, Eloy Jaenada, Martín Badano.

Utilleros: Fernando Reyes Córcoles y Moises Rodríguez Segura.

El Club

Fundación: 1909

Estadio: Ciutat de Valencia (25.000)

Presidente: Quico Catalán

Abonos: 20.000 aproximadamente

Sistema de juego

El planteamiento del Levante para esta temporada es uno de los más conservadores y defensivos que se recuerdan en toda la historia de la Liga BBVA. Pocos entrenadores han apostado por salir de inicio a jugar con cinco defensas como hace Lucas Alcaraz. El granadino comenzó a utilizar al final del curso pasado un 5-3-2 con objeto de alcanzar la permanencia y es indudable que el objetivo se logró sin sudar en exceso. Pues bien, durante la pretemporada ha seguido trabajando con este esquema y eso ha generado mucha controversia entre el hincha granota. Lo cierto es que se perderá en espectacularidad al mismo tiempo que se refuerza con un integrante más la parcela más débil del equipo.

El 5-3-2 de la salvación

Como no podía ser de otra forma, el juego de elaboración se verá perjudicado. Tanto futbolista en zona defensiva provoca en ocasiones embarullamientos y la salida de balón acaba siendo muy rudimentaria, con pelotazos hacia los delanteros. Esto desemboca en que los mediocampistas participen muy poco en la creación y aumenta la responsabilidad de los arietes. Los puntas deben encargarse de bajar el cuero y cederlo para la llegada desde segunda línea o crearse ellos mismo la jugada. Ahí la dupla Ghilas-Deyverson puede tener mucho que decir. El brasileño aprovechando su altura baja la pelota y la cede a los desmarques de ruptura que pueda tirar el argelino. De la consistencia de los zagueros para dejar la puerta a cero y las dianas de los atacantes dependerá en gran parte el objetivo final.

Portería: La sombra de Keylor Navas sigue siendo muy alargada y, el año pasado, Diego Mariño no supo estar a la altura. La cifra de 67 goles encajados muestra a las claras la inseguridad que reinó bajo palos. Ahora, los aspirantes a la titularidad son: Jesús Fernández, mirlo de la Fábrica, Javier Jiménez, vuelve tras cesión al Alcorcón, y Rubén Martínez, refuerzo proveniente del Almería. De los tres el que tiene más papeletas de jugar es el tercero, por su experiencia y saber estar. Y, de hecho, ha sido el más utilizado durante la preparación veraniega. Visto lo visto, recuperar las buenas sensaciones en la portería será imprescindible para no pasar apuros durante esta temporada. A fin de cuentas, el objetivo durante la 2014-2015 cayó como del cielo. A partir del día 23 no será tan sencillo.

Defensa: Ha sido reforzada recientemente con Ángel Trujillo y Zou Feddal. Pese a que las llegada de estos dos centrales se ha dilatado bastante en el tiempo finalmente la parroquia levantinista puede respirar algo más tranquila. Estos dos futbolistas lucharán por los puestos de titular con David Navarro, Juanfran y Simao Mate, quien puede jugar en su posición natural, el medio campo, o en la línea defensiva. Las nuevas piezas arriban en Orriols para dotar de mayor seguridad a la zaga. Siendo además muy necesarias, porque había tres jugadores solo para los tres puestos de central, recordemos que Alcaraz juega con 5 atrás. Ahora el entrenador podrá ir rotando según le convenga. Los laterales, que tendrán que hacer largo recorrido durante los partidos, el 5-3-2 se transforma en un 3-5-2 en fase de ataque, serán con seguridad Toño García e Iván López. En la medida en la que puedan deberán llegar hasta el fondo y surtir centros hacia el corazón del área para que los delanteros generen peligro con sus remates.

Mediocampo: Debido al tosco desarrollo del juego que proponen tanto la plantilla como el director técnico, muy a la usanza del fútbol inglés, de balones largos a los delanteros, suele ser la parcela más desasistida. Uno de los grandes objetivos para este año es que los medios aparezcan más de vez en cuando durante los partidos. Además, de cara a este curso, en la zona ancha hay bastante variedad dentro del equipo. Hay medios para asumir la creación desde el control de la pelota, Verza. Interiores que pueden incorporarse al ataque desde la segunda línea, Morales o Camarasa. E incluso todoterrenos que muerdan en la recuperación del cuero, Jefferson Lerma. Pero claro, si las transiciones ofensivas pasan desde la línea del área propia hasta el área rival sin contar con los centrocampistas se desaprovechan todos los recursos de los que dispone el Levante. Es comprensible que contra los equipos punteros, que van a ganar sí o sí la batalla por hacerse con la posesión, la tarea sea mucho más de contención. Pero en los enfrentamientos contra rivales de ‘la misma liga’ hay mimbres suficientes para llevar el peso del choque.

Ataque: Sin duda que ha sido la posición que más ha dado al club granota desde su cuarto ascenso a primera allá por 2010. No en vano, por Orriols han pasado Felipe Caicedo, Arouna Koné, Obafemi Martins y David Barral, quienes a base de goles dejaron huella en el Ciutat de Valencia. Tras la salida del último hacia Emiratos Árabes Unidos ha llegado savia nueva con ilusión y muchas ganas de dar estabilidad a la entidad. Nabil Ghilas y Deyverson Silva se unen a Víctor Casadesús, a Roger y a Rafael Martins en el ataque. A priori, los dos nuevos serán los que ocupen las dos posiciones de inicio, pues encajan a la perfección, si bien, tampoco podemos asegurarlo. Casadesús es un valor seguro en cuanto a anotaciones, y Roger siempre está llamando a la puerta con su trabajo y esfuerzo. Que haya competencia será bueno para que ninguno se duerma y pueda darlo todo cuando el entrenador lo requiera. A fin de cuentas, lo que importa no es la cantidad de los minutos, si no la calidad de esos minutos.