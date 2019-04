Entrevista. La afición unámine: "Esto se presenta ilusionante"

Israel, Rogelio y Luis nos contará la opinión que tiene cada uno de ellos en las preguntas realizada, sus sentimientos e ilusión de cada uno lo más fundamental que tienen para ir con fuerza cada Domingo al Nuevo Mirador para animar a su equipo, el Algeciras CF.

P: ¿Cómo ven la nueva temporada del Algeciras? ¿Les gustan los fichajes?

-Rogelio: Pues en primer lugar veo la temporada bastante difícil con equipos históricos como Cádiz, Recre, Real Jaén pero a la vez bastante ilusionante y sobre todo que nos sirva para corregir posibles errores de hace dos años. En cuanto a fichajes pienso que todavía es pronto para juzgar pero veo que son chavales jóvenes con ganas de triunfar en este mundo del fútbol, y espero que nos den muchas alegrías y el fichaje que más me gusta es Santi Luque.

-Luis: Veo la temporada ilusionante, con un grupo que aprendió de la decepción de hace dos años, y a su vez dura por los fuertes rivales que hay y la verdad es que tienen muy buena pinta, quizás falte un lateral izquierdo. Me gusta mucho Javi Medina.

-Israel: Pues creo que va ser muy dura, bastante dura, pero igual te digo que a este equipo hay que tenerlo en cuenta también y estoy convencido que se conseguirá el objetivo. Los fichajes creo que hasta que la liga no alcance su primer tramo de unos diez partidos no se puede opinar, hay que verlos competir en un campeonato donde jugaremos en campos muy complicados. De todos los fichajes me quedo con Adri Gallardo, es un futbolista que siempre me gusto y es al que más conozco.

P: ¿Qué entrenador y jugador les han gustado más en el Algeciras?

-Rogelio: Pues desde que tengo uso de razón y tal me quedo como entrenado el fallecido Jose Luis Montes, entrenador que nos ascendió a la division de plata y me encanto como jugador Alfarito que estuvo en el Algeciras hace dos temporadas.

-Luis: Dentro de mi corta experiencia (llevo solo desde el 2006 siendo abonado) como entrenador me quedo con Sanlúcar en Ttercera División y la primera parte de la temporada en 2°B y como jugadores me encantaban los galones y ganas de Johnny y la calidad de Javi Fernández, que en mi opinión fue desaprovechado en 2°B.

-Israel: Entrenador Yiyi y jugador Juan Antonio Garcial León.

P: ¿Cómo han visto el juego del Algeciras en Tercera División? ¿Cómo ven el planteamiento táctico de Mere?

-Rogelio: Pues la verdad que hemos sido un equipo bastante competitivo y con ganas de tocar el balón sin pases en largo aunque ya se sabe que en la tercera división hay que ponerse el mono de trabajo y adaptarse a cada campo, en esta categoría lo importante es que entre la pelotita y ganar.

-Luis: La verdad es que lo seguí desde la lejanía porque estoy estudiando en Almería, pero los partidos que ví me gusto el equipo. Quizás discrepé en algunas decisiones de Mere durante el último tramo de la temporada, pero el objetivo se logró, así que a animar al equipo.

-Israel: Pues pienso que los números están ahí, te puede gustar más o menos, pero lo primero, independiente si te gusta o no es felicitar a todo el cuerpo técnico, pero la verdad es que me gusta bastante, me parece un entrenador ofensivo y valiente.

P: ¿Cuándo fue la primera vez que vieron al Algeciras?

-Rogelio: Pues creo recordar que hace más de díez años cuando subimos a 2ªA y jugamos contra el Levante UD.

-Luis: El primer partido no lo recuerdo porque mi tío Javi me llevaba desde pequeño, prácticame te desde que se inauguró el Nuevo Mirador, pero mi primer año como abonado fue la temporada 2006/2007 con Manolín Núñez cuando ascendimos a 2ªB.

-Israel: Fue un Algeciras- Conil que ni me acuerdo en que categoría fue, yo era muy pequeño recuerdo que fui con mi padre.

P: ¿Como son los derbis para ustedes?

-Rogelio: Pues los derbis los vivo una semana antes por lo menos, calentándole la cabeza a mi padre (risas) y si el derbi es contra la Balona pues imagínate. El hecho de ganarles y en nuestra casa es doble ración de felicidad.

-Luis: Con mucho nerviosismo y emoción. Siempre es especial enfrentarte al Cádiz y la Balona y si les ganas como hace dos temporadas, pues más aún.

-Israel: Hombre un derbi es un derbi, aunque para mí, derbi solo hay uno y es con la Balona, se vive intensamente y ganarlo siempre es especial, son mas que tres puntos.

P: ¿Será este año una oportunidad para hacer una temporada buena y terminar con los altibajos que hemos tenido estos años?

-Rogelio: Por supuesto, confio en que sí. Pienso que tenemos equipo suficiente a falta de algún fichaje para mantener la categoría que pienso que ese debe ser el objetivo máximo. Y una vez consolidado en la categoría de bronce poder alcanzar la estabilidad tanto deportiva como económica que hemos echado de menos todos estos años atrás.

-Luis: Ojalá sea así y esta temporada signifique la del asentamiento. Se hizo muy buen trabajo los años que pasaron entre 1° Andaluza y la vuelta a Tercera División y fue una pena el descenso hace dos años porque fue un pasito atrás. Ahora hay que aprovechar esta nueva oportunidad y quien sabe, en un futuro afrontar retos mayores como volver a 2°A.

-Israel: Hombre creo que ya es hora de asentarse en esta categoría que como mínimo es la que le pertenece y es una lástima con lo bien que se están haciendo las cosas que el año pasado descendiéramos de la forma que lo hicimos, pero bueno ya eso es pasado y este año seguro que se consigue el objetivo.

P: Si fuesen entrenador del Algeciras, ¿Qué cambiarían en lo táctico? ¿Qué estilo de jugador ficharían para esta nueva temporada?

-Rogelio: Pues la verdad que ficharía a algún jugador que tuviera bastante experiencia en 2ªB por que nos podría aportar bastante veteranía combinada con jugadores con menos experiencia pero con mucha ambición y ganas de triunfar en el fútbol.

-Luis: El año pasado eché en falta un jugador de enganche entre el centro del campo y la delantera tras la lesión de Iván, así como un delantero que supliera a Joselu, que llegó fundido al final de temporada. La verdad es que los fichajes pienso que han sido acertados, se ha fichado otro delantero (Adrián Gallardo), un enganche (Javi Medina) jugadores rápidos para suplir a melchor y Willy como Santi Luque, un organizador como Cristo Díaz y se ha afianzado la defensa con Suso y Samu. Me gusta el equipo y lo dejaría tal y como está actualmente si yo fuera entrenador.

-Israel: Lo táctico como ya dije antes me gusta bastante por su valentía, así que no cambiaría nada. Y si tuviera que elegir un estilo de jugador seria un futbolista veterano de corte defensivo ya sea central o medio.

P: ¿Qué piensan de todas las directivas que habeis conocido? ¿Con cuál os quedais?

-Rogelio: Hombre yo creo que esta pregunta es bastante lógica ¿no? por lo menos para mí así que me quedaría sin lugar a dudas con la actual. Un grupo de chavales honrados y que todo lo que hacen siempre es por el bien del club, la verdad que han sabido gestionar y llevar a buen puerto a este club. Ojalá sigan muchos años más.

-Luis: Recordar bien solo recuerdo la anterior y la actual y evidentemente, me quedo con la actual. Pienso que han salvado a un equipo que estaba casi condenado a desaparecer y lo han reflotado. ¡Bravo!

-Israel: Creo que esta pregunta es la más fácil de responder, sin dudarlo ni un segundo me quedo con la actual junta, solo hay que ver este club años atrás, era un desastre, solo tienes que ver la cantera un niño antes no quería jugar en el equipo de su ciudad ahora hay "tortas", es señal de que se está trabajando bien, y luego de esta directiva que se puede decir, todo lo que han conseguido, lo primero lo más importante devolver la ilusión a esta ciudad, saldar un montón de deudas y que con su juventud han logrado modernizar el club desde las arriesgadas personalización de camisetas, tienda oficial, sede, bus personalizado.....ect.Y lo más importante, siempre con las manos limpias.

P: ¿Qué jugador creen que dará la talla esta temporada? ¿Hubiesen descartado a todos los futbolistas que hecho Mere para esta nueva temporada, u os hubieseis quedado con alguno?

-Rogelio: Pues espero que todos den la talla por nuestro bien. Y en cuanto a los descartados por Mere me hubiera quedado sin duda con Antonio Merino y Adri Pavón pienso que son jugadores totalmente validos para 2ªB y con bastante experiencia.

-Luis: Todavía es pronto, pero tengo mucha confianza en Melchor y Joselu, así como en Víctor Gonzalez. De los nuevos no me quiero aventurar demasiado, pero Javi Medina y Cristo Díaz lo están haciendo muy bien. Me parece que Merino podría haber sido muy importante en el equipo a nivel de experiencia y vestuario.

-Israel: Pues creo que el jugador que más resultado nos va dar va a ser Cristo Díaz. De las bajas antes que nada decir que cuando un equipo asciende suele haber bajas, me dan mucha pena pero es la ley del fútbol por que sé que muchos son algeciristas como Merino o Berlanga pero....pero de verdad el que más me sorprendió fue Pavón.

P: Carta blanca para Algeciras CF VAVEL.

-Rogelio: Pues en primer lugar agradecer a Algeciras CF VAVEL por permitirme expresar mi opinión a traves de esta entrevista en torno a mi Algeciras y en segundo lugar y no menos importante felicitar públicamente esta nueva fuente como es Algeciras CF VAVEL por trasladarnos toda la información así como hacer entrevistas bastante entretenidas, y pienso que hacen un trabajobastante bien. Un saludo.

-Luis: Mucho ánimo y suerte al equipo este año tan difícil e importante para toda la familia algecirista. Nos dejaremos la garganta todos los domingos para llevarnos en volandas, ya sea desde la curva, orgullo albirrojo, los metepatas..... o desde la lejanía como es mi caso. A vavel os digo que sigáis así, estais haciendo un trabajo curioso e importante acercando tanto al equipo y a la afición.

-Israel: Deciros que hacéis un gran trabajo y pienso que es importante que mencionéis mucho a la cantera ya que es el futuro del club y es bonito que un cadete se sienta futbolista del equipo de su ciudad. Un saludo y un placer.