Paco Herrera: "Tenemos que ir sin temor, quiero ganar"

Paco Herrera habló en la radio oficial del club en los días previos al inicio de la temporada más ilusionante de la Unión Deportiva, el año del regreso a Primera División. Al técnico catalán no le tiembla la voz al mostrar cómo hay que salir en el Vicente Calderón: “Tenemos que ir sin temor. Respetamos mucho al Atlético de Madrid, es uno de los mejores equipos que existen, pero no podemos salir con miedo”. La valentía de Herrera quedó patente, no solo por estas palabras, sino por el convencimiento de que el equipo debe dar un paso adelante ante cualquier rival: “Tenemos que salir a ganar sea el rival que sea. Nuestro plus será la forma de afrontar los partidos, si lo conseguimos en el primer partido, mejor que en el segundo”.

"No quiero perder ni 7-0 ni 1-0. Quiero ganar"

Las sensaciones de la pretemporada no han sido del todo buenas, ni por resultado ni por juego, pero Paco Herrera no quiere mirar hacia atrás en estos momentos: “Los jugadores tienen que demostrar que son valiosos en Primera División. Dentro de dos o tres días podré hacer una valoración exacta del estado del equipo para afrontar el reto del Calderón. Ha sido una pretemporada convulsa pero lo bueno es que queda una semana para convencernos que somos capaces”. Decía Herrera que no le vale perder de ninguna de las maneras: “Quiero que se vea desde el primer momento que vamos a por el partido. No quiero perder 7-0, pero tampoco quiero perder por 1-0. Quiero ganar, es obvio, pero sabemos de la dificultar del rival. No quiero ni pensar que el partido que el partido del sábado no es de nuestra Liga”. Las palabras de Herrera podrían recordar a la famosa ‘coletilla’ del mítico Luis Aragonés: “ganar, ganar y ganar”, emblema colchonero.

A pesar de los nuevos fichajes, el equipo que ponga en liza el técnico ante el Atlético de Madrid será muy parecido al que ascendió la temporada pasada: “El equipo que debute será muy similar al que ascendió a Primera División. Tenemos cuatro incorporaciones, pero Willian José es prematuro que debute, tiene dañado el tobillo. Quizás Antolín Alcaraz está algo más cerca de lo que buscamos. Garrido llegó hace poco”. Sus palabras dejan claro que el debut de Willian y de Garrido aún tendrá que esperar.

Las bajas de la UD Las Palmas estarán encabezadas por Culio, más que probable ausencia por sanción. Herrera confirmó que piensa en Vicente como su sustituto aunque lo veo como un jugador que aún necesita ritmo de competición. El entrenado aprovechó para destacar algunas de las virtudes del equipo: “Buscaré el desparpajo de Roque y David Simón. La forma de Jonathan Viera, estoy muy contento con él. Disfruta jugando al fútbol y no da un balón por perdido. Ya van quedando menos jugadores así”. Destacó, además, la figura de Tana: “está con nosotros y eso dice mucho”. Sobre Juan Carlos Valerón afirmó que piensa sacarle el máximo rendimiento posible.

Herrera cerró su intervención hablando de sus formas de alentar al equipo en los momentos difíciles: “si alguna vez me he excedido en algún calificativo la plantilla sabe que el motivo no es ofender, es motivarlos, sacar lo mejor de ellos”. Sobre la afición destacó el cariño y el respeto que muestran con el equipo: “Se merecen todo”.