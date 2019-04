El futuro de Nolito, en el aire

Nolito mantiene en vilo al celtismo: "O me quedo en el Celta o me voy al Barça", ha vuelto a asegurar, esta vez en una entrevista concedida a Radio Marca Vigo. Esa afirmación del gaditano es lo único que parece seguro dentro de la verdadera incógnita en que se ha convertido su futuro. Sea como fuere, valora cualquier decisión que tome como la correcta: "Haga lo que haga será lo mejor".

"Si sale lo del Barça me tendré que ir, pero aquí estoy muy bien. Esta es mi casa"

Si se plantea de algún modo dejar el Celta no es porque se sienta incómodo en Vigo, ya que en la ciudad olívica está "muy feliz y contento, hacía tiempo que no estaba así". Además, considera que en el equipo celtiña se ha vuelto a sentir futbolista: "Si sale lo del Barça me tendré que ir, pero aquí estoy muy bien y me iría con mucha pena. Esta es mi casa", aseveró. El '10' celeste no cree que hayan avanzado las negociaciones sobre su renovación o posible traspaso. Es más, afirma no saber nada al respecto: "Que yo sepa sigue todo igual", pero recuerda que "estas operaciones se hacen en un segundo, tanto para renovar como para marcharse".

Deshojar la margarita

La Liga está a punto de comenzar y a Nolito le gustaría resolver su futuro antes de disputar la primera jornada: "No creo que haya que esperar hasta el 31 de agosto, pero nunca se sabe", indicó. En cualquier caso, "el que manda es el Celta" por lo que, si un equipo muestra interés por él, tendrá que hablar antes con el club que con el jugador.

Si finalmente firmase un nuevo contrato de vinculación con el Barcelona, Nolito es consciente de que debería hacer méritos suficientes para ganarse la confianza del entrenador y suplir a Messi, Suárez o Neymar: "Es complicado, soy realista. Pero estamos hablando del Barcelona. Te da unas cosas y te quita otras. Si me voy lo haré para luchar", reiteró.

En la Ciudad Condal mejoraría en ciertos aspectos, pero no olvida lo que le ha dado el Celta: "Me siento muy querido, estoy a gusto jugando, he ido a la Selección, el Celta está haciendo las cosas muy bien...", afirma el céltico. No sería la primera vez que renuncia a grandes oportunidades por permanecer en Vigo, ya que el pasado verano rechazó ofertas con las que habría podido ganar más dinero. Con todo, en el caso de que se quede en el Celta, intentará "mejorar y ayudar al equipo para que este sea un gran año". Una y otra vez ha asegurado que está muy feliz en Vigo, aunque recuerda que sería difícil decir 'no' al actual campeón de Liga, Copa y Champions: "Cuando las cosas van bien no hay que cambiar, pero el Barcelona es el Barcelona", admitió.