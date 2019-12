Acto de presentación de Mateo Kovacic

14:35 Esto ha sido todo por nuestra parte. En breves instantes, todas las declaraciones y el mejor resumen de la presentación de Mateo Kovacic, así como toda la actualidad deportiva, aquí, en VAVEL. ¡Únete al cambio!

14:30 Finaliza la rueda de prensa de Kovacic y Butragueño. El croata se ha mostrado muy contento y dejando claro que va a colaborar como pueda dando el máximo y que eligió el Real Madrid sin dudarlo. Solo le queda demostrar su calidad sobre el verde en la temporada.

Kovacic: "Elegí el Real Madrid antes que el Barça porque es el club más grande del mundo. No tenía dudas. Reitero que estoy muy feliz por el apoyo desde el primer día. Espero una colaboración con éxitos para justificar mi llegada aquí".

Kovacic: "Pienso que yo no debería hablar de las cifras. Yo he venido a jugar al fútbol, a mostrar lo que sé. La presión existe pero es algo bonito en el futbol y más en un club como éste. Soy joven, soy capaz, y tengo muchos compañeros que seguro que me ayudarán".

Kovacic: "En la vida, igual que en el fútbol, hay momentos difíciles, como ha tenido el Inter en los últimos años. Pero sigue siendo un gran club y seguro que volverán a la gloria del pasado. Les deseo toda la felicidad y todo el éxito".

Kovacic: "Por supuesto que la presión por sustituir a Modric existe. Mi alegría es poder mostrar de lo que soy capaz, todo jugador desea jugar en el Bernabéu. Luka es un jugador muy grande, más grande del mundo, pero cada uno tiene sus características individuales. Luka es único".

Kovacic: "No me siento mal. He firmado por el Real Madrid, es la oportunidad de mi vida y yo estoy acostumbrado a momentos difíciles pero estoy feliz de estar aquí y mi familia también. Agradezco a Inter por ayudarme".

Kovacic: "He hablado con el seleccionador de Croacia. Lo más importante es empezar a entrenar fuerte para que pueda empezar lo más rápido y no creo que haya problemas con los minutos en la selección".

Butragueño: "Estamos muy contentos con la plantilla actual. Dicho esto, hasta el 31 de agosto el mercado está abierto".

Kovacic: "El Real Madrid sabe por qué me ha traído, sabe cuáles son mis posibilidades. Vuelvo a decir, soy muy joven, solo puedo garantizar el empuje de la juventud y aprender de este equipo. Es un gran honor".

Kovacic: "Me enteré del interés del Madrid hace tres o cuatro días, todo fue muy rápido. Pero no voy a entrar en esos detalles. No tienes mucha elección, se me consultó y decidí venir, creo que es muy importante para mí y para mi familia".

Kovacic: "Seguro que todos los jugadores son fenomenales, pero por supuesto el jugador más grande y que más goles da es Ronaldo. Para mí es un honor estar en el equipo con jugadores que han vivido muchas experiencias y yo estoy empezando".

Kovacic: "Yo quería agradecer al Inter porque todo ha pasado muy rápido. Cuando he oído hablar del Real Madrid, no se puede tener dudas. Esto ocurre una vez en la vida, es el club más grande del mundo. Soy joven, debo aprender mucho más y compartir vestuario con estos jugadores es un honor".

Butragueño: "No vamos a hablar de dinero ni de cantidades cuando se realiza un traspaso".

Kovacic: "Con Benítez he hablado un poco, me ha dado la bienvenida. Yo le conozco de Nápoles y estoy muy contento de poder trabajar con un técnico tan importante y tan grande".

Kovacic: "No soy yo el que va a decidir mi posición, es el entrenador. Pero donde mejor me encuentro es en la posición de centrocampista defensivo en mi opinión. Pero será decisión del entrenador".

Kovacic: "El Real Madrid es el club más grande del mundo. Espero no defraudar y cumplir con todas las expectativas. Tengo que dar las gracias a todo el club por apoyarme".

Kovacic: "Seguro que Luka ha ayudado mucho a mi llegada. Es un gran amigo mío. De un jugador de sus características no hay que hablar mucho, es muy importante y estoy muy contento de compartir el vestuario con él".

14:15 Ya aparece Kovacic junto a Emilio Butragueño en la sala de prensa.

13:55 En breves instantes el nuevo "16" merengue comparecerá en la sala de prensa del Bernabéu por primera vez para responder las preguntas de los periodistas.

13:48 Para terminar, Kovacic se hace un "selfie" con su teléfono móvil con toda la afición detrás. Está disfrutando de lo lindo del momento, con su familia siempre alrededor, por supuesto.

13:47 ¡Se besa el escudo! Posa para la cámara y ante los jaleos de los miles de madridistas besa el escudo que estará en su corazón durante al menos las próximas seis campañas.

13:45 Dispara un penalti y marca su primer gol con la elástica merengue. Herrerín le convenció para que lo haga. La afición celebra el gol como si de un partido oficial se tratara.

13:45 Kovacic regala pelotas a la grada, acercándose incluso para entregar personalmente el regalo a los más pequeños.

13:43 Tremendos detalles de calidad de Mateo Kovacic tocando la pelota sin que el balón toque el suelo. Conduce también la pelota con mucha clase para deleite de la afición.

13:40 ¡Ya salta al césped del Bernabéu! Tiempo récord para cambiarse, Kovacic ya está en el terreno de juego ante la afición.

13:35 Tras la tradicional foto de familia junto a sus allegados y la directiva del club, el jugador marchará al vestuario para vestirse de corto y tocar un poco de balón ante la afición.

13:30 Breves palabras del futbolista croata. Posa ahora con la camiseta del Real Madrid junto a Florentino Pérez. Llevará el número 16 a la espalda, dorsal anteriormente perteneciente a Lucas Silva.

Kovacic: "Tengo que dar las gracias al club y al equipo por apoyarme desde tan pronto. Creo que estoy en el club más grande del mundo y esto para mí es algo especial. Espero mucho de mí y de todo el equipo. ¡Hala Madrid!"

13:30 Se dispone a hablar Mateo Kovacic en croata.

Florentino: "Estamos seguros de que nos ayudarás a ser mejores y con tu talento formarás parte de la historia del Real Madrid. Bienvenido Mateo Kovacic, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid".

Florentino: "Te convertiste en el goleador más joven de la liga croata y has sido internacional en más de 20 ocasiones. Acabas de llegar a Madrid y desde este momento esta ya es tu casa. Nuestra afición te apoyará siempre que des todo por este escudo, como ha hecho Luka Modric".

Florentino: "Mateo, llegas al club considerado por la FIFA como el mejor club de la historia, y comienza para ti una etapa apasionante. Formar parte de este club es un privilegio, pero ese privilegio implica también una inmensa responsabilidad, entrega y sacrificio. Tu país ama el fútbol y tú eres el quinto jugador croata en formar parte del Real Madrid".

Florentino: "Trabajamos sin descanso porque tenemos el deber de hacer realidad los sueños y deseos de nuestros aficionados, que son los más importantes de la institución. El nuevo fichaje es joven pero con un gran talento y llega procedente de un club histórico y amigo como es el Inter de Milan. Hoy damos la bienvenida a Kovacic".

Florentino: "Bienvenidos todos al Santiago Bernabéu. Sin duda alguna tenemos una magnífica plantilla y un gran equipo técnico para esta nueva temporada. Pero el Real Madrid siempre piensa en mejorar, somos un club que aspira a conquistar el presente y el futuro".

13:25 Habla el presidente, Florentino Pérez.

13:24 El Real Madrid pone en las pantallas del Palco el tradicional vídeo sobre las mejores jugadas de Kovacic, tanto con el Inter de Milan como con su selección.

13:22 Entran en el antepalco ya la familia del Mateo Kovacic junto al propio jugador, su representante y el presidente Florentino Pérez.

13:10 Parece que el jugador se retrasará un poco. Buen momento para recordar el "planning" de la presentación. El jugador será presentado por Florentino, después dará unos toques ante los miles de aficionados merengues desplazados al estadio y posteriormente concederá una rueda de prensa.

13:00 En breve aparecerá el nuevo crack merengue en su nuevo estadio. Acaba de firmar su contrato con el Real Madrid en las oficinas del club.

12:50 Todo listo en el Palco de Honor para la llegada de Mateo Kovacic, quien ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico. Sobre las 13 horas aparecerá junto al presidente del club, Florentino Pérez.

12:40 El Bernabéu vive su tercer día consecutivo de actividad. El lunes se realizó el acto de presentación de Sergio Ramos y el martes se jugó el Trofeo Santiago Bernabéu que se llevaron los blancos por 2-1. Hoy, se presenta a Kovacic.

El joven centrocampista reforzará una posición con la que el equipo madridista sufrió la temporada pasada. Las dos graves lesiones de Luka Modric, las constantes ausencias de Khedira y la falta de regularidad de jugadores como Illarramendi o Lucas Silva, mermaron el centro del campo blanco y su juego, y relegó a jugadores como Isco o James Rodríguez que tuvieron que sacrificar parte de su proyección ofensiva.

Con el fichaje de Kovacic, el Real Madrid continúa con su política de fichar a jugadores jóvenes, como ya ocurriera con Martin Odegaard o Marco Asensio, dos futbolistas que han mostrado su potencial con el primer equipo merengue y que se les augura un futuro prometedor.

El internacional croata compartirá vestuario con uno de sus ídolos futbolísticos, Luka Modric, al que está llamado a suceder al frente del combinado nacional. Kovacic podrá jugar con él, ocupando presumiblemente el puesto de Kroos o incluso podrá sustituirle ya que se tratan de futbolistas de características similares.

En su última temporada, el mediocentro con nacionalidad croata se enfundó la elástica nerazzurra en cuarenta y una ocasiones entre la Serie A y la Uefa Europa League, anotando un total de seis goles, todos ellos en la competición doméstica.

Criado en las categorías bases del LASK Linz Jugend, pasó a las categorías inferiores del Dínamo Zagreb antes de dar el salto al Inter de Milán, equipo del que procede. Kovacic llega al conjunto de Concha Espina por 30 millones y será madridista las próximas seis temporadas.

A sus 21 años, el jugador nacido en la ciudad austriaca de Linz llega al Real Madrid como un futbolista prometedor, que destaca por su salida de balón, su presencia tanto en labores defensivas como defensivas y su llegada a la portería rival que culmina con un gran disparo.

Tras celebrar el pasado lunes la renovación del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y celebrar la consecución del 25º Trofeo Santiago Bernabéu, el Palco de Honor del Santiago Bernabéu vuelve a abrir sus puertas para dar la bienvenida al quinto jugador croata que viste la zamarra merengue tras Robert Prosinecki, Davor Suker, Robert Jarni o Luka Modric.

¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de VAVEL! Hay que desplazarse al Santiago Bernabéu, aunque en este caso no se trata de un encuentro de los merengues sino de la presentación de su nuevo fichaje, Mateo Kovacic.