Mateo Kovacic: "Donde mejor me encuentro es de centrocampista defensivo"

El Real Madrid anunciaba este pasado martes la contratación del joven mediocentro croata, Mateo Kovacic, procedente del Inter de Milán. El futbolista nacido en la ciudad austriaca de Linz vestirá la zamarra merengue las seis próximas temporadas y lucirá, como se ha podido conocer en su presentación, el dorsal número dieciseis.

Tras pasar el reconocimiento médico esta misma mañana en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, el flamante fichaje merengue se dirigió al que será su nuevo estadio a partir de ahora para firmar su contrato y ser presentado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

Después de una breve introducción del presidente blanco, Mateo Kovacic procedió a compartir sus primeras palabras como jugador del conjunto de Concha Espina: "Tengo que dar las gracias al club y al equipo por apoyarme desde tan pronto. Creo que estoy en el club más grande del mundo y esto para mí es algo especial. Espero mucho de mí y de todo el equipo. ¡Hala Madrid!".

Mateo Kovacic: "Creo que estoy en el club más grande del mundo y esto para mí es algo especial"

Antes de pasar por primera vez por la sala de prensa del feudo madridista, el internacional croata se enfundó por primera vez la camisola blanca para estrenarse sobre el verde del Bernabéu y hacer las delicias de los numerosos aficionados que se dieron cita en su recibimiento. Como es tónica habitual, el joven centrocampista, bien arropado por sus familiares y entorno más cercano, realizó varios toques y condujo el esférico para anotar un gol de penalti y regalar balones a los madridistas que llenaban la grada. Ya en rueda de prensa, Kovacic estuvo acompañado por Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, que al igual que hiciera previamente Florentino Pérez, le servía de introducción al acto.

"Seguro que Luka ha hecho mucho por mi fichaje, es un gran amigo mío. De un jugador de sus características no hay que hablar mucho, es muy importante y estoy muy contento de compartir vestuario con él", aseguraba el recién llegado. También se acordaba de otros de sus ídolos futbolísticos, el también croata y antiguo jugador blanco, Robert Prosinecki, del que a pesar de que no ha "conseguido hablar", considera que "estará muy contento porque el Real Madrid es el club más grande del mundo". "Espero no defraudar y cumplir con todas las expectativas. Tengo que dar las gracias a todo el club por apoyarme", añadía.

En lo que respecta al técnico Rafa Benítez, Kovacic declaraba que ha "hablado con él de forma breve" y le "ha dado la bienvenidad"; por otro lado, aseguraba que le conoce de su etapa en la Serie A dirigiendo al "Nápoles" y está "muy contento por trabajar con un técnico tan importante y tan grande". "Seguro que no soy yo el que va a decidir la posición, es el entrenador. Donde mejor me encuentro es de centrocampista defensivo, esa es mi opinión, aunque es decisión del entrenador", insistía.

Mateo Kovacic: "Espero no defraudar y cumplir con todas las expectativas"

"Quiero agradecer a Inter porque todo ha pasado muy rápido. Cuando he oído hablar del Real Madrid, no se puede tener dudas. Esto ocurre una vez en la vida, es el club más grande del mundo. Soy joven, debo aprender mucho más y compartir vestuario con estos jugadores es un honor", decía el croata respecto a su traspaso. En esa misma línea, Kovacic afirmaba que ha sido algo que surgió "hace tres o cuatro días", aunque considera que no debe entrar en "detalles" y que esta es una oportunidad importante tanto para él como para su familia. "Pienso que yo no debería hablar de las cifras. Yo he venido a jugar al fútbol, a mostrar lo que sé. La presión existe pero es algo bonito en el fútbol y más en un club como este. Soy joven, soy capaz, y tengo muchos compañeros que seguro que me ayudarán", resaltaba para dar por zanjado el tema del fichaje.

"Seguro que todos los jugadores son fenomenales, pero por supuesto el jugador más grande y que más goles da es Ronaldo. Para mí es un honor estar en el equipo con jugadores que han vivido muchas experiencias y yo estoy empezando", confesaba. El mediocentro blanco asegura que el Real Madrid "sabe" cuáles son sus "posibilidades" y por ello "sabe por qué" le ha traído, y a pesar de que es "muy joven", puede "garantizar el empuje de la juventud" además de "aprender de este equipo". "Por su puesto que la presión por sustituir a Modric existe. Mi alegría es poder mostrar de lo que soy capaz, todo jugador desea jugar en el Bernabéu. Luka es un jugador muy grande, el más grande del mundo, pero cada uno tiene características individuales. Luka es único", reconocía alabando a su compatriota.

Mateo Kovacic: "Es un honor estar en el equipo con jugadores que han vivido muchas experiencias"

El joven futbolista daba las "gracias" a los medios croatas que se daban cita en la sala de prensa del feudo blanco para hacerse eco de todo un acontecimiento en el país balcánico. "He hablado con el seleccionador de Croacia. Lo más importante es empezar a entrenar fuerte para que pueda empezar lo más rápido y no creo que haya problemas con los minutos en la selección", comentaba Kovacic sobre la a priori falta de minutos y continuidad con respecto a temporadas anteriores, lo que podría influir en su presencia a las órdenes de Niko Kovac y su participación en la Eurocopa 2016.

En su intervención, el mediocentro de origen austriaco se acordaba de su anterior club, el conjunto nerazzurro. "Tal y como dije, en la vida, al igual que en el fútbol, hay momentos difíciles, como ha tenido el Inter en los últimos años. Pero sigue siendo un gran club y seguro que volverán a la gloria del pasado. Les deseo toda la felicidad y todo el éxito", afirmaba. Por otro lado, el jugador merengue declaraba no sentirse "mal" por "no haber podido demostrar su potencial en el Inter de Milán" según uno de los periodistas presentes en la sala de prensa. "He firmado por el Real Madrid, es la oportunidad de mi vida y yo estoy acostumbrado a momentos difíciles, pero estoy feliz de estar aquí y mi familia también. Agradezco a Inter por ayudarme", completaba.

"Porque el Real Madrid es el club más grande del mundo, no hay club más grande. No tenía dudas, reitero que estoy muy feliz por el apoyo del primer día. Espero una colaboración con éxitos para justificar mi llegada aquí", respondía Kovacic sobre su hipotética vinculación con el FC Barcelona y para concluir su primera rueda de prensa como integrante del Real Madrid.