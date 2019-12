Bigas: "Vamos a ir a ganar"

Pedro Bigas se ha convertido en uno de los fijos en el esquema de Paco Herrera. El central parece ser de los pocos jugadores que tiene un puesto fijo en el once inicial, al menos por lo visto durante esta temporada. Sus sensaciones son buenas aunque, según afirma, tiene margen de mejora: “Me estoy encontrando bien pero tengo margen de mejora, puedo dar más y a medida que pase el tiempo me iré notando mejor. Me encuentro muy cómodo, me han ayudado mucho y estoy muy contento”. Las buenas sensaciones del defensa van de la mano de la ilusión y las ganas que tiene toda la plantilla por luchar con los equipos más grandes de nuestro fútbol: “Ahora viene lo bueno, lo que de verdad cuenta. Estamos listos para ello”.

El Atlético, rival complicado

El primer partido de la temporada en Primera División pasa por el Vicente Calderón. El Atlético de Madrid será uno de los rivales más difíciles de la temporada pero quizá sea mejor enfrentarse al principio a esta clase de equipos: “Todo el mundo sabe cómo es el Atleti, es duro y contundente con grandes jugadores y tenemos que estar muy concentrados para aprovechar nuestras oportunidades y sacar lo mejor de nosotros para hacer un buen partido”. Bigas dejó claro que, a pesar de la dificultad del equipo rival, hay que salir a por todas: “Vamos a ir a ganar, a conseguir los tres puntos. Estamos convencidos de que podemos y de que somos capaces de ello. Daremos el máximo de nosotros para poder adelantarnos en el marcador y conseguir los tres primeros puntos de la temporada”.

Posible defensa de cinco hombres

La tarea para la defensa será complicada, para a Jackson Martínez o Griezmann no es sencillo para ninguna defensa. Ante la dificultad de la empresa, Paco Herrera podría alinear una defensa con cinco hombres: “Veremos qué decisión se toma. Para la defensa es una cosa que es más cómoda para nosotros pero también tenemos que llegar arriba con los dos laterales. Si se trabaja bien es una buena opción para el fin de semana y puede darnos resultados”. Sobre los delanteros del Atlético de Madrid, Bigas tiene claro que no hay que pensar en los nombres: “Mires el nombre que mires son jugadores muy buenos con grandes virtudes. Nosotros también tenemos un plantel muy bueno y seguro que somos capaces de mantener la categoría y espero que sea lo antes posible”.

Debutar en Primera

La plantilla de la UD Las Palmas tiene muchos jugadores que debutan en la máxima categoría, un aspecto que podría restar competitividad al equipo según algunos. Para Bigas es positivo, sinónimo de ilusión: “Lo veo algo positivo y seguro que esos jugadores que no han podido debutar en Primera lo harán con mucha ilusión y con muchas ganas. Sí que puede haber un poco de preocupación pero no creo que sea lo que más le preocupe al míster”. Por otra parte, la se mostró feliz por la rápida adaptación a la isla que no le ha supuesto dificultad alguna. Sobre la dificultad del inicio de temporada tiró de tópico: “Tenemos que jugar contra todos”.