Garitano: "Con el escudo no se gana a nadie"

Restan ya solo dos días para que la Liga Adelante eche a andar y el Real Valladolid se estrene en esta Segunda División en Córdoba. Pero antes, tocaba el ‘debut’ de Gaizka Garitano en una rueda de prensa previa a un compromiso oficial. El técnico vasco, después de otro exigente entrenamiento, compareció en la sala de prensa del José Zorrilla analizando toda la actualidad albivioleta. El míster pucelano, ante todo, mostró sus ganas de comenzar la competición oficial: “Con ganas de que empiece, me gusta mucho la competición, la pretemporada se te hace larga. Lo que gusta es competir, tenemos ya la competición encima”.

Por otro lado, indicó que aún no tiene claro el once titular que comenzará la Liga Adelante, además de las dudas que tienen a día de hoy con los tres jugadores tocados: “Decidido no todavía, pero no estamos tanta gente como para tener muchas opciones en algunos puestos. Tengo decidido más o menos por dónde pueden ir los tiros. Tenemos tres dudas, Mojica, Chica y Alfaro. Veremos si pueden entrenar mañana con el grupo y valoraremos su estado, hasta mañana no sabremos”.“Javi Moyano ha entrenado normal. Va a venir convocado, todos los que puedan van a ir convocados y participarán, somos 17 jugadores en el primer equipo”, confirmó.

"A partir del sábado es cuando empieza a contar de verdad, hasta ahora solo valoro el buen trabajo"

“Tenemos muchas cosas que mejorar, no se hace en la primera jornada, pero es conveniente llegar con cosas claras porque son puntos que si no ganas, ya no vuelven. Todo lo que no sumes, no vuelve. La pretemporada ha ido bien, sin lesiones, el equipo tiene las cosas claras y sabe por dónde tirar. A nivel de plantilla necesitamos más gente para poder completar y que haya competencia”, prosiguió Garitano, que sabe que tendrá que realizar ajustes durante toda la temporada a la base que han ido ganando durante la pretemporada.

Precisamente, sobre el trabajo veraniego y los amistosos disputados afirmó que está satisfecho, aunque no tienen mayor importancia los marcadores obtenidos: “No tengo en cuenta los resultados de la pretemporada, han ido bien pero si hubieran ido mal no estaría preocupado. Hemos encajado pocos goles y hemos hecho bastantes, pero no quiere decir nada. A partir del sábado es cuando empieza a contar de verdad, hasta ahora solo valoro el buen trabajo, que el equipo haya asimilado cosas y que no haya lesionados de gravedad. La pretemporada la valoro por las sensaciones”.

Sin excusas

El vasco, un hombre de principios y sin pelos en la lengua, dejó su primera gran afirmación, eliminando cualquier tipo de excusas que pueda causar una meteorología adversa: “Aquí hace mucho calor también, no soy de aquí pero llevamos un mes de mucho calor. En Córdoba no creo que haya mucho más, estamos acostumbrados a entrenar con calor, si hace calor será para los dos equipos. No puede ser una excusa. Hemos ido entrenando pronto en la mañana y tarde en la tarde. El calor o el frío no pueden ser una excusa”.

Pensando ya en el rival, explicó que el Córdoba será uno de los equipos a batir en la zona alta de la tabla: “Un buen Córdoba, llamado a estar arriba, por entidad del club, por futbolistas que tiene y haber descendido. No quiero decir que son favoritos, pero sí llamados a estar arriba. Será un partido complicado”.

"Hay que ponerse el mono de trabajo y no sentirnos más que nadie"

Cuestionado sobre el teórico favoritismo del Real Valladolid para estar en la parte importante de la clasificación, respondió que no conseguirán ganar a nadie con eso y el escudo, solo trabajando en el campo y dejando la mejor versión posible: “Opino que cualquier cosa que diga se la lleva el viento, hay que demostrar las cosas en el campo y no vamos a ganar a nadie por ser el Real Valladolid. El trabajo que hagamos dirá si somos favoritos o no. Tengo dos cosas muy claras: una, cuando vienes a este club, estando en Segunda División, la exigencia es máxima y cuando hablo de exigencia y sabemos a lo que me refiero. Pero también tengo claro que tenemos el mismo potencial que tienen otros ocho o diez equipos, el mismo potencial que Mallorca o Zaragoza, lo tenemos que tener claro, porque nos va a ayudar. Si vamos de favoritos nos vamos a equivocar y no es verdad, hay otros clubes con plantillas enteras con jugadores que se nos han escapado en el mercado porque han ido a otros equipos que manejan el mismo presupuesto que nosotros. No puede ser una pelear cada partido y estar arriba; hay que ponerse el mono de trabajo y no sentirnos más que nadie. Con el escudo no se gana a nadie”.

Canteranos y 20 del primer equipo

En referencia a la posibilidad de nuevos fichajes, comentó que la plantilla se quedará en 20 jugadores del primer equipo, porque tienen un filial en Segunda División B del que pueden echar mano: “Una de los motivos de que solo vaya a haber 20 jugadores en plantilla es que tenemos un equipo en Segunda B y hay jugadores que nos pueden echar una mano. No veo el motivo de tener una plantilla de 23 jugadores, con el coste que supone, teniendo un equipo en Segunda B que podemos utilizar. Si nos van a ayudar más en minutos, lo van a decir ellos, con su rendimiento cuando debuten y con el filial. No suelo mirar el carnet de identidad. Mañana irá alguno convocado, son ellos los que me tienen que pedir paso con su trabajo”.

"Va a venir otro delantero, no tengo dudas de que llegará la semana que viene"

A Córdoba, del Promesas, irán Ángel y Caye Quintana, además de algún otro que se ha ganado una oportunidad con el trabajo de verano: “Los que jugaron el otro día (Trofeo Ciudad de Valladolid), con Renzo, Toni, Anuar. Son los que han trabajado con nosotros y que están más cerca de entrar en la convocatoria, iremos viendo con el paso de las jornadas”.

En cuanto a la posibilidad de incorporar más jugadores, Garitano expresó que son necesarias llegadas, especialmente la de un delantero: “Los entrenadores nos tenemos que ceñir con lo que tenemos, intentaremos sacar rendimiento con lo que me traigan. Si no me traen más, no me voy a quejar. Tiene que venir más gente porque no tenemos para completar una convocatoria, pero no tengo queja de los que están. Va a venir otro delantero seguro, no tengo dudas de que llegará la semana que viene”.

Para terminar, declaró que es una buena decisión situar fútbol de Primera División los dos últimos días del año, aunque en esas fechas él suele acudir a ver la Premier en directo: “Yo ese fin de semana suelo ir todos los años a Londres a ver fútbol, no me importa que haya fútbol. Los niños pueden ir a los campos, no me parece mal”.