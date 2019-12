Entrevista. Miku: "Mi rol este año es totalmente distinto"

Fútbol, goles, franja y Vinotinto. Muchos pensarán que es de lo único que se puede hablar con Nicolás Fedor "Miku", pero detrás de ese nombre hay un hombre culto, inteligente, amable, risueño, sincero y muy hablador, lo ideal para realizar una entrevista con su nombre. Según él, la madre de la ciencia es su mejor virtud, y con paciencia y buen hacer, fue desquitándose de las preguntas de sus entrevistadores como si de entradas de sus defensores se tratara:

Pregunta: ¿Por qué Miku? ¿De dónde viene ese nombre?

Respuesta: Es un sobrenombre familiar. En mi casa me llaman así y decidí continuar con esa tradición.

P: ¿Y por qué el fútbol? ¿En qué momento lo decidió?

R: Cuando era pequeño, mi madre me decía que rompía los adornos de la casa pegando patadas a un balón, y lo más parecido a eso era el fútbol.

P: ¿Cuáles eran sus referentes?

R: Tenía dos: Gaby Miranda, jugador venezolano del Caracas, y Ronaldo Nazario.

P: Al venir a España, entre equipos como Real Madrid y Valencia, eligió a los ches, ¿por qué?

R: Llevaba un año en Valencia, tenía novia allí y el equipo acababa de ganar la liga. A pesar de que el Madrid y el Atlético eran grandes equipos, yo veía más posibilidades de llegar como canterano al primer equipo en el Valencia que en otro.

P: Más adelante jugó cedido en equipos de categorías inferiores como Alcoyano, Salamanca, Ciudad de Murcia… ¿qué aspectos positivos saca de aquella etapa, influyó de algún modo salir tantas veces cedido?

R: Cada año fue diferente y cada año fue enriquecedor, desde el punto de vista deportivo y humano. Irte a vivir solo, alejado de un sitio en el que estabas asentado te hace madurar mucho.

P: Partió al extranjero y antes de volver a España jugó en Qatar. ¿Cómo es el fútbol allí?

R: Es diferente. En todos los sitios aprendes algo. En Qatar aprendí mucho de la cultura fuera del campo, la cultura árabe. Por desconocimiento no se sabe cómo son las cosas allí y nos llevamos una grata sorpresa. A nivel familiar nos trataron muy bien.

P: ¿Considera aquella etapa enriquecedora en su carrera o supuso un freno en ella?

R: Siempre intento sacar algo positivo. Fuimos allí, el tren pasó y decidimos montarnos. Es una liga económicamente superior al resto de Europa. A nivel familiar había muchos condicionantes positivos que nos llevaron a tomar esa decisión

P: ¿Su relación con la prensa cómo es?

R: Cordial. Soy un tipo que no mira las consecuencias de lo que digo, pero pienso que lo que digo es lo que tengo que decir en cada momento. Siempre intento ir de cara.

P: La pregunta es porque el año pasado, al volver a la liga, su fichaje tuvo rechazo en parte por lo que salió en los medios, ¿le molestó?

R: Entiendo que es algo lógico. Por cómo se habían dado las cosas era normal rememorar eso. Al final quedó en anécdota. En el campo intenté cambiar la opinión del entrenador y creo que lo he conseguido.

P: Zhang ha pasado algo parecido porque su fichaje también ha creado controversia en algunos sectores, ¿Cómo está él?¿Cómo le han acogido en el vestuario?

R: Somos un vestuario muy ameno. Tenemos un grupo muy humano, con jugadores de muchas nacionalidades, lo que permite que la integración sea más fácil. Él está aprendiendo castellano, y ya conoce el fútbol europeo por lo que será más fácil para él. Zhang no es muy expresivo. Él quiere ser uno más y ayudar al equipo. Nuestra labor es hacer que se integre lo más rápido posible. Él tiene que mantenerse al margen, porque cuando estás en una liga grande salen muchas cosas que te pueden descentrar.

P: ¿Qué jugadores llevan más peso dentro del vestuario?

R: Los capitanes, porque llevan más tiempo dentro del club y conocen toda la idiosincrasia que lo rodea, tanto dentro como fuera de la cancha. Cobeño, Tito, Roberto… son gente que tiene mucha experiencia en el club y cuando llega alguien le intentan guiar un poco sobre los hábitos a seguir, les explican el tema de nuestros seguidores, “Bukaneros”, la familiaridad de este club de barrio…

P: De todos ellos, ¿con quién tiene más relación?

R: Me llevo bien con todos, pero con Trashorras un poco mejor, ya que es compañero de habitación. Muchos años jugamos en contra en Segunda y rememoramos aquella época en la que la Segunda no era tan televisada como ahora. Siempre estamos recordando: "¿te acuerdas aquel partido que jugamos…?"

P: Dentro de las relaciones del vestuario, evidentemente, está Paco Jémez, ¿qué le ha pedido el míster este año?

R: Un poco más de lo que me pidió el año pasado. Paco me ha pedido ser un jugador importante. El año pasado tenía otro tipo de rol que tuve que asumir, pero este año el rol es totalmente distinto. Tengo que ser un jugador importante, darle muchas alegrías, tener muchas responsabilidades, sin rehuir de ellas, y poner la experiencia que tengo al servicio del equipo.

P: Se habla de que el Rayo puede estar buscando otro delantero, ¿qué piensa cuando ve esas noticias?

R: Nosotros nos mantenemos al margen. El Rayo es el que tiene que pensar que es lo mejor para sus intereses. Si consideran que otro delantero reforzaría más la línea de ataque y crearía más competencia entre nosotros, bienvenido sea. El que venga va a tener que competir, pero nosotros seremos buenos compañeros para intentar que se integre rápido.

P: Independientemente de que venga otro delantero o no, fue usted el encargado de anotar el gol 700 del Rayo en Primera, ¿cuántos goles espera anotar este año?

R: Dar una cifra siempre es difícil. Si te quedas corto te matan y si te pasas, bueno… Lo importante es que los que meta sean para ayudar, dar puntos al equipo, lograr empates, voltear resultados… Importa poco quién hace la mayoría de los goles, lo que realmente importa es que el equipo alcance los objetivos que se ha planteado.

P: Con esa aportación suya y de sus compañeros, ¿crees que será el Rayo capaz de entrar en puestos de Europa League?

R: Ahí está le pregunta… Cada año parece que nos quedamos a las puertas, siempre faltan uno o dos pasos más. Yo creo que tiene que partir de nosotros mismos, de ser autoexigentes, creer que podemos lograr algo importante y sobre todo intentarlo. Si al final no lo logramos lo habremos intentado, que nadie pueda decir que no lo hemos dado todo.

P: Usted estuvo en la plantilla el año pasado, ¿cómo ve a esta plantilla comparándola con la de la temporada anterior?

R: Yo creo que esa valoración habría que hacerla al final de la temporada, porque realmente cuando termine la Liga veremos en qué posición hemos estado. Te puedo decir que es una plantilla muy similar a la del año pasado en cuanto a competitividad interna y que para jugar va a estar muy caro en todos los puestos. El entrenador tiene el difícil problema de tener que elegir y nosotros lo que tenemos que hacer todos los días es entrenar mejor para ponérselo más difícil.

P: En España estuvo también en el Getafe y sabiendo que le tienes un cariño especial, ¿cómo cree que afrontarán ellos esta temporada?

Han hecho muy buenos fichajes, entre ellos, un buen entrenador. Han mantenido la columna vertebral y han conseguido muy buenos jugadores. Ojalá hagan muy buena temporada.

P: ¿Le gustaría volver a recalar en aquel equipo con o sin Ángel Torres?

R: Independientemente de eso, soy un profesional del fútbol y si algún club se interesa, el que sea, y se llega a un acuerdo, uno puede estar en cualquier club.

"Si tuviera que elegir, me gustaría tener el físico de Manucho"

P: Volviendo al Rayo, ¿qué jugador cree que puede marcar la diferencia en el equipo? ¿Usted?

R: No hay que ser presuntuoso. Creo que cualquiera puede ser un jugador importante, pero vamos a darle un voto de confianza a Patrick Ebert, que lo hizo muy bien en Valladolid y espero que recupere ese nivel.

P: De todos los jugadores con los que comparte vestuario, ¿de quién le gustaría tener una cualidad?

R: Me gustaría tener el físico de Manucho porque no se enferma nunca, entrena todos los días, está fuerte, no se cansa… Son privilegiados, ellos han tenido el biotipo de jugador africano, diferente a los trigueños y los caucásicos. Son diferentes en todos los sentidos, ellos están más fuertes y son piedras, no sé por qué razón.

P: Dando un repaso a su vida futbolística, ¿qué entrenador ha influido más en su carrera?

R: Yo creo que todos. De todos he intentado aprender y sacar algo positivo, haya jugado más o menos. Si tuviera que decantarme por uno, te diría que Javi López, que me entreno en Salamanca el primer año. Yo jugaba de extremo, de mediocampista interior, y él un día me dijo: “Tú vas a jugar de 9”. Ese año empecé a meter goles y cambié mi forma de jugar y de ver el fútbol. Creo que tendría que estarle agradecido porque me encontró la posición donde creo que me desarrollo mejor. Igualmente, de todos he aprendido muchas cosas ya que han sido grandes maestros.

P: Ha vivido muchos momentos en el fútbol, pasando por muchos equipos, ¿de todos esos momentos cuál le gustaría repetir y de cuál se arrepiente?

R: Me arrepiento de mi etapa en el Valencia, no lo disfrute como debía. Era el primer año en la primera plantilla y compartía vestuario con jugadores campeones del mundo, pero mis ansias de jugar y de querer ser protagonista me impidieron disfrutar de ese año como debía de hacerlo. No me integre del todo en el equipo, no supe canalizar eso y me pasó factura.

Me gustaría repetir cualquier año en el que te salvas, logras los objetivos, haces un buen año… Cualquiera es bueno para repetir.

P: De lo que seguro que no se arrepiente es de su debut con 20 años con la Selección de Venezuela, ¿qué siente cada vez que le llama la Vinotinto?

R: Jamás, jamás me arrepentiría. Para mí es muy especial porque no somos un país con gran tradición futbolística y el hecho de ir escribiendo la historia y ser pioneros es gratificante. Es cierto que antes había jugadores, pero los resultados no llegaban. Ahora podemos competir de tú a tú, ganar partidos, ser protagonistas… estás marcando un antes y un después en la historia futbolística de tu país y ser parte de esto creo que es muy importante.

"Los jugadores tendríamos que haber dado más en la Copa América"

P: Este año estuvieron a punto de lograr la machada contra Brasil. Metió un gol y estuvo a punto de cabecear un balón que os habría dado el pase. Aún así, ¿satisfecho con la actuación que tuvisteis?

R: Creo que hay que ser autocrítico, podríamos haber hecho más. Obviamente, el entrenador está empezando en el ciclo; no llevaba ni siquiera doce partidos y le tocó dirigir en una Copa América, que es un torneo difícil con las mayores estrellas del mundo. Fue complicado para él, pero nosotros como jugadores tendríamos que haber dado más. Sirvió para que vayamos ensamblando el equipo de cara al Premundial.

P: Con el nivel que tiene el equipo y el progreso que tendrán, ¿cree que es capaz Venezuela de ganar la Copa América Centenario que se disputará el próximo verano?

R: Ojalá. Hace dos ediciones estuvimos muy cerca de poder jugar la final y este año, en un grupo muy complicado, estuvimos cerca de conseguirlo. La competitividad es máxima, pero soñar es gratis y sabemos que en Sudamérica cualquier equipo puede llegar a la final y ser campeón y, ¿por qué no nosotros?

P: Poniéndole en un aprieto. Si tuviera que elegir uno, ¿prefieres ser importante con Venezuela o con el Rayo?

R: Con los dos, lo importante es mi casa y mi familia (risas). Quiero ser útil en los dos sitios, no podría elegir uno.

Preguntas twitter - @Rayo_VAVEL

P: María Jilo

R: No me afecta. Cuando ganamos o perdemos, lo hacemos todos. De hecho, sin estar convocado, a uno le duele cuando pierde su selección. Cuando gana o pierde la selección, lo hacen 30 millones de venezolanos. El trabajo de Noel es lento y pausado, hay que darle tiempo. Tiene que calar su idea dentro del grupo.

P: Christian El Haddadi

R: Sí, porque yo no pude jugar allí de pequeño. Tuve la oportunidad de salir a Europa antes de tiempo. Me gustaría jugar en el torneo de mi país y vivir el fútbol local.

P: Jorrge

R: No hablar inglés en aquel momento. Me creó una brecha muy importante con los compañeros, con el país, etc. También pasar el invierno allí fue terrible, no lo soporté. No culpo a nadie. El entrenador me dijo unas cuantas mentiras del estilo "Vas a jugar el sábado", me llevaba de viaje y me dejaba en la grada. Aún así, son decisiones del míster, si hay algún culpable he sido yo.

Test personal a Miku

¿Qué le hace feliz?

Mi hija y mi esposa

Su mejor virtud

Paciencia

Su peor defecto

Tengo muchos. Decir las cosas como las pienso y ser muy ambicioso.

Su mayor temor

Derrota.

Un ídolo

Nelson Mandela

¿Qué cualidades valora más en una persona?

Sinceridad, fidelidad a su idea y que su conciencia no tenga precio

Una comida

La venezolana

Una bebida

Jugos naturales

Un libro

El Monje que vendió su Ferrari

Una película

Curioso caso de Benjamin Button

Una canción

Cualquiera de Guaco o Chino & Nacho

Un deporte

Basket

Un estadio de fútbol

Mestalla

Una afición

La de Venezuela

Un hobby

Escuchar mucha música y ver muchos vídeos

Un jugador de fútbol para recordar

Paúl Ramírez, que en paz descanse

Un jugador de fútbol para olvidar

Yo (risas). Es broma, es imposible. No tiene respuesta

Un lugar para vivir

Venezuela, en la playa

Un lugar para visitar

Los Roques

Un sueño

Que Venezuela se clasifique para el Mundial