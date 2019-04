Entrevista. Jesús María Satrustegui: "De momento no se están viendo resultados muy positivos con David Moyes"

Natural de Pamplona (Navarra), Jesús María Satrustegui 'Satrus' es uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la Real Sociedad en toda su historia. Fichó por la Real Sociedad a los 16 años de edad, debutando con el primer equipo el 8 de septiembre de 1973 ante el Real Murcia en el estadio La Condomina, y se retiró en el año 1986, después de permanecer trece años en las filas de la Real Sociedad.

Ganador de dos ligas (temporadas 80/81 y 81/82) y una supercopa de España ─ la primera de su edición en 1982 ─ a principios de la década de los 80, Satrustegui es, sin duda alguna, uno de los jugadores más queridos por la afición realista, y no es para menos. Es el máximo goleador de la historia del club, con 162 goles, y además jugó con la selección española un total de 32 partidos, anotando 8 goles.

Pregunta: Lo primero, darle las gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal se encuentra?

Respuesta: Muchas gracias a vosotros. Me encuentro bastante bien, estoy dedicado a la empresa que monté después del futbol con mi hermano, y francamente nos va bien. Llevamos una empresa de comercialización de vino y desde hace poco tiempo tenemos un gimnasio que llevan varias personas, y aparte de esto, también me dedico a estar con la familia.

P: ¿Qué fue de Jesús María Satrustegui después de retirarse como futbolista de la Real Sociedad a los 32 años? ¿Ha hecho algo más aparte de la aventura de la empresa de comercial de vino?

R: Pues no, la verdad es que no. Sí que es verdad que tanto Jesús Mari Zamora como yo empezamos a hacer varios cursos para ser entrenadores de fútbol, aunque yo hice unos cursos de juvenil y regional y al final tuve que dejarlo. Tomé esa decisión porque la empresa me quitaba mucho tiempo, y además tengo un chaval que también juega al fútbol. Creo que hice bien en no continuar con ello, porque vivo bastante el fútbol, con mucha pasión, y sobre todo a la Real. La verdad es que el ser entrenador conlleva mucha intensidad y hay que llevarlo al máximo, y es algo que no me conviene.

P: ¿Sigue teniendo algún vínculo con la Real Sociedad en la actualidad?

R: Bueno, hasta que mi rodilla dijo ‘basta’ estuve jugando algunos partidos con los veteranos, y la verdad es que estuve muy a gusto. También probé a jugar al fútbol sala durante unos años, y disfruté muchísimo, pero el médico me comentó que parara de jugar porque tenía la rodilla bastante ‘cascada’ y que no debía hacer ejercicios violentos. Actualmente, procuro hacer ejercicio suave como caminar o andar en bicicleta.

P: Acercándonos un poco más a la Real Sociedad, ¿qué balance hace de la temporada pasada del conjunto realista?

R: Desde la llegada de David Moyes al equipo, las expectativas están todavía por ver. Es un entrenador que acaba de llegar y creo que el equipo aún no ha dado esa expectativa positiva que pensábamos ver con su llegada. La pretemporada ha empezado con muchas dudas, y todos estamos a la espera de ver algo realmente positivo y serio, porque creo que se han hecho fichajes de gente de fuera, donde se ha movido mucho dinero, y lógicamente la Real Sociedad con estas incorporaciones debería dar otra imagen y tener otros resultados. No sería bueno que tuviéramos otro año con esas expectativas dudosas.

P: Hablando de la pretemporada del equipo, ¿le preocupa que la irregularidad del equipo en cuanto a resultados le dé temor a una parte de la afición?

R: Si, eso es lo que pienso. Contacto con mucha gente, y todo el mundo está con muchas dudas. El equipo ha hecho una pretemporada muy irregular, donde se han visto dudas, aunque por la experiencia que tengo en el mundo del fútbol, no se puede hacer una idea de lo que va a pasar después de una pretemporada. En nuestra época, si algún año hacíamos una pretemporada mala después solíamos hacer una temporada buena, pero este año no he visto una pretemporada en el que no se haya visto algo positivo. El jugador en el que más me he fijado durante esta pretemporada ha sido Jonathas. Vi varios partidos que jugó la temporada pasada en el Elche CF, y la verdad es que es un jugador que tiene envergadura, calidad, fuerza y garra, y me gustó mucho su fichaje, pero hay que ver que nos depara durante esta temporada, porque como ya he mencionado anteriormente, el equipo nos ha dejado dudas.

P: Durante estos últimos tres años, el equipo ha preferido optar por la opción de fichar a delanteros de otros equipos en vez de optar por dar la oportunidad a algún jugador del filial. ¿Cree usted que los delanteros de la cantera txuri urdin no están preparados para hacerse cargo de un papel que ha dado verdaderos quebraderos de cabeza en la Real Sociedad en los últimos años?

R: Esta es una pregunta difícil de contestar. Partiendo de que la base del equipo es su cantera, creo que se está fichando mucho, y claro, esos fichajes lo que están haciendo es cortar el paso de los jugadores de casa. Sí que es cierto que el fichaje de Jonathas es un fichaje que me gusta, ya que tiene cualidades y ha demostrado que puede meter goles en Primera División, pero también es cierto que no da paso a trayectorias como la de Iker Hernández, un chaval que venía con proyección y al que se le ha cortado el paso sin darle ninguna oportunidad. Estas situaciones, a mí personalmente, me hacen dudar de la trayectoria que lleva el equipo.

P: Volviendo al pasado de la Real Sociedad, cabe mencionar una curiosidad. Desde que Jokin Aperribay es el presidente de la Real Sociedad, ha intentado mantener a todos los entrenadores hasta final de temporada, pero la pasada campaña Jagoba Arrasate no consiguió marcar los objetivos que le propuso el club y fue destituido en el mes de noviembre. ¿Qué falló en el equipo para que se tomara esta decisión?

R: En su cabeza él sabe realmente lo que ha habido. También es cierto que, según a que entrenadores, no se les da una confianza para que puedan seguir haciendo su trabajo. Me viene a la cabeza un entrenador que me gustaba mucho que estuvo en la Real Sociedad, y no era otro que el técnico galo Raynald Denoueix. Hizo una labor buenísima, llevando al equipo al subcampeonato de liga y llegando a la última jornada con opciones de ganar el campeonato liguero. En las últimas jornadas fallamos, porque empatamos contra el Valencia CF y luego perdimos en Vigo contra el Celta y en ese momento yo creo que se perdió la liga. Creo que a Raynald no se le dio una continuidad después de la temporada 2003/2004 (el equipo finalizó en 15º posición), ya que era un técnico muy trabajador. Hay entrenadores con los que no se tiene mucha paciencia, y hay que decir que el labor de un entrenador en un equipo es muy serio, teniendo la opción de poder dar un trabajo muy positivo a un club canterano como es este. En el caso de Jagoba Arrasate, personalmente le hubiera dado más tiempo y más confianza, ya que era un entrenador que conocía la cantera y sabía cuales eran los valores del equipo, pero se le destituyó; y la Real, que no es un equipo de gran potencial económicamente, apostó por un entrenador de fuera, poniendo mucho dinero encima de la mesa por él. Este es un tema que, tanto a mí como a muchos otros, nos ha dejado preocupados.

P: Tras la destitución de Jagoba Arrasate, el club decidió apostar por un técnico experimentado en el fútbol británico como es David Moyes. ¿Cree que Moyes es el entrenador idóneo para la Real Sociedad?

R: Al hilo de lo que estábamos comentando antes, esta es la segunda temporada que lleva con el equipo, y de momento no se están viendo resultados muy positivos con David Moyes. Mucha gente está esperando que un entrenador, por el que se apostó tanto dinero, mejore a esta Real Sociedad; pero viendo los últimos partidos del equipo la temporada pasada, es una situación muy preocupante. El equipo ha jugado partidos realmente decepcionantes como el 0 a 3 contra el Granada CF en nuestra casa, pero ojalá que este año cambie esas expectativas, aunque sí que es verdad que se hubiera dudado más de otro entrenador que de David Moyes.

P: ¿Cuál cree que es el objetivo de la Real Sociedad esta temporada?

R: Personalmente, con todo el dinero que han gastado en los que fichajes que han hecho, la expectativa es de mirar hacia arriba y poder llegar a Europa, porque realmente se han gastado bastante dinero. En el equipo hay jugadores de mucha talla como puede ser Carlos Vela, que es un jugador que tiene un nivel altísimo a pesar de las últimas lesiones que ha tenido, y luego también está Jonathas. Personalmente la portería está bien cubierta con la presencia de Gerónimo Rulli, que es un jugador que seguirá progresando, aunque en el centro del campo quizás es donde más duda tengo. Algún retoque atrás también podría venir bien, pero confiaría más en jugadores de la cantera, como por ejemplo Jon Gaztañaga, aunque está cedido en el CD Numancia. Es un jugador que cuando salió en algunos partidos hizo buenas actuaciones y cortar de repente la trayectoria de un chaval que estaba progresando me sorprende mucho, y más siendo alguien de la cantera.

P: Usted estuvo toda su carrera profesional en la Real Sociedad, ¿cree que hoy en día es imposible que un jugador se mantenga en un mismo club toda su carrera?

R: Hay que tener en cuenta que partimos de la base de que en aquella época había un derecho de retención. En aquella época conseguimos grandes logros, pero hay que ser conscientes de que mucha culpa de esto lo tenía José Luis Orbegozo, que fue un gran presidente y una gran persona. Era un hombre que sirvió al futbol, haciendo una gran labor. En el tema arbitral, competir contra un Real Madrid o Fútbol Club Barcelona con jugadores de un alto nivel como Paul Breitner o Johan Cruyff, y que la Real Sociedad consiguiera ser campeón de liga nos hizo ver que los árbitros nunca nos regalaron nada, tal y como nos comentó José Luis Orbegozo. Este presidente, que en paz descanse, hizo una gran labor manteniendo a un gran equipo. Realmente cuando algunos equipos nos ofrecían ofertas, nosotros no nos queríamos mover de aquí porque estábamos muy a gusto. La Real Sociedad nos daba lo que podía, pero era suficiente para nosotros.

P: Usted formó parte de una de las mejores Real Sociedad de la historia, ¿Cómo vivió aquellos años del subcampeonato y del posterior bicampeonato?

R: En aquella época salió una hornada de grandes jugadores de la cantera, jugadores que tenían muchísima calidad y que procedían del Sanse. Con estos jugadores, conseguimos ganar dos títulos de liga y alcanzar una semifinal de Europa. Creo que no se pudo hacer más porque algunos jugadores nos lesionamos, ya que jugábamos partidos con la Selección Española, disputábamos la Copa del Rey, y además también estaba la liga, y todo ello al final nos desgastó mucho a muchos de la plantilla y algunos otros se fueron también, pero a pesar de todo jugábamos la selección. Pero como te iba diciendo, fueron años inolvidables. Recuerdo que en los años 80, que fue cuando ganamos el primer título, hay que comparar el fútbol de antes y de ahora. No teníamos las mismas posibilidades económicas que en la actualidad, ni las fichas que hay a día de hoy ni los contratos que se ofrecen actualmente. Pero de todas formas, lo más bonito de todo esto es que no hay día en el que nadie te recuerde aquellos momentos tan bonitos, y eso no se paga con dinero, francamente. La satisfacción de vivir todo aquello fue increíble, y me enriqueció como persona.

P: No obstante, usted también vivió una de las peores experiencias para un deportista, como lo son las lesiones de larga duración, ¿Cómo vivió aquello?

R: Ha sido la circunstancia más negativa de mi vida. Que estés en uno de tus mejores momentos con 28 años y que sufras una lesión tan grave es algo negativo de recordar. El técnico de la Selección Española, que por aquel entonces era Miguel Muñoz, siempre nos decía a Luis Arconada y a mí que nos cuidáramos, ya que éramos jugadores con los que quería contar en el futuro. Pero casualmente, cuando recibimos la convocatoria para disputar un partido contra la Selección de Irlanda, el domingo previo a disputar el encuentro con la Selección Española, caí lesionado de gravedad. Siempre que surge esta pregunta me da pena, pero hay que quedarse con lo bonito y lo positivo.

P: Usted siempre, o casi siempre, celebraba los goles de la misma manera, ¿cree que las celebraciones de algunos jugadores de hoy le parecen muestra de alegría o cree que son muy teatralizadas?

R: Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho de aquella época a la de ahora, tanto en la economía como en el mundo del fútbol. Ha habido muchos adelantos, ya sea en la publicidad, en la televisión, en la prensa... con un ‘boom’ impresionante con partidos a cualquier hora en diferentes canales de televisión. Recuerdo que antes solo teníamos Estudio Estadio y que todo esto se comentaba en un solo periódico, pero todo esto ha cambiado mucho. Personalmente, cuando he ganado en fútbol sala, en pádel o incluso en el mus siempre me ha salido el gesto de sacar el puño hacia arriba. Ahora, hay diferentes celebraciones, con bailes o cualquier otro espectáculo y se ve que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, el gesto que suele hacer Cristiano Ronaldo después de marcar un gol yo no lo haría, pero es respetable y los futbolistas pueden celebrarlo como quieren.

P: Ya que ha mencionado el tema del mus, usted qué prefiere ¿cuatro reyes u ocho reyes?

R: Cuatro reyes (sonríe). Aquí normalmente se suele jugar a ocho reyes, pero al nacer en Pamplona (Navarra) allí se juega a cuatro reyes, ya que mi infancia la pasé allí hasta que fiché por la Real Sociedad a los dieciséis años. Mi aita (padre) siempre me enseñó a jugar a cuatro reyes y si en algún momento he tenido que jugar con alguien y tengo la posibilidad de jugar así, procuro jugar a cuatro reyes.

P: Además de jugar al máximo nivel de clubes, usted participó en una Eurocopa y en un Mundial, ¿Qué diferencias ve entre la España en la que jugó, y la España de ahora?

R: Yo creo que en aquella época teníamos gran equipo, pero la mentalidad era diferente porque no pudimos con la presión mediática de aquel momento. Mentalmente no asumimos que teníamos un gran equipo y que podíamos hacer grandes cosas con grandes jugadores. Recuerdo una anécdota de aquella época en la que cada uno de nosotros llevábamos un guardaespaldas, ya que en aquella época se hizo un ‘boom’ que nos provocó presión, en el que no supimos gestionar bien el tema psicológico. De todas formas, hicimos partidos buenísimos como ganar por primera vez a la Selección de Inglaterra en el estadio Wembley, o a las selecciones de Polonia y Alemania. Había potencial como para hacer mucho más, pero no se pudo hacer.

P: ¿Qué cree que le faltó a su carrera deportiva, o que le hubiera gustado hacer, o ganar, durante su carrera y no pudo hacerlo o lograrlo?

R: Con la selección me hubiera gustado jugar más y ganar algo también. Quizás no había tanto nivel técnicamente como en la actualidad. En aquellos años no existía el fútbol que han hecho los jugadores del Fútbol Club Barcelona estos últimos años, pero creo que se podía haber hecho algo más a nivel de conseguir algo más. Ganar con la Selección Española un mundial o una Eurocopa es algo muy importante y estos años atrás con toda la labor que se ha hecho en la selección y con los progresos que ha hecho el fútbol a nivel nacional, la verdad es que todos hemos podido ver esos títulos que ha ganado la selección y del que hemos podido disfrutar. Ojalá se mantenga así durante estos años, pero ya se está viendo que hay otras selecciones con un potencial altísimo.

P: Con esto concluimos aquí la entrevista 'Satrus', muchas gracias por atendernos y que le vaya bien todo.

R: Muchas gracias a vosotros y encantado.