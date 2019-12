Málaga CF - Sevilla FC: que comience el espectáculo

La Liga para Sevilla y Málaga empieza donde terminó, en Málaga, en el estadio de La Rosaleda. Aquel partido acabó con una victoria sevillista por 2 -3 en un partido extraño y como suelen ser a estas alturas, ambos equipos pendientes de los transistores. El de este año abrirá la competición liguera y se espera un partido de todo menos aburrido, debido a la gran rivalidad existente entre ambos equipos.

Campaña anterior

El equipo local empezó la temporada con un inicio titubeante, además de las dudas sobre si Javi Gracia podría ser el entrenador que el equipo boquerón necesitaba. Pero poco a poco el navarro fue disipando estas dudas y firmó una primera vuelta que igualaba los mismos registros cosechados por el Euro Málaga de Manuel Pellegrini, que consiguió llegar a cuartos de final de Liga de Campeones. El séptimo puesto, parecía tener nombre y apellidos, y aquello conllevaba luchar por entrar en Europa pero una segunda vuelta discreta, en la que cosechó tan solo 19 puntos, promediando uno por encuentro, situó al equipo en la 9º plaza de la clasificación. Aunque eso sí, hasta la última jornada (frente al Sevilla), el equipo tuvo opciones de entrar en Europa aunque no dependían de sí mismos. Más que reseñable es, que el todopoderoso FC Barcelona no fue capaz de ganar al equipo malagueño, ni en La Rosaleda primero, donde consiguieron un meritorio empate, ni en el Camp Nou después, donde dieron nombre a la proeza y a la valentía saliendo victoriosos con un gol tempranero de Juanmi.

Mientras que el equipo de Nervión, de nuevo repitió gesta, consiguiendo el título de Europa League por segundo año consecutivo y el 5º puesto en la clasificación, aunque esta vez mucho más disputado (llegando a la última jornada con opciones de arrebatarle la cuarta plaza al Valencia) e incluso con récord de puntos batido (76 puntos). A uno y dos puntos quedaron Valencia y Atlético de Madrid, cuarto y tercero en la clasificación respectivamente. Por tanto, este año por fin se ha conseguido el premio tan anhelado, el billete directo a la Champions. Y es que la victoria ante el Dnipro en Varsovia tenía premio doble, además del ansiado trofeo y del que ya es el equipo más laureado con 4 entorchados, este año el campeón obtendría pase directo para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Por tanto, el Sevilla FC este año paseará su nombre por el viejo continente como uno de los 32 mejores equipos de Europa.

Caras nuevas y salidas

Los dos equipos han sufrido alguna que otra salida importante y han tenido que reforzarse para intentar cumplir sus objetivos con garantías.

Por parte del equipo malacitano, ha sufrido la marcha de dos de los jugadores más importantes de la temporada pasada, "Los Samus", dos canteranos que irrumpieron de manera explosiva y no tardaron en hacerse un hueco en el once de Javi Gracia. Tanto Samu Castillejo como Samu García se han marchado al Villarreal, en una operación conjunta. A estas dos bajas en ataque, hay que sumarle la del también delantero canterano Juanmi, firmado por el Southampton. Para afrontar estas bajas, el Málaga ha echado el resto por retener a Amrabat y ha confiando en la experiencia del delantero brasileño Charles, procedente del Celta de Vigo. En defensa también han sufrido la sensible baja de Sergio Sánchez (un comodín para la defensa) que esperan suplantar con la cesión de Albentosa, jugador del Eibar hasta el pasado enero, antes de marcharse al Derby Country donde no acaba de hacerse un hueco.

En el Sevilla también ha habido bajas, concretamente cuatro bastante importantes, contando con la marcha del ex capitán sevillista, Fernando Navarro al Deportivo de La Coruña. Se han marchado los goles de Carlos Bacca rumbo a San Siro, que se ha confiado en sumplir con sangre italiana como es la del delantero del Borussia Dortmund, Ciro Inmobile. Una de las sorpresas de la temporada, Aleix Vidal, también ha hecho las maletas rumbo al FC Barcelona, pese a no poder jugar hasta enero por aquello de la sanción. Y otro jugador que ha cambiado de aires, ha sido el camerunés, Stephane M´Bia, rumbo a la Superliga turca.

Otros siete jugadores, a la espera de la posible incorporación de un delantero nato (suenan Llorente y Negredo) y a lo que suceda con Krychowiak y el Arsenal, completan la terna de incorporaciones del Sevilla FC para afrontar una temporada en la que vuelven a la máxima competición continental.

En defensa están Rami, petición expresa para suplir la baja de larga duración de Pareja, y dos laterales, el español Sergio Escudero por la izquierda y Mariano Ferreira por la derecha, este último típico brasileño con potencial ofensivo. En el centro del campo, se ha optado por la experiencia y polivalencia de Krohn-Dehli y el músculo de N´Zonzi. Y para el ataque, Konoplyanka, jugador por el que suspiraba media Europa y el francés Kakuta, cedido el año pasado en el Rayo Vallecano.

Estilo y sistema de juego

En el estilo de Gracia lo que prima es el balón, su posesión y de ahí ya generar fútbol, desde los cinco hombres que suele disponer en el centro del campo. La formación que suele utilizar el navarro es la de 4-2-3-1. En portería, el camerunés Kameni parece seguir siendo el títular. En el centro de la zaga, en principio, no parece haber dudas, pues parten con ventaja Angeleri y el brasileño Welligton. Mientras que en los laterales, Rosales parece ser el títular en la derecha, algo que no está tan claro en la izquierda, pudiendo ser de la partida el interior Juan Carlos, colocando a laterales con mucho mayor recorrido.

Por delante de la defensa, la pareja Darder y Camacho parece ser inamovible. La zona de interiores malacitana tiene origen marroquí, tanto con Amrabat y Tighadouini, que parten con ventaja, sobre todo el primero. En cambio, en la media punta, tanto Duda, Ricardo Horta o el recién incorporado Espinho, parecen tener las mismas posibilidades o ser utilizados según las exigencias del encuentro. Y en ataque, Charles parece ser el hombre gol elegido por Javi Gracia.

Para Unai Emery algo innegociable es el doble pivote, que el año pasado formaban Krychowiak y M´Bia en la mayoría de las ocasiones. Este año, con la baja del camerunés Iborra y Krohn-Dehli tienen opciones de partir de inicio, ya que el francés N´Zonzi aún no ha entrado del todo en la dinámica del grupo tras una lesión. En portería sigue el debate, ¿La veteranía de Beto y o la juventud pero a la vez seguridad del canterano Sergio Rico? Emery nos sacará de dudas, aunque parece partir con ventaja el portugués. El centro de la defensa estará ocupado por dos franceses, Rami y Kolo, en parte debido a las lesiones de los centrales titulares del año pasado, Carriço y Pareja. Por la izquierda seguirá siendo el títular Trémoulinas mientras que por la derecha el recién incorporado, Mariano Ferreira ya ha demostrado su valia y puede haber duda.

En la zona de tres cuartos parecen seguir disfrutando de la confianza del entrenador, Reyes y Vitolo, aunque de Konoplyanka se espera que "explote" y se haga con un puesto en el once. Once, que también puede variar por la inclusión de otro delantero más. Donde no hay dudas, es en la batuta del juego, esa tiene el nombre de Ever Banega, el será el encargado de construir parte del juego sevillista. Y por último, en ataque Gameiro parece partir con ligera ventaja respecto al italiano, pero seguramente vayan alternando debido a la cantidad de partidos que el Sevilla va a disputar esta temporada.

Convocatorias

Málaga CF: Kameni, Albentosa, Juankar, Charles, Horta, Amrabat, Tissone, Ochoa, Angeleri, Duda, Rosales, Boka, Cop, Filipenko, Tighadouini, M. Torres, Juanpi y Sergi Darder. Se quedan fuera de la convocatoria: Fabinho por decisión técnica, Welligton y Recio por Sanción, además de Camacho y Flávio por lesión.

Sevilla FC: Beto, Sergio Rico, Coke, Mariano, Tremoulinas, Rami, Kolodziejczak, Krychowiak, Iborra, N'Zonzi, Krohn-Dehli, Banega, Denis Suárez, Reyes, Vitolo, Konoplyanka, Gameiro e Immobile. Se quedan fuera de la convocatoria: Kakuta, Cristóforo, Luismi y Escudero por decisión técnica, además de los lesionados Pareja y Carriço.

Posibles onces iniciales