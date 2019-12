Athletic Club - FC Barcelona: las nubes para otros

Las nubes para otros. Porque estando el FC Barcelona delante, pues que ellos vivan allí. Al final es su territorio, aquel que está rodeado de lo que tanto les gusta, estrellas. Al Athletic Club solo le queda bajar a la tierra, que cuando se han despegado se la han pegado y ahora solo queda volver a trabajar. Fuera euforias post Supercopa, celebraciones y excesos de optimismo. Es la hora de entrar en San Mamés, disfrazarse de leones y volver a cazar con la humildad de siempre.

Una temporada más el Athletic Club volverá a codearse con los grandes equipos de España, aquellos que intentaron ser diferentes para convertirse en lo mismo que los demás. Mientras tanto los leones permanecieron inamovibles, centrados en su idea, para ser los que verdaderamente destacaban. Esta Liga BBVA 2015/2016 se abre nada más y nada menos que con un recibimiento al vigente campeón de la competición, al equipo que ganó la Copa del Rey y la UEFA Champions League y que solo se ha quedado a un paso de volver a igualar una temporada para el recuerdo.

Confianzas las justas

Tras unos días más movidos de lo normal, al menos en los últimos 31 años, el Athletic Club está desorientado. Es frecuente y normal ver que un equipo que acaba de celebrar un título, o cualquier otro acontecimiento, no dé el máximo nivel en el siguiente partido, y eso fue lo que le pasó al equipo rojiblanco el pasado jueves en Eslovaquia. Cuando a la media hora de juego el partido marchaba 0-2, los vascos ya se imaginaban en el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League, pero en los últimos veinte minutos de partido, el papel que se introduce en la famosa bola cayó tanto como las energías de los jugadores sobre el césped del Estadio Pod Dubnom.

El Zilina remontó un 0-2 y acabó ganando el partido por 3-2

Al final, la defensa, las malas decisiones desde el banquillo y Williams, el jugador del Zilina, dieron la vuelta a un marcador que reflejaba un 3-2 que obliga al equipo de Valverde a remontar en San Mamés y anotar como mínimo un gol en una eliminatoria que debía ser un trámite. Cualquier descuido, imprudencia o temeridad dejará fuera a un Athletic que lo tuvo todo durante los primeros 45 minutos disputados en Eslovaquia. Esto deja entrever el problema de los recambios. Jugar con los que no se presuponen como titulares deja visibles unas carencias que son aprovechadas por el resto de equipos.

En estos momentos, ni Viguera ni Kike Sola son recambios de Aritz Aduriz. Ibai no termina de convencer, Susaeta no es el que era con Bielsa, el nivel de Gurpegi está en entredicho y la portería está cubierta por una gran interrogación que no solo depende del nombre del guardameta que vaya a disputar el partido, sino del día que tenga. La dependencia de algunos jugadores es un tema que debe de preocupar a Valverde porque una lesión inoportuna o alguna sanción pueden resultar un lastre en la temporada.

La incógnita del rendimiento

Si el Athletic Club tiene dependencia de algunos jugadores, el FC Barcelona la tiene de tan solo uno, Leo Messi. Si el astro argentino está inspirado, las cosas para su equipo son mucho más fáciles mientras que si no tiene el día, los de Luis Enrique están destinados al fracaso en el encuentro. En este tipo de clubes el problema es aún mayor. Si el FC Barcelona debe depender de un único jugador, aunque este haya ganado cuatro Balones de Oro, tiene un problema muy grave. En un grupo plagado de estrellas, con un capital incomparable y con un estilo forjado en todas las categorías, no se pueden permitir el lujo de hacer a ningún jugador insustituible.

Messi no brilló en la Supercopa de España y el FC Barcelona perdió. Cuando el argentino bajó el nivel en la Supercopa de Europa el Sevilla remontó y esto se sucede temporada tras temporada. A esto hay que añadirle la incógnita del nivel que puede ofrecer el equipo azulgrana en cada encuentro. Son capaces de retratar al rival en 45 minutos pero descender su ritmo en lo que resta de encuentro hasta el punto de verse verdaderamente mal y sufrir por la victoria. La marcha de Xavi deja un gran hueco en el centro del campo que es ocupado por Ivan Rakitic. Si el croata está en el banquillo, el recambio no suele ser de garantías y a menudo se nota en la circulación de balón.

La defensa es el principal problema del FC Barcelona

El nivel defensivo es otro de los quebraderos de cabeza del técnico asturiano. Las constantes distracciones de Piqué dentro y fuera del terreno de juego, el nivel de Bartra y Mathieu, las lesiones de Vermaelen y las incógnitas de Dani Alves y Jordi Alba dejan un agujero que ni Ter-Stegen ni Bravo son capaces de cubrir en su totalidad.

Con algunos en el recuerdo

Este partido también será emotivo por el después. Ya lo fue el antes y ahora toca vivirlo desde una perspectiva diferente. Ahora toca vivirlo sin Xavi ni Iraola. Dos jugadores míticos de uno y otro equipo que no estarán frente a frente en el inicio de la competición liguera. Una competición que no hubiera sido lo mismo sin dos de los jugadores más representativos no solo de sus clubes, sino del panorama futbolístico español.

El catalán ha puesto rumbo a Catar para disputar partidos con el Al Sadd. No obstante, se le ha podido ver sufriendo por su equipo de toda la vida cuando sus excompañeros disputaban los partidos de Supercopa. Sin lugar a dudas, allá donde esté, Xavi seguirá siendo azulgrana por el resto de sus días y le será muy complicado alejarse de la actualidad del equipo que le formó como jugador, como persona y como historia viva del deporte rey. Por otro lado está Andoni Iraola, que sigue disputando partidos con el New York City. Está claro que el nivel futbolístico de la MLS no es comparable al de la Liga BBVA, pero el de Usurbil ya ha disputado siete encuentros en los que ha acumulado más de 500 minutos.

Este también es un ‘Clásico’

A menudo se utiliza el término ‘Clásico’ para catalogar un partido entre Real Madrid y FC Barcelona. Lo cierto es que el Athletic Club es más veterano que cualquiera de los otros dos clubes por lo que decir que un enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Athletic es un ‘Clásico’ no es ningún error. Tanto es así que entre vascos y catalanes se han visto las caras un total de 213 veces. El balance es favorable para los azulgrana que se han impuesto en 104 ocasiones por las 73 del equipo rojiblanco. De este total de partidos, 168 se han disputado en la Liga BBVA competición en la que se han anotado 572 goles. Este dato es sumamente importante, ya que deja una media de más de tres goles por encuentro.

Xavi es el jugador del FC Barcelona que más partidos ha jugado ante el Athletic Club

La historia depende de los jugadores, que al final son los escritores que la redactan. Así, Agustín Gainza es el jugador que más partidos de Liga ha jugado ante el FC Barcelona con un total de 30 en los que ha acumulado 2700 minutos. En lo referente al equipo del Camp Nou, Xavi Hernández, con 27 encuentros de Liga, es el que más se ha medido a los rojiblancos, aunque en el total de todas las competiciones, es él el jugador que más partidos entre Athletic Club y FC Barcelona ha disputado, con un total de 34.

En el terreno anotador el color rojiblanco sigue predominando, aunque no se sabe por cuánto tiempo. Telmo Zarra, aquel delantero incansable que estuvo en el Athletic desde 1940 hasta 1955, es el máximo realizador en Liga en este tipo de partidos. Con un total de 15 goles en 20 encuentros encabeza una lista donde Lionel Messi, como no podía ser de otra manera, es el primer jugador azulgrana que aparece. El argentino suma 11 goles en la competición doméstica, pero a nivel de todas las competiciones sí es el jugador que más veces le ha anotado al cuadro bilbaíno con 18 dianas.

Precisamente fue él quien anotó el gol del partido de vuelta de la Supercopa de España, aquel que acabó con empate a uno y que dejó el título en las vitrinas de San Mamés. Para felicidad rojiblanca, el argentino no fue el gran protagonista de este título que supone tres enfrentamientos en menos de diez días entre catalanes y vascos. Aritz Aduriz, con un hat-trick en el partido de ida y un gol en la vuelta, se convirtió en el actor principal del maratón de encuentros.

A estos hay que sumarle el partido de Copa del Rey del pasado 30 de mayo, último partido oficial del Athletic en la temporada 2014/2015. Así pues, tres encuentros seguidos del equipo vasco ante el FC Barcelona con un balance muy disperso: una victoria (4-0 en San Mamés en la ida de la Supercopa de España), un empate (1-1 en el Camp Nou en la vuelta de la Supercopa de España) y una derrota (1-3 en el Camp Nou en la final de la Copa del Rey).

Altas, bajas y posibles alineaciones

Ernesto Valverde tiene algunas ausencias destacadas. La primera, y la que ya todo el mundo sabe, es la de Iker Muniain que sigue su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en su rodilla en el Ramón Sánchez Pizjuán la pasada temporada. Al pequeño jugador se le une Iñaki Williams que recayó de su lesión el pasado jueves en el partido de UEFA Europa League. Por otro lado están las ausencias o dudas de San José, Iturraspe y Xabier Etxeita. El primero tiene una lesión muscular, el segundo tiene un problema en el muslo, mientras que el tercero se retiró contra el Barcelona, aunque no hay parte médico del club. Ninguno de ellos disputó el partido europeo y siguen siendo dudas ante el FC Barcelona.

Convocatoria Athletic Club: Elustondo, Bóveda, Eraso, Balenziaga, De Marcos, Beñat, Ibai, Gurpegi, Iraizoz, Susaeta, Viguera, Iago Herrerín, Aketxe, Aduriz, Mikel Rico, Laporte, Lekue, Sabin.

Ernesto Valverde duda entre Herrerín y Gorka Iraizoz

De esta forma, con la duda en la portería, donde Ernesto Valverde tendrá que elegir entre Herrerín e Iraizoz, la defensa puede estar formada por De Marcos en el lateral derecho, Etxeita o Gurpegi acompañando a Laporte en el eje de la zaga, y Lekue o Balenziaga, en caso de que se recupere, en el lateral izquierdo. Ya en el centro del campo Beñat y Mikel Rico llevarán la manija del equipo. Por delante todo apunta a que Eraso volverá a ser titular en la mediapunta y conectará con Ibai y Susaeta en bandas. No obstante, el buen rendimiento de Sabin puede hacerle ser titular. En la punta de ataque Aritz Aduriz, es el único hombre en el que Valverde confía al cien por cien.

En lo referente a Luis Enrique, todas sus bajas se centran en la línea defensiva. Gerard Piqué y Mathieu están sancionados. El primero por sus insultos al juez de línea en la vuelta de la Supercopa mientras que el segundo arrastra una sanción de la temporada pasada cuando vio tarjeta amarilla en el encuentro ante el Deportivo de La Coruña. Douglas es otra de las ausencias, en este caso por lesión, al igual que su compatriota Neymar, que ya se ha recuperado de sus problemas de paperas y ha vuelto a los entrenamientos antes de lo previsto. No obstante, no estará en Bilbao porque debe recuperarse y pasar por un proceso de adaptación.

Convocatoria FC Barcelona: Ter Stegen, Bravo, Alves, Bartra, Mascherano, Vermaelen, Jordi Alba, Sergio, Rakitic, Iniesta, Rafinha, Sergi Roberto, Gumbau, Cámara, Munir, Sandro, Suárez y Messi.

Iniesta puede ser quien sustituya a Pedro

Con estas ausencias por lesiones y sanciones, Luis Enrique debe empezar por tomar decisiones en la portería. Ni Bravo ni Ter-Stegen se perfilan como titulares indiscutibles y el técnico debe elegir. En defensa Dani Alves es el único de los titulares que se perfila como tal. En el centro Vermaelen y Bartra pueden ser la pareja, aunque también está la posibilidad de dar entrada a Mascherano y desplazar al belga a la banda izquierda, donde Jordi Alba, a pesar de estar recuperado, no parece que vaya a jugar los 90 minutos. En el centro del campo, Busquets, Rakitic y Rafinha serán los que distribuyan balones a Messi, Suárez e Iniesta, que será quien reemplace al recién traspasado Pedro.