Resultado Córdoba - Real Valladolid (1-0)

00:23. Primera caída del Real Valladolid desde que Garitano llegó al banquillo castellano. Comienza bien la temporada el Córdoba ante un rival llamado a pelear por el ascenso en un encuentro insípido que se decantó por una jugada individual de Fidel.

90' CASI SE EQUIVOCA KEPA. Balón dividido que acaba despejando Juanpe. Esto se acaba con primer triunfo para el Córdoba y derrota para el Real Valladolid.

89' ¡ÚLTIMOS COMPASES DEL ENCUENTRO! Añade tres minutos el colegiado.

86' Últimos momentos de partido, amarilla para Caye por forcejear con la defensa local.

85' ¡ESTO SE ACABA! Córdoba 1 - Real Valladolid 0.

83' Llegan los nervios a la escuadra visitante. Los verdiblancos tienen ante sí los tres primeros puntos del curso.

81' Achuchan los visitantes, aunque sin mucho criterio. Se nota que el Pucela necesita más calidad y jugadores, así que Braulio tendrá que apurar las opciones del mercado.

79' Anota el '16' tras aprovecharse de la pasividad defensiva de Chica gracias a un buen disparo cruzado. Le toca remar al Real Valladolid.

78' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FIDEEEEEEL!

76' Se nota el cansancio de los jugadores. Kepa ayuda a Xisco, a quien se le suben los gemelos. Aún quedan 15 minutos por disputar.

73' Amarilla para Markovic por una entrada clara sobre un jugador pucelano. Se recrudece el partido, que sigue sin tener ocasiones claras.

70' Entra Rubio en detrimento de Mojica. Último remplazo en las filas de Garitano. Timor pasará a la media punta.

67' Buena acción de Chica, que detuvo una llegada clara del Córdoba.

65' Muchas imprecisiones, poca movilidad... el encuentro se va a decidir en pequeños detalles.

62' Mal partido entre el Córdoba y el Real Valladolid, con mucha intensidad pero nada de juego combinativo. Se nota que ambos equipos siguen sin estar al 100%.

60' Se va López Silva en favor de Pedro Ríos, mientras que Caye Quintana refuerza la delantera vallisoletana, se sienta Villar.

57' 'REVUELO EN EL ÁREA LOCAL! Razak atrapa la intentona verdiblanca tras varios rebotes e imprecisiones.

55' ¡OTRA DE XISCO, OTRA DE KEPA! Desvía fuera del marco el lanzamiento del '9'. Buen debut del prometedor arquero del Athletic Club.

53' Dalmau se queda en el suelo tras un golpe de Mojica en una carrera. Córner para el Real Valladolid.

50' Amonesta Areces Franco a Rodas por detener el avance de Rodri, que es el primer cambio del partido. Entra Guzmán en su lugar, así que Villar pasa a la referencia ofensiva.

49' ¡KEPA TIRA DE REFLEJOS! Despeja el vasco un rechace que casi sorprende incluso a los espectadores.

47' Saque de esquina sin resultado para los de morado, saldado sin peligro para Razak.

46' Vuelve a rodar la pelota, mismo resultado, disitinta colocación en el campo.

23:19. 45 minutos de alternativas, aunque los de Oltra han llevado la manija en la mayor parte de esta primera mitad. Ocasiones más claras para los locales, aunque el Valladolid lo intentó en algunas llegadas. Enseguida volvemos con la retrasmisión de la primera jornada de la Liga Adelante.

45' DESCANSO EN EL ARCÁNGEL.

43' Se animan los castellanos en la noche andaluza.

41' ¡CASI MARCELO SILVA! Peina el central justo a las manos de Razak.

40' ¡AMARILLA PARA VILLAR, QUE RECLAMA PENALTI! Parece que lo castiga por tirarse, aunque hubo contacto con el zaguero.

37' Más intensidad que otra cosa en el Arcángel, poca vistosidad en un encuentro sin grandes individualidades.

35' Otra cartulina para el Pucela, se la lleva Hermoso por obstaculizar el paso del rival.

33' Amarilla para Óscar por una tontería del calibre de impedir un saque de falta inocente. Se la podría haber ahorrado el salmantino.

30' Media hora de partido, con dominio para el Córdoba. El Real Valladolid sigue defendiéndose de las intentonas locales. (Imagen: La Liga).

28' Mucha movilidad en el ataque cordobés. Nando y Florin no dejan de incordiar a la zaga castellana.

26' SIGUE FALLANDO EL CÓRDOBA. Remate muy alejado de Xisco, que remató sin mucha oposición un pase medido de Nando.

24' ¡¿Qué ha hecho Luso?! Perfecto pase desde la banda que cabecea, con todo a su favor, muy lejos del arco visitante. Ojo, que rondan el gol.

22' Mucho calor en Andalucía, a pesar de las horas a la que se celebra el encuentro.

20' Primer susto del equipo local, que se ha hecho con el control del juego tras 20 minutos de la primera mitad.

18' ¡¡¡KEPA!!! PARADA, PARADÓN DEL VASCO. Remate algo centrado de Andone que, sin apenas tiempo de reacción, repele Kepa en una gran acción individual.

16' Mucha intensidad también sobre el césped. Nadie duda a la hora de ir al choque o pugnar por el cuero, algo que siempre valoran los entrenadores.

14' Pide la afición penalti de Junpe, que despejó con la espalda tras forcejear con Xisco. Saque de córner sin peligro.

13' Tercer envío de esquina para el cuadro andaluz, de nuevo con destino en las manos del guardameta Kepa. Partido animado entre los dos candidatos al ascenso.

11' Oltra y Garitano observan en pie las evoluciones de sus jugadores. Sigue la igualada en el Arcángel.

9' Quiere intentarlo el Real Valladolid. Leao envía fuera unajugada trazada por la banda izquierda.

8' ¡UY! Gran conducción a la contra de Rodri que abre para Mojica, cuyo centro no encontró destino. Primera llegada destacada del encuentro.

7' Lo intentan los verdiblancos, con más presencia en área rival que el conjunro pucelano. Otro saque de esquina para el Córdoba.

5' Primer córner para los locales que atrapa sin problemas Kepa.

3' Se ven dos de los grandes candidatos al ascenso a Primera. De momento no hay goles en Córdoba.

1' COMIENZA LA LIGA ADELANTE PARA EL CÓRDOBA Y EL REAL VALLADOLID. ¡VUELVEN LOS SUEÑOS, VUELVE LA ESPERANZA, VUELVE LA ILUSIÓN!

22:32. ¡Ligero retraso en el comienzo del encuentro! El cuarteto arbitral que encabeza Areces Franco da la mano a los dos capitanes.

22:30. ¡Canta el respetable el himno! ¡HAY GANAS DE FÚTBOL!

22:28. "Juntos hemos caído, juntos nos levantaremos", reza un cartel en la garda andaluza. Buena afición la que apoya al Córdoba de Oltra.

22:26. La afición local no descansará en animar a los suyos en pos de la primera victoria del curso. A pesar de la distancia, hay motas de color violeta y blanco en la grada del Arcángel cordobés.

22:21. ¡Se viene, se avecina, se acerca, se aproxima el estreno en la Liga Adelante del Real Valladolid y del Córdoba!

22:18. La pretemporada de los visitantes ha sido inmaculada, mientras que los locales se estrenaron ante su público con una derrota frente al Getafe.

22:15. En cuanto al Córdoba, los verdiblancos afrontan el reto de recuperar la categoría al año siguiente de haberla perdido. Duelo de gallitos en Segunda.

22:13. Quedan unas tres semanas para el cierre del plazo de abonados. El Pucela no llega a los 9.000, pero un buen resultado hoy puede animar a los indecisos a sacar su carnet.

22:10. Mojica forma parte del once, de nuevo en el carril izquierdo. La baja de Alfaro facilita los planes de Garitano, con cinco buenos recursos para tres puestos (Alfaro, Guzmán, Óscar, Mojica y Villar).

22:08. ¡Menos de media hora para comenzar la búsqueda del sueño del ascenso! Sigue con nosotros el Córdoba FC vs. Real Valladolid.

21:50. Solo 16 jugadores profesionales al servicio del técnico visitante, con Alfaro lesionado y sin viajar. La convocatoria, con dos chicos del filial, denota una plantilla escasa, a la espera de refuerzos. Para Braulio Vázquez, encargado de esa parcela del club, se avecinan unos días cargados de llamadas y negociaciones.

Córdoba - Real Valladolid

21:45. Mientras tanto, el entrenador del combinado andaluz valora la visita del Real Valladolid a sus dominios y afirma que esta campaña será especialmente dura. Palabra de Oltra.

21:43. El elegido entre palos ha sido finalmente Kepa, superando a Mariño en la pugna por la portería. Se avecina un duelo hermoso entre estos dos jóvenes guardametas.

21:41. En las últimas temporadas en la categoría de plata, el Pucela comenzó con triunfos, aunque en solo en uno de los últimos tres años en la B comenzaron ganando los de Pucela.

21:40. El Nuevo Arcángel, además de presentar un césped poco atractivo para los jugadores, no es muy buen escenario para que se estrene el Real Valladolid: la casa del Córdoba se le da mal a los castellanos.

21:37. ¡Y hay equipo titular de los locales! Razak; Dalmau, Deivio, Rodas, Cisma; Silva, Markovic, Nando, Luso; Xisco y Andone.

21:35. Calor y césped en mal estado: cuando el fútbol no es solo once contra once. Disfruta de la previa más completa de este estreno de plata.

21:33. Gaizka Garitano no se fía: la Liga Adelante es muy exigente, y no por la trayectoria y la historia del Real Valladolid se va a ascender fácilmente.

21:31. Cinco de los once jugadores que parten de inicio jugaron el curso pasado con la blanca y violeta: Chica, Leao, Timor, Óscar y Mojica.

21:29. Se inclina el entrenador vasco por Kepa sobre Mariño, mientras que Mojica y Chica son titulares tras superar distintas dolencias físicas durante la semana.

21:26. ¡Buenas noches de verano! Este es el once que formará por parte del Real Valladolid en tierras andaluzas, en el estreno oficial de Garitano al mando: Kepa, Chica, Juanpe, Marcelo Silva, Hermoso, André Leão, Timor, Juan Villar, Óscar, Mojica y Rodri

Antes de comenzar la última hora anteriori al encuentro, les emplazamos a leer nuestra previa del mismo: el sueño comienza en El Arcángel.

Jugadores a seguir: Nando. El joven futbolista llegado desde el Valencia Mestalla en calidad de cedido puede ser una de las revelaciones de la presente Liga Adelante. Jugador con calidad, desborde, capacidad de actuar en cualquier demarcación del ataque y esa magia que no todos tienen. Con él, el Córdoba ha ganado en velocidad, calidad y toque, y puede ser un complemento perfecto hombres más veteranos como Pedro Ríos, López Silva o Xisco.

Jugadores a seguir: Rodri. El nuevo ariete del Real Valladolid ha llegado enchufado a este inicio de Liga después de comenzar la pretemporada en Alemania y recalar a orillas del Pisuerga, donde no ha tenido ningún problema de aclimatación. Su conexión con Óscar, aunque se haya visto en amistosos sin mayor importancia, puede conformar una dupla ofensiva de mucha calidad y gol que de grandes alegrías a los pucelanos. El gol, esta temporada, lleva su nombre.

Mientras, José Luís Oltra se mostró con mucha confianza ante el nuevo reto que tiene ante sí dirigiendo al Córdoba: "Estoy bien, con mucha confianza en el equipo. El grupo está unido, comprometido y responsabilizado. Todo lo que sea más presión de la que nos corresponde no nos va a ayudar".

En la previa al encuentro, Gaizka Garitano destacó que su equipo debe olvidarse del posible favoritismo que pueda tener: "Opino que cualquier cosa que diga se la lleva el viento, hay que demostrar las cosas en el campo y no vamos a ganar a nadie por ser el Real Valladolid. El trabajo que hagamos dirá si somos favoritos o no. Tengo dos cosas muy claras: una, cuando vienes a este club, estando en Segunda División, la exigencia es máxima y cuando hablo de exigencia y sabemos a lo que me refiero. Pero también tengo claro que tenemos el mismo potencial que tienen otros ocho o diez equipos, el mismo potencial que Mallorca o Zaragoza, lo tenemos que tener claro, porque nos va a ayudar. Si vamos de favoritos nos vamos a equivocar y no es verdad, hay otros clubes con plantillas enteras con jugadores que se nos han escapado en el mercado porque han ido a otros equipos que manejan el mismo presupuesto que nosotros. No puede ser una pelear cada partido y estar arriba; hay que ponerse el mono de trabajo y no sentirnos más que nadie. Con el escudo no se gana a nadie".

De cara al debut en Liga, Oltra no podrá contar con Víctor Pérez, ausente por contrato. Tampoco estará Pineda, lesionado. Ekeng y Bernardo verán el choque desde la grada por decisión técnica. La lista completa la conforman los siguientes jugadores: Razak, Falcón, Deivid, Cisma, Dalmau, Abel, Rodas, Fran Cruz, Luso, Markovic, Caballero, Pedro Ríos, Fidel, Nando, López Silva, Arturo, Florin y Xisco.

En cuanto al conjunto local, el Córdoba también cuenta con alguna que otra incorporación importante, además de la de su nuevo entrenador, José Luís Oltra. Razak, Héctor Rodas o Nando deben ser los recién llegados que tomen un peso importante en el conjunto califal, que regresa a Segunda después de una mala experiencia en Primera tras muchos años de ausencia en la división de oro.

De esta forma, la lista de convocados del técnico vasco está formada por los siguientes hombres: Kepa, Mariño, Chica, Moyano, Samuel, Marcelo Silva, Juanpe, Hermoso, André Leao, Timor, Álvaro Rubio, Guzmán, Juan Villar, Óscar, Mojica, Rodri, Ángel y Caye.

El Real Valladolid arriba a este encuentro con muchas caras nuevas y una plantilla algo corta. Su nuevo técnico, Gaizka Garitano, cuenta tan solo con 17 hombres en el primer equipo, 16 para este primer compromiso, por lo que ha tenido que echar mano del filial para completar una convocatoria. Caye Quintana y Ángel fueron sus elegidos.

¡Buenas tardes a todos! Comenzamos la retransmisión de este Córdoba - Real Valladolid en directo, empieza la Segunda División y lo hace por todo lo alto con un duelo entre dos de los favoritos a los puestos cabeceros. Desde las 22:30, en El Arcángel, empieza el espectáculo.