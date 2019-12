Real Betis Balompié - Villarreal CF: complicada plaza que torear

La preparación ha terminado, y es que tanto Real Betis Balompié como Villarreal CF tendrán que comenzar a dar el máximo sin miramientos, en busca de los tres primeros puntos de la temporada con objetivos totalmente diferentes. Mientras que el cuadro local peleará por mantener cómodamente la categoría, el conjunto visitante tendrá entre ceja y ceja buscar clasificarse una temporada más para la UEFA Europa League, e incluso llegar a la Champions League.

Un recién ascendido muy experimentado

El Real Betis Balompié consiguió un cómodo ascenso la pasada temporada, donde terminó en primera posición por delante de Real Sporting de Gijón y Girona CF. El conjunto bético se ha reforzado de manera espectacular para disputar la Liga BBVA, sumándose al equipo Rafael Van der Vaart (SV Hamburgo), Amro Tarek (El Gouna), Petros Matheus (SC Corinthians), Didier Digard (OGC Niza). Cristiano Piccini (Fiorentina), Germán Alejo Pezzella (River Plate), Heiko Westermann (SV Hamburgo) y Juan Manuel Vargas (Fiorentina). mientras que el club lo abandonaron Héctor Rodas (Córdoba), Cedrick (Columbus Crew), Chuli (Almería), Nono (Elche), Jorge Casado (SD Ponferradina), Dani Pacheco (Alavés), Alex Martínez (Elche), Salvador Agra (Nacional de Madeira) y Caro (Elche).

La pretemporada ha tenido sus altibajos, y es que el balance general del conjunto que dirige Pepe Mel ha reflejado cuatro victorias, un empate y seis derrotas. Arrancó fuerte el Real Betis Balompié ganando 1-4 ante el Coria, pero días después del San Roque de Lepe bajó a la tierra al conjunto bético, venciéndole por 3-1, antes de que enfrente estuviera el Bilbao Athletic, contra el que empató a un gol. 0-1 cayó ante el Vitória Setubal, 1-4 se impuso al Isla Cristina, y llegaron dos derrotas consecutivas, 3-1 y 2-0 frente al Darmstadt y Borussia Dormunt, aunque ante el Recreativo de Huelva volvió a la senda de la victoria ganando por 1-2, para a continuación perder por 2-1 frente al Espanyol. El último test de pretemporada fue en el Trofeo Ramón de Carranza, donde venció 1-2 al Granada y perdió 3-0 ante el Atlético de Madrid.

Espectacular pretemporada del Villarreal

Después de conseguir el pase directo a la UEFA Europa League la pasada temporada, el Villarreal CF tendrá como objetivo repetir dicha posición, e incluso mejorarla, por lo que se ha reforzado con jugadores de gran calidad como Roberto Soldado (Tottenham Hotspur), Leo Baptistao (Atlético de Madrid), Espinosa (UD Almería), Pablo Íñiguez (Girona FC), Víctor Ruiz (Valencia), Samuel Castillejo (Málaga CF), Samuel García (Málaga CF), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain) y Mariano Barbosa (Sevilla FC), mientras que el club lo abandonaron Ikechukwu Uche (Tigres), Luciano Vietto (Atlético de Madrid), Javier Aquino (Tigres), Dorado (Rayo Vallecano), Giovani dos Santos (LA Galaxy), Moi Gómez (Getafe), Denis Cheryshev (Real Madrid), Campbell (Arsenal), Sergio Marcos (CD Lugo) y Gerard Moreno (RCD Espanyol).

No pudieron ser mejores los resultados del conjunto de Marcelino García Toral en la pretemporada, es que no sabe lo que es caer derrotado el Villarreal CF, teniendo un balance de seis victorias y tres empates. Una victoria ante el Reus Deportivo 0-1 dejó paso a dos empates a un gol frente al Gimnástic de Tarragona y Derby Country, antes de que llegaran dos triunfos seguidos por 1-2 ante el Everton CF y 0-2 contra el Levante. Los dos últimos amistosos de pretemporada se saldaron con empate frente a la US Sassuolo por 1-1, y con victoria por 0-1 ante el Real Sporting de Gijón.

Pepe Mel va a por todas

El técnico del Real Betis Balompié, Pepe Mel, compareció ante los medios de comunicación, teniendo claro el nivel que tiene el Villarreal CF, más aún con las incorporaciones que ha realizado. "Ya tenía argumentos suficientes la temporada pasada para ser un equipo temible. Si a eso le sumamos que se ha gastado más de 40 millones de euros en fichajes, algo que para nosotros es ciencia ficción, está unos cuantos escalones en la clasificación por delante nuestra", comentó.

Dos serán las bajas que tenga Pepe Mel para debutar en la Liga BBVA frente al Villarreal CF en el Estadio Benito Villamarín, y es que el francés Didier Digard, con unas molestias con el gemelo izquierdo, y Rafael Van der Vaart, que continúa recuperándose del esguince sufrido en su tobillo derecho, no han entrado en la lista de convocados. El Real Betis Balompié realizará este mismo domingo de partido un entrenamiento de activación, y una vez concluya, Mel emitirá la lista de convocados.

Marcelino quiere dar el primer paso

El técnico asturiano del Villarreal CF, Marcelino García Toral, compareció ante los medios de comunicación, sabiendo que no ha conseguido ganar nunca en el Estadio Benito Villamarín, por lo que no esconde las dificultades que tiene como local el Real Betis Balompié. "Allí no he ganado nunca, pero cada partido es diferente. No nos vale lo que haya ocurrido en partidos anteriores y sí nos va a servir lo que seamos capaces de hacer a lo largo de los 90 minutos. El Betis es un equipo competitivo y habrá un gran ambiente, será difícil, pero vamos a afrontarlo como si fuera el último de la temporada", afirmó.

Cinco serán las bajas que tendrá Marcelino García Toral para jugar en el Estadio Benito Villamarín. Por decisión técnica no entran en la lista para viajar a Sevilla, Jonathan Pereira, Alexander Pantic y Espinosa, mientras que los lesionados Sergio Asenjo y Matteo Musacchio tampoco viajarán, quedando la convocatoria formada por Alphonse Areola, Mariano Barbosa, Mario, Jokic, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rukavina, Eric Bailly, Pablo Iñiguez, Tomás Pina, Samu García, Manu Trigueros, Samu Castillejo, Bruno Soriano, Nahuel Leiva, Roberto Soldado, Leo Baptistao y Bakambu.

El Betis no sabe lo que es perder en casa contra el Villarreal desde 2008

Ni más ni menos que siete años años han pasado desde que el Villarreal CF consiguiera vencer en el feudo bético, en la temporada 2007-2008. En septiembre de 2013 el marcador fue 1-0, en abril de 2012 fue 3-1, marzo de 2009 vivió un empate 2-2 y abril de 2008 presenció el triunfo del submarino amarillo en el Estadio Benito Villamarín, por un resultado de 0-1.

El árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco)

Colegiado totalmente desconocido para el Real Betis Balompié, conjunto al que nunca ha pitado, pero por otro lado en el Villarreal CF sí tienen conocimiento de su existencia, ya que hasta en cinco ocasiones ha dirigido algún partido suyo, obteniendo un balance de tres victorias y dos derrotas. Vicandi Garrido es el segundo árbitro más joven de Primera División, sólo es un poco mayor que el debutante Ricardo de Burgos Bengoechea.

Convocatorias

Real Betis Balompié: Pepe Mel dará la lista el domingo por la mañana

Villarreal CF: Alphonse Areola, Mariano Barbosa, Mario, Jokic, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rukavina, Eric Bailly, Pablo Iñiguez, Tomás Pina, Samu García, Manu Trigueros, Samu Castillejo, Bruno Soriano, Nahuel Leiva, Roberto Soldado, Leo Baptistao y Bakambu.

Posibles alineaciones