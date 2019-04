Real Betis - Villarreal: un regreso... ¿y una marcha?

Vuelve la Liga BBVA. Vuelve Heliópolis. Vuelve el Real Betis. Ya no hay que esperar más. El cuadro verdiblanco regresa a Primera División una temporada después. Lo hará con muchas caras nuevas, con ilusiones renovadas y con la intención de quedarse mucho tiempo para crecer deportivamente. Todo, con o sin la ayuda de Dani Ceballos. El canterano sigue sin renovar, por una razón u otra y su continuidad está en entredicho. El primer paso será derrotar al Villarreal, que no es 'moco' de 'pavo'. El conjunto de Marcelino García Toral, que jugará Europa League este año, tiene com objetivo principal repetir el éxito cosechado la pasada campaña. Tendrá bajas sensibles. Especialmente, una. La de Vietto, que se ha marchado al Atlético de Madrid de su buen amigo Simeone.

¿Con Dani Ceballos?

No sé sabe. Dani Ceballos, sí. Dani Ceballos, no. Dani Ceballos, a lo mejor. El caso es que el canterano no renueva y la gente se empieza a enfadar. Más por no aclarar las cosas que por no hacerlo próximamente. El Real Madrid y algunos grandes más de Europa siguen al acecho de un chaval que destaca por su calidad, por su talento y por muchas cosas más. Su cláusula es de 12M€, algo 'asequible' para dichos equipos. Quizá, el utrerano esté esperando a septiembre para firmar una prolongación en su contrato por unas campañas más, debido a que cambiará de agencia de representación en unas semanas. El Real Betis quiere que continúe, él quiere continuar y sus agentes prefieren la 'pasta'. Así está el asunto. Pepe Mel, técnico del cuadro andaluz, ha convocado al centrocampista para este domingo ante el Villarreal. Por ahora, es jugador de la plantilla y hay que aprovecharlo.

El Real Betis ha tenido que fichar a 11 futbolistas este verano. Sí, se ha visto en la obligación de hacerlo porque había muchas posiciones que reforzar. De hecho, posiblemente, no serán los últimos. Piccini, Pezzella, Westermann, Tarek, Vargas, Kadir, Portillo, Digard, Petros, Sergio Rodríguez y Van der Vaart. Un poco de todo. Vamos por partes. En la línea defensiva, hay una buena reconstrucción. El lateral italiano ya es propiedad del club. Los cuatro defensores restantes han llegado este año, aunque el central egipcio tiene poca confianza para su entrenador. En el medio, al franco-argelino se le busca equipo y el canterano ha puesto rumbo al Alcorcón. El ex del Málaga ha sido recomprado obligatoriamente, con los tres fichajes restantes. Uno de ellos, el más mediático, el de ese holandés con familia en Chiclana de la Frontera.

Unos vienen y otros se marchan. Caro, Héctor Rodas, Casado, Álex Martínez, Agra, Cedrick, Nono, Sergio Rodríguez, Dani Pacheco y Chuli han dejado el Real Betis esta temporada, unos en forma de cesión y otros por no contar para el cuerpo técnico. El Elche ha acogido a tres canteranos béticos. El Alavés, el Córdoba o la Ponferradina también han sido destinos para los futbolistas que han vestido o seguirán vistiendo la siguiente campaña la camiseta de las 'trece barras'.

Odegaard, del Real Madrid, interesa. Con más fuerza, lo hacen Joaquín y Hajrovic. El regreso del portuense parece evidente esta temporada. El acuerdo con el club verdiblanco es total, a falta de llegar a un entendimiento con la Fiorentina. El '17' quiere volver, el Real Betis quiere que vuelva. Así todo es mucho más sencillo. El 'culebrón' del verano está más cerca de terminar, pues el extremo está deseando regresar a la que fue su casa para retirarse en el equipo de toda su vida. Por si falla esta opción, también está viva la vía del interior diestro del Werder Bremen. El caso es que el tiempo pasa y las necesidades no llegan. Al menos, por ahora.

Europa en el horizonte

El Villarreal va a lo que va este año. Tiene bajas, sí. Pero, lo tiene claro. Clarísimo. Esta temporada hay que jugar en Europa. O, mejor dicho, el próximo año. Porque esta campaña estará visitando los campos de la Europa League. Un equipo renovado, con caras diferentes y con ausencias importantes. Marcelino García Toral seguirá apostando fuerte por la cantera, bien cuidada en la Comunidad Valenciana. Un equipo que se basa en el toque, en el buen hacer para pisar área contraria y en la eficacia a la hora de disparar a puerta. En eso, básicamente, consiste en el fútbol. Cada uno explota sus 'armas'. No lo tendrá sencillo para ganar en el Estadio Benito Villamarín al Real Betis, pero la idea es esa.

Areola, Barbosa, Víctor Ruiz, Samu García, Espinosa, Pablo Íñiguez, Samu Castillejo, Bakambu, Soldado, Leo Baptistao y Jonathan Pereira han firmado por el Villarreal esta campaña. El 'submarino amarillo' se ha gastado dinero, las cosas como son, en reforzar su plantilla. Bien es cierto que ha recibido 'pasta gansa' por alguna que otra venta. También hay que decirlo. Especialmente, ha reforzado su parte ofensiva. Dos extremos, uno para cada 'ala, con dos buenos delanteros que hagan olvidar a Vietto, Uche o Giovani Dos Santos. Otros, aterrizan en forma de cesión en busca de hacerse un hueco en el primer equipo.

Las bajas son muchas. E importantes. Pantic, Dorado, Cani, Aquino, Hernán Pérez, Sergio Marcos, Moi Gómez, Joel Campbell, Cheryshev, Uche, Vietto, Gerard Moreno y Giovani Dos Santos. Casi nada. Algunos de ellos han puesto rumbo al extranjero, bien a Estados Unidos o México. Atlético de Madrid, Deportivo Coruña, Eibar, Espanyol, Getafe o Rayo Vallecano, por ejemplo, han sido los destinos de gran parte de ellos. Probablemente, se verán las caras ante su ex equipo esta temporada en Primera División.

La plantilla, aún, no está cerrada. Espinoza, Jonathan Rodríguez, Massimo Bruno, Belluschi, Cheryshev y Boselli interesan. Hay que mencionar al jugador ruso del Real Madrid que, seguramente, va a jugar pocos minutos con la camiseta blanca esta campaña al no tener sitio en el equipo de Rafa Benítez. Es por ello que el Villarreal se ha interesado por 'repescarlo' una temporada más, viendo el buen rendimiento que ofreció el pasado año por la banda izquierda de El Madrigal. Los demás, puros talentos.

Las frases

Pepe Mel, técnico del Real Betis: ''Todo el beticismo está ilusionado con tener una temporada tranquila'.

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal: ''Aunque es el primer partido, lo vemos como si fuera el último''.

VÍDEO

Convocatorias

Real Betis: Adán, Dani Giménez; Piccini, Molinero, Bruno, Pezzella, Westermann, Vargas, Varela; Álvaro Cejudo, Portillo, Petros, N'Diaye, Xavi Torres, Dani Ceballos, Fabián; Rubén Castro, Jorge Molina, Rennella.

Villarreal: Areola, Barbosa; Rukavina, Mario, Bailly, Jokic, Pablo Íñiguez, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Samu García, Nahuel, Trigueros, Pina, Bruno, Samu Castillejo; Bakambu, Soldado, Leo Baptistao.

Posibles alineaciones