Garitano: "Creo que el Córdoba ha sido mejor"

Gaizka Garitano compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Nuevo Arcángel para dar sus impresiones sobre la derrota del Real Valladolid frente al Córdoba en la primera jornada de la Liga Adelante, donde ha dicho que los andaluces han sido superiores a los pucelanos: "Creo que el Córdoba ha sido mejor. No hemos podido contener ni llevar la iniciativa prácticamente en ningún momento. Quizá ha habido un momento en el segundo tiempo, cuando hemos metido a Álvaro por dentro, que parecía que estábamos mejor y justo es cuando ha venido el gol. Felicitar al Córdoba, creo que ha sido mejor que nosotros, y a los puntos ha merecido la victoria. Nosotros tenemos que seguir mejorando".

También ha aprovechado la ocasión para indicar lo que, en su opinión, le ha faltado al equipo para poder sacar algo positivo de su visita al fortín del cuadro califa: "Hemos entrado al partido bastante dominados, el Córdoba ha tenido un nivel de intensidad muy alto, y de calidad también, que no hemos tenido nosotros. Quizá en ataque el nivel técnico que hemos tenido ha sido muy bajo, cada vez que cogíamos la pelota la perdíamos muy fácil, los controles, los pases... No hemos estado acertados en la parte ofensiva y nos hemos tenido que dedicar más a contrarrestar a ellos, perdíamos muy rápido el balón".

Garitano: "A nivel técnico hemos estado bastante bajos"

El bilbaíno se ha mostrado muy descontento con las pérdidas de balón en el centro del campo de sus pupilos, lo que ha provocado muchas facilidades para su rival: "A nivel técnico hemos estado bastante bajos. Creo que ha habido mucha pérdida de control, de pase, que ellos hacían muy pocas. De mitad de campo hacia delante hemos hecho muchas imprecisiones, que nos costaba otra vez volver a defender, hacer esfuerzos muy grandes y no poder salir de esa zona de medio del campo que no te permite salir al ataque. Creo que a nivel técnico no hemos estado muy acertados".

Por lo que respecta al Córdoba CF, Garitano ha señalado que no le ha sorprendido en absoluto la versión que se ha encontrado esta noche del equipo blanquiverde: "Es uno de los mejores equipos de la categoría. Sabíamos que nos íbamos a encontrar a un buen rival y que iba a ser un partido difícil para nosotros. También ha sido un partido difícil para ellos, pero creo que al final a los puntos han conseguido hacer un gol de calidad, han ganado y no tengo que buscar excusas. Seguir mejorando porque es el primer partido de Liga y mirar hacia delante, pero hoy no podemos estar contentos después de perder".

El míster albivioleta finalizó su rueda de prensa restándole algo de importancia a la falta de juego ofensivo que ha tenido en su debut liguero el Pucela, sobre todo porque se trata del primer encuentro oficial de la campaña: "Hoy ha sido el primer partido. Hasta ahora habíamos generado juego ofensivo y habíamos hecho muchos goles. La única valoración que puedo hacer es la de hoy, y hemos encontrado a un buen equipo en frente. Hoy quizá de mitad del campo hacia delante hemos estado muy imprecisos. Hemos tenido opciones para hacer más cosas, pero los controles y los pases eran muy imprecisos. No hemos estado bien en esa parcela, cuando tienes que crear, pasar del medio campo, esa pared, ese regate, ese control no hemos estado para nada finos, muy desacertados, y eso te genera que no puedas hacer ocasiones claras de gol".

Álvaro Rubio: "Nos hemos encontrado con lo que es la Segunda División"

El capitán del Real Valladolid comentó nada más finalizar el envite liguero que hay que reponerse cuanto antes del varapalo sufrido esta noche en tierras cordobesas: "Queríamos que fuese de otra manera, pero nos hemos encontrado con lo que es la Segunda División. Ellos han estado muy bien, nos han apretado mucho, se han llevado casi todos los duelos y han tenido varias oportunidades. Yo creo que es justo, aunque haya habido un penalti que a nosotros nos ha parecido bastante claro, pero tampoco se le puede echar la culpa".

Rubio: "Ellos nos lo han puesto difícil en ese sentido"

Rubio ha coincidido con el punto de vista de los periodistas en el sentido de que los pucelanos no han sabido o no han sido capaces de crear juego durante casi todo el encuentro, si bien es cierto que se ha debido al buen hacer de su oponente: "Ellos nos lo han puesto difícil en ese sentido, el campo tampoco estaba muy allá para crear fútbol y ellos han estado muy bien y han presionado muy bien. Hay partidos así que son complicados de jugar. Hemos estado bien situados, en la segunda mitad quizá nos hemos roto un poquito, y de un descuido ha venido el gol".

Por último, el riojano ha precisado que Garitano le sacó al campo para aportar pausa y creación al juego de los suyos, algo que no ha podido completar como le gustaría con motivo de la incesante presión desempeñada por los blanquiverdes: "Intentar tener un poco más el balón porque creo que era lo que teníamos que hacer, moverlos un poco, ya que la intensidad había bajado. Era complicado, ellos las contras las hacen muy bien, tienen gente que aguanta muy bien el balón y muy rápida. Esa era la idea, pero no ha podido salir".