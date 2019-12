Luisinho: "Nunca pensé en irme de aquí"

Era y sigue siendo uno de los personajes más actuales de la actualidad del Dépor, por ello Luisinho compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino. El luso, en todo momento, optó por pasar página en cuanto al incidente con Arribas se refiere: "Fue una semana rara, con muchos problemas. Se habló mucho de este tema y entrenar apartado no fue bueno para mi, pero ahora hay que mirar para adelante y solo pienso en ayudar al equipo".

Luisinho, aunque con signos de arrepentimiento, quiso insistir en aparcar el tema por no considerarlo nada beneficioso para nadie: " "No me gustaría volver a hablar sobre este tema" No quiero volver a hablar de ello porque ya cansa. Todo el mundo vio lo que pasó, fue un incidente entre dos compañeros que nunca debe ocurrir. Yo asumo mi culpa, pero todos estábamos calientes y nos equivocamos". De todas maneras, ¿qué opina el portugués sobre las posibles consecuencias de sus actos? Para él, el tema minutos no entra en esas posibilidades: "Solo tengo que trabajar y entrenar como hasta ahora, luego ya es decisión del entrenador el poner a los que cree mejores".

Otro de los aspectos tratados en la rueda de prensa fue su relación con Víctor Sánchez, calificada en algunos lados como "no muy buena". Luisinho, lejos de esas valoraciones, quiso romper una lanza en favor de la cordialidad: "Hemos hablado. Fuimos sinceros uno con el otro, ahora hay que seguir hacia adelante. Fue un tema que me perjudicó a mí, y no quiero volver a pasar más por esto". Por último, y por si las cosas no habían quedado lo suficientemente claras, el jugador también negó la existencia de un 'complot' contra él: "No hay nada del vestuario contra mi ni de mi contra el vestuario. Que quede bien claro. Que no queden dudas sobre Luisinho", zanjó.