Sestao River – Portugalete: el derbi, comentado por los protagonistas

Las tablas en el marcador y el reparto de puntos que deparó el choque de rivalidad entre los dos equipos de la margen izquierda dejó satisfechos a medias al entorno de ambos conjuntos. Kortabitarte adelantaba a los visitantes antes de los cinco minutos propiciando una ventaja que duró hasta el inicio de la segunda mitad, en la que el equipo anfitrión restablecía la igualdad por medio de Pedro Izurza.

Pedro Izurza, goleador inesperado

El futbolista de Durango era precisamente el primero en atender las preguntas de VAVEL, coincidiendo con la opinión general del aficionado local de que sólo el resultado final empañó las buenas sensaciones del equipo verdinegro sobre el campo: “No entramos bien al partido, cosa que sí hicieron ellos, que además consiguieron ponerse muy pronto por delante. El 'Portu' hizo las cosas bien, nos marcó un gol y a punto estuvo de hacernos el segundo, y a nosotros nos costó ajustarnos a la propuesta de partido que hizo su entrenador. Sin embargo, ya en el primer tiempo conseguimos hacernos poco a poco con el control del balón aunque sin excesivas ocasiones. Luego sí que es cierto que en la segunda parte sólo la falta de acierto de cara a portería nos privó del segundo gol”.

El jugador que regresa al River tres años después tiene el honor de haber sido el primer goleador de la pretemporada y también de haber estrenado el casillero de goles en liga, algo que Izurza no achaca a la casualidad: “Hay que estar ahí e intentarlo, los partidos irán marcando en qué posición del campo me tocará moverme, pero el rol que me toque será bienvenido". Preguntado por si estos goles le ayudarán a volver a ganarse el cariño de ese sector de la afición que le tenía como ídolo en Las Llanas antes de su marcha al eterno rival, el centrocampista señaló que “sin duda hacer gol siempre es bonito, pero si no va acompañado de la victoria no sabe tan bien. Más que los goles, lo que me queda es intentar hacer mi trabajo, aportar lo máximo al equipo, y eso es lo que irá contentando a la gente, supongo”.

Izurza: "No creo que los goles lleguen por casualidad"

Haber salido de titular, disputando los 90 minutos, en una plantilla tan competitiva como la que parece haber armado este Sestao, fue muy valorado por un Izurza que espera recuperar el protagonismo en el césped perdido en su último año en Lasesarre. En este sentido incidió tanto en devolver la confianza de un cuerpo técnico con el que rayó a gran nivel hace tres temporadas, como en la ventaja de jugar al lado de alguien como Eneko Rubio: “Jugar con quien ya lo has hecho antes te ayuda y evita ese tiempo de adaptación que en otros casos se necesita”.

El mediocentro verdinegro tampoco quiso escudarse en la incidencia de la lluvia caída durante el partido, a la que no consideró como un condicionante determinante en el resultado: “No cabe duda de que en la fase final del partido, la última tormenta dejó el campo bastante pesado y eso dificultaba las acciones de ataque. Sin embargo hay que reconocer que tampoco es fácil defender en esas condiciones, porque cualquier descuido te genera una ocasión de gol, así que no se puede decir que la lluvia beneficiase a ninguno de los dos”.

Jon Larreategi: la experiencia es un grado

Un excompañero de Izurza, Jon Larreategi, se reveló como uno de los destacados en su posición de lateral izquierdo de la zaga del Portugalete. Su quinta aventura en equipos vizcaínos es todo un reto para este curtido defensa que en Las Llanas lideró una zaga que tuvo que trabajar a destajo: “La del Portu fue una opción que me atrajo, y aquí estoy dispuesto a aportar mi granito de arena para que este recién ascendido luche por mantener la categoría. La verdad es que el año pasado fue muy malo para mí: llegué a Lasesarre pensando que gozaba de la confianza del entrenador, pero desde el primer momento se vio que no contaba mucho conmigo. Jugaba un día sí y otro no, hasta que pasé a no jugar prácticamente nada. Yo asumí ese rol y ahora tengo la fortuna y la esperanza de demostrar en el Portugalete que físicamente me encuentro muy bien y que sigo siendo útil para la categoría”.

Experto en jugar este tipo de derbis –fue su sexto partido en la categoría de bronce enfrentándose al Sestao en Las Llanas– valoraba la suma del punto conquistado: “Sabíamos que el de Las Llanas iba a ser un partido duro. El Sestao es un equipazo que se ha reforzado muy bien en todas sus líneas, y más en un campo que aprieta como éste. Sin embargo nosotros entramos bien al partido, sabíamos dónde hacerles daño y cuáles eran sus puntos fuertes que teníamos que neutralizar. Tuvimos la suerte de que Korta metió un golazo y nos encontramos muy cómodos. Es normal que un equipo como el Sestao, con el marcador en desventaja y jugando en casa, te apriete y te meta atrás como nos hizo, pero nosotros sabíamos a dónde veníamos y supimos sufrir. Es cierto que el gol de ellos fue otro golazo, aunque nos pilló un poco despistados en el saque de falta rápido. De todas formas es un punto importante el conseguido, porque es el primero y nos da mucha moral para afrontar el siguiente derbi en casa”.

Airoso en el duelo contra Jorge Hernández, el lateral eibarrés destacó la labor de su compañero Xabi Galán y el sistema empleado por su técnico, Ezequiel Loza: “Creo que somos dos laterales con características diferentes, pero nos encontramos bastante cómodos jugando juntos y pienso que podemos seguir jugando así. Yo soy un jugador de posición más fija, algo más defensivo aunque también aporto cosas en ataque, mientras que Xabi tiene más recorrido. El entrenador vio conveniente que jugara por delante, porque se puede adaptar bien a esa posición, y entre los dos pienso que hicimos un partido bastante completo consiguiendo el objetivo de no dejar que el River crease excesivo peligro por nuestra banda".

Larreategi: "Me encuentro muy bien y creo que sigo siendo útil para la categoría”

Un exverdinegro como él no pudo evitar referirse a las virtudes de un rival que conoce a la perfección: “El Sestao siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy agresivo, muy difícil de batir sobre todo en su campo, y si adelante le añades que tiene a Jito, poco más basta decir. Los jugadores ya nos conocemos y sabíamos que se habían reforzado bien, con dos laterales mucho más ofensivos de los que tenían temporadas pasadas. Han fichado en el medio a un jugador muy experimentado como Izurza y a Abaroa, que te ofrece soluciones diferentes jugando entre líneas. También en ataque tienen a Riki, que es un puñal por la banda, y otros jugadores nuevos pero conocidos en la categoría como Jorge Hernández y Canario que pueden aportar mucho al equipo. Sinceramente veo al Sestao arriba, y posiblemente disputando los puestos de playoffs”.

Jorge Hernández, progresando adecuadamente

Precisamente uno de los aludidos por Larreategi, Jorge Hernández, era el siguiente en compartir sus impresiones con VAVEL. El talentoso futbolista llegado del filial del Valladolid como una de las perlas que pueden explotar en Las Llanas, era uno de los debutantes en el lado verdinegro. El zamorano se quedaba con las sensaciones finales del partido: “Empezamos un poco dormidos, y el gol de ellos supuso un palo fuerte para afrontar el resto del partido. Afortunadamente el equipo se rehízo y en la segunda parte fuimos muy superiores y nos hicimos merecedores de ganar el encuentro. En lo personal me ha valido para ir cogiendo minutos, porque no llevo ni tres semanas con el equipo y necesito coger poco a poco el ritmo de la mayoría de compañeros”.

Y es que el ‘duende’ de Sanzoles reconoció estar aún en fase de adaptación “ayudado mucho por mis compañeros de vestuario, pero al mismo tiempo ayudando a los últimos en llegar”, en referencia a los conocidos de su época en el Zamora. Además coincidió al señalar lo acertado del cambio táctico ordenado por Sarriugarte, que le reubicó en la banda derecha intercambiando su posición con la de Mikel Abaroa: “Yo me puedo adaptar a jugar en banda o por el centro, dependiendo del rival o de lo que decida el míster que sea más conveniente para el equipo”.

Jorge Hernández: "Necesito coger poco a poco el ritmo de los demás"

Hablando del rival, Hernández destacó la competitividad de un Portugalete “duro como esperaba, un equipo muy intenso y con buenos jugadores, a algunos de los cuales ya conocía de la etapa del Zamora. Pero sin desmerecer sus méritos, el sábado salí con la sensación de haber perdidos dos puntos por las ocasiones que fallamos en la segunda parte”.

Ciñéndose a los aspectos que más le llamaron la atención de su primer derbi en Vizcaya, el jugador verdinegro destacó en primer lugar el buen ambiente “a pesar de que me comentaron que por estas fechas aún anda mucha gente fuera de vacaciones”. También quiso resaltar la intensidad con la que se disputó el choque –“fue un ida y vuelta constante los 90 minutos"- pero sobre todo hizo hincapié en el enorme aguacero caído el día del partido. “Estuvo lloviendo sin parar, y sólo espero que esto no sea la tónica de todos los días “ comentó con una sonrisa, que dio paso a una leve queja: “Sobre todo al final, que el equipo estaba mejor físicamente, lamentablemente no podíamos jugar bien en ataque porque el campo se encharcó mucho y no permitía conducir bien la pelota”.

Mikel Abaroa: el hombre que rondó el gol

En ese arreón final, como en la mayoría del partido, la figura de Mikel Abaroa destacó sobre todas. El centrocampista de Lekeitio realizó un partido muy completo, erigiéndose en el protagonista de buena parte de las ocasiones marradas por el equipo verdinegro. “La verdad es que no las conté -respondió– pero sí que tuve unas cuantas oportunidades de hacer gol. Es la espina clavada con la que me fui del partido. Prefería haber jugado algo peor pero llevarnos los tres puntos, que al final es lo que cuenta. Nos costó entrar en el partido, empezamos perdiendo, pero luego nos animamos y tuvimos ocasiones suficientes. Creo que hicimos bien nuestro trabajo y quizá nos faltó ese último gol que culminase la remontada. Se vieron cosas interesantes que hay que refrendar empezando a ganar partidos como el de la semana que viene”.

Abaroa: "El gol es la espina clavada con que me fui del partido"

Preguntado por si la reacción del equipo se inició coincidiendo con su cambio de posición, por detrás de Jito, Abaroa se mostró humilde: “No creo que tuviera tanta repercusión. Salimos un poco a la expectativa, pero luego todos pusimos de nuestra parte para reaccionar. Sí es cierto que me encuentro más a gusto jugando por el centro en la mediapunta que en banda derecha, pero fue todo el equipo el que dio ese pasito adelante".

El jugador verdinegro no quiso olvidar la vigilancia que los rivales ejercen sobre jito como otro factor que favoreció que brillara su juego: “Es cierto que al final a Jito todos los equipos le conocen y le marcan mucho más. Y lógicamente, si van muchos jugadores donde él, los demás tendremos más libertad para pisar área con peligro”.

La influencia de la lluvia y el planteamiento del rival fueron otros de los temas que merecieron el análisis de Abaroa: “Al final en la segunda parte, antes de diluviar, apretamos bastante, estábamos generando muchas ocasiones y ese chaparrón nos paró un poco. El partido se puso de ida y vuelta y no pudimos hacer nuestro fútbol. Para ellos que jugaban directo quizás les venía mejor: De todas formas el Portu hizo bien, se le notaron esas ganas del que regresa a la categoría, jugaron sus bazas y les salió bien. A ver si tienen suerte en su objetivo para la liga”.

Galder Dwomoh: una grata sorpresa

Continuaba la ronda de entrevistados con otro de los debutantes, el delantero centro del Portugalete, Galder Dwomoh, uno de los que salía más felices al acabar el partido. Y es que por azar del calendario su estreno en la categoría de bronce se producía nada menos que en su Sestao natal. “Era un día soñado, porque el debut por fin en 2ªB coincidía con el partido que más ganas tenía de jugar, al lado de casa, con mi gente, en un campazo como es Las Llanas que conozco desde pequeño, pero donde curiosamente no había jugado nunca, y ante un equipo tan importante como es el Sestao River. Me fui contento por las sensaciones personales y del equipo, aunque la pena fue no habernos llevado los tres puntos”.

Galder: "Era el partido que más ganas tenía de jugar"

Algunos dudaban de la adaptación del equipo y de jugadores como él a la Segunda B, pero el exdelantero del Santurtzi se reveló como la grata sorpresa del equipo jarrillero y al menos durante la primera parte, consiguió ganar la batalla a dos pesos pesados como Tarantino y Cabero. “La verdad es que era la referencia del equipo arriba y el equipo me buscaba constantemente con balones en largo – señaló el jugador – “pero no sólo yo sino el resto del equipo estuvo a buen nivel. No hay que olvidar que muchos jugadores de esta plantilla han estado en 2ª B y en categorías superiores, y eso se transmite a los que debutamos. No creo que el equipo vaya a pecar de inexperencia”.

Titular y disputando los noventa minutos de juego, ‘Galderinho’ confía en mantener esa línea a pesar de que la competencia en el puesto de nueve se ha puesto más cara con el fichaje del finalndés Kimmo: “Yo estoy ilusionado desde que llegué al Portu porque el entrenador me está demostrando su confianza, y eso es algo que todo jugador necesita. Un buen partido como el que me salió me motiva para seguir por el mismo camino, intentando devolver con trabajo y si puede ser con goles, esa confianza que el club me está dando".

Preguntado por qué hubo tanta diferencia entre el primer tiempo y el segundo, Galder hizo un repaso del transcurso del partido: “Nosotros entramos muy fuertes al partido, con muchas ganas. Tuvimos la suerte de meter gol en la primera oportunidad clara que hicimos. La primera parte estuvimos más cerca del área rival pero en la segunda parte se notó que jugaban en casa, con el apoyo del público, y salieron en tromba a por el empate. Fue una pena que nos hicieran gol tan pronto, ya que siguieron achuchando, creando ocasiones y nos tuvimos que echar atrás. Creo que si hubiésemos podido aguantar la ventaja los primeros quince minutos de la segunda parte ellos habrían tenido que asumir más riesgos, y dejar más espacios para alguna de nuestras contras. De todas formas no nos podemos quejar con el reparto de puntos, ya que para ser un campo y un equipo tan difícil para empezar un empate a domicilio está muy bien”.

Iker Zárate, el 'as en la manga' de Loza

Finalmente, otro delantero de Sestao pero defendiendo también la elástica gualdinegra, Iker Zárate, saltaba al terreno de juego en el minuto 78 para formar con Galder las torres gemelas del ataque portugalujo. Aunque no por minutos, no le faltaban razones para ser considerado otro de los nombres propios del partido: “Nunca renuncié a jugar este partido. El mismo sábado, después de haber entrenado cinco días, tomó la decisión de incluirme en la convocatoria y además tuve la suerte de participar y ayudar al equipo en el tramo donde el River más apretaba”. ​

Y es que Iker parecía prácticamente descartado para debut liguero de los suyos tras sufrir una lesión durante la pretemporada. “Soy de los que piensa que los plazos de los lesiones siempre pueden acortarse, y me hacía ilusión estar disponible para el míster en este partido. Desde el primer día que me lesioné estuve tratándome, no sólo con el fisio del equipo, también con otro gran profesional como Ibai Lejárraga, estuve en la piscina ejercicios específicos de fortalecimiento y recuperación desde el día después de romperme. No puedo negar que jugar en Las Llanas me hacía ilusión y que en el equipo hay una competencia enorme y hay que estar disponible cuántos más partidos mejor, pero ni yo ni el míster arriesgamos, y hubiera forzado lo mismo si se hubiera tratado de otro partido”. ​

El futbolista sestaoarra proseguía hablando de la competencia en el puesto de delantero, y de la dupla que puede formar con su paisano Galder: “Es cierto que jugamos más replegados, yo un poco más en la mediapunta, y no tuvimos ocasión de participar mucho en ataque. Creo que el míster metió otro jugador en punta con la idea de preocupar a la defensa del River, para que no subiera tan alegremente al ataque, y es posible que con el césped tan pesado prefiriese un jugador de mi perfil, más físico, y que pudiera también ayudar en tareas defensivas. También pienso que en un campo pequeño como el que tenemos en La Florida, donde el año pasado ya usamos mucho el sistema de dos puntas, en más de una ocasión jugaremos así. De todas formas el año pasado también había mucha competencia y creo que es bueno. El míster ha querido una plantilla larga con dos o hasta tres jugadores por posición, porque al final va a ser una temporada larga, en la que jugamos aparte de liga la Copa del Rey, y si caemos eliminados, la Copa Federación". ​

Iker Zárate: "El ambiente fue una fiesta y Las Llanas se portó espectacular"

A Iker le tocó vivir buena parte del encuentro desde el banquillo. “No soy un jugador que haya estado acostumbrado a ver los partidos desde el banquillo” –se sincera– “pero desde allí siempre estás mejor que desde la grada, porque tienes esa ilusión de que puedes saltar al campo en cualquier momento. Además por mi carácter lo paso muy mal, me pongo muy nervioso, protesto mucho y al línea lo abraso a comentarios.” En ese sentido, el delantero gualdinegro reconoció no haber tenido ningún problema con la hinchada local: “La verdad que no hubo ningún problema con la gente de la grada. Las Llanas se portó espectacular durante el partido. Es cierto que un par de horas antes del partido me llegaban mensajes de amigos del River, pero el ambiente fue bonito, una fiesta como debe ser entre dos pueblos vecinos con total respeto entre aficiones, y se puede decir que a los jugadores nos dejaron bastante “tranquilos”.

Preguntado por una de las escasas acciones polémicas del choque, la expulsión de su compañero y amigo en tierras castellonenses, Adrià, Zárate aclaró que “es una acción que no la veo, porque había salido el balón y me pilla volviendo a mi posición. Cuando me giro veo una roja y me quedé asustado, porque pensé que le podía haber dicho algo al árbitro. Ya en el vestuario me dijo que fue porque cogió el balón y lo soltó, y sí que me pareció un poco rigurosa su expulsión, ya que estábamos en el descuento y el partido estaba siendo duro pero muy limpio”.

Para concluir el sestaoarra no escatimó en elogios para el equipo de su pueblo: “Soy de Sestao y sé lo que aprieta Las Llanas, pero es que el River tiene un auténtico equipazo. Es un equipo hecho para estar arriba, muy fuerte en la zona central, con gente muy rápida en bandas y arriba con una pareja muy peligrosa que forman Abaroa y, cómo no, Jito, que es muy listo y te la puede liar en cualquier momento”.