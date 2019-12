Revueltos pero no juntos, este es el planteamiento que tiene Ernesto Valverde con muchos de sus suplentes. Sabe que una integración con el resto de titulares dará, posiblemente, un buen resultado, mientras que sacar un equipo completamente nuevo, lo cual sería conveniente para dar descanso a los titulares, puede dejar al descubierto muchas de las carencias del equipo rojiblanco. Esto fue lo que sucedió en Eslovaquia ante el Zilina el pasado jueves 20 de agosto, cuando el Athletic Club se puso 0-2 antes del descanso y terminó viendo como el equipo local daba la vuelta al marcador, y a la eliminatoria, para acabar ganando 3-2.

Con el objetivo de que esto no vuelva a ocurrir, Valverde deberá plantearse qué jugadores son titulares y cuáles suplentes. De esta forma le será más cómodo poder hacer una mezcla entre unos y otros y así el nivel no baje de una forma tan considerable. Este inconveniente es una lástima, ya que el Athletic ha pecado históricamente de lo que comúnmente se denomina ‘fondo de armario’. Esta temporada 2015/2016 se afronta con una gran cantidad de recambios, aunque todos ellos no sean la mejor opción.

Una portería más que reñida

Tanto Gorka Iraizoz como Iago Herrerín son porteros en los que se puede confiar. Bien es cierto que en algunos momentos el rendimiento del portero titular depende de su día, aunque la regla general es la seguridad que aportan al equipo. Sin ir más lejos, Gorka Iraizoz realizó un gran partido ante el FC Barcelona el pasado domingo, cuando paró un penalti a Leo Messi y consiguió encajar tan solo un tanto de uno de los equipos más temibles del panorama futbolístico. Por su parte, Iago Herrerín, ayudó al Athletic a llegar a la final de la Copa del Rey del pasado año gracias a buenas actuaciones.

Mientras que el navarro aporta toda la veteranía y experiencia que ha ganado a lo largo de sus más de once temporadas en Primera División, el vizcaíno es un portero diferente. Para bien o para mal, se distingue del resto porque le gusta vivir fuera del área, participar el primero en el juego de creación y ser uno más en el encuentro. En ocasiones lleva el susto a la grada, que ve como un jugador vestido de diferente forma y que debe estar bajo palos, recibe o corta un balón en el centro del campo.

La alternancia en la portería se volverá a repetir

Con todos estos aciertos y errores, la temporada parece discurrir por los mismos caminos que el pasado curso. Para Ernesto Valverde, Gorka Iraizoz será el portero de la Liga. Ya lo fue ante el FC Barcelona y parece que la tónica seguirá el resto del año. Por su parte, Iago Herrerín disputará la UEFA Europa League, competición en la que ya está disputando partidos, y la Copa del Rey. De esta forma, el guión no se toca. La alternancia en la portería será la constante durante todo el año.

Una línea defensiva cuestionada

Que el Athletic Club no tiene una buena defensa es algo que no sorprende. Quizás, esta sea la línea donde menos diferencia hay entre los titulares y los suplentes. Bien es cierto que Laporte, pretendido por grandes clubes como el Manchester United o el Paris Saint Germain, es el jugador de más nivel, mientras que De Marcos es el más polivalente. Ellos, junto a Etxeita y Balenziaga son los presumibles titulares para Ernesto Valverde.

El francés aúna la calidad, la valentía y el temperamento necesario para una línea como la defensiva. El de Laguardia, además de su polivalencia, aporta ganas y sacrificio en cada encuentro mientras que el ex del Valladolid se hace con el lateral izquierdo a sabiendas de que pocos jugadores son naturales en ese puesto. La duda llega con Etxeita, que aunque parece partir con ventaja respecto a Gurpegui, son innumerables las ocasiones en las que el técnico prefiere al veterano capitán al ex del Elche.

Con Gurpegi se abre la lista de suplentes. Una lista encabezada por él, ya que es, como se explica anteriormente, el que más oportunidades tiene de disputar partidos. Además, Ernesto Valverde le suele dar minutos en el segundo tiempo, cuando el equipo tiene que aguantar el resultado y precisa de un hombre más defensivo en el centro del campo y en la defensa. Lekue es otro que está acumulando tiempo con el primer equipo. Aunque Txingurri le sitúa en la banda izquierda, su perfil es el derecho, aquel en el que se ha desenvuelto bien en el Bilbao Athletic. No ocupar su posición de origen tiene una explicación con nombre propio, Eneko Bóveda. Tras su paso por el Eibar, el bilbaíno vuelve para dar descanso a Óscar de Marcos o bien para que éste último ocupe otras posiciones a lo largo del encuentro.

San José o Gurpegui pueden jugar en la defensa o el centro del campo

Por último está Elustondo, el ex de la Real Sociedad que ha demostrado buen hacer en los pocos minutos que lleva con la camiseta rojiblanca. Aun así, su fichaje no es del agrado de alguna parte de la afición y en el partido ante el FC Barcelona se mostró inseguro en algunas acciones donde debía salir al corte. Así pues, Ernesto Valverde cuenta con ocho jugadores de corte defensivo a los que se puede unir Mikel San José, que está en el centro del campo aunque ya ha ejercido como defensor en más de una ocasión.

Por fin, recambios

El centro del campo es la línea que más recambios precisaba. Aunque el pasado año Mikel Rico y Beñat pudieron llevar la manija del equipo, un recambio de garantías era la clave para la nueva temporada. Tanto el de Basauri como el de Igorre seguirán siendo titulares para Ernesto Valverde, aunque Mikel San José lo va a poner complicado. El rojiblanco aporta, además de un buen juego aéreo, goles para el equipo. Si se centra y disputa los partidos con plena confianza, puede ser una buena sustitución para el técnico. En este caso está Iturraspe, que ya no es aquel pelotero que robaba y creaba a partes iguales.

La mediapunta es la mayor incógnita. Bien es cierto que Eraso está brillando y disputando partidos a un nivel tremendo, pero el paso de las jornadas pueden hacer decaer este efecto sorpresa. Con la entrada de San José, o Iturraspe, en la posición de mediocentro, Beñat puede ser el hombre que adelante su colocación en el terreno de juego. Ya se ha demostrado que el ex del Betis no está cómodo en esta situación y es que no interviene tanto como le gustaría. Muniain, que ya está casi recuperado de su lesión, también puede ser el hombre que conecte con el delantero, aunque el pequeño jugador parece que volverá a su perfil izquierdo.

Siguiendo con las bandas está Ibai, que nunca juega de inicio de la misma forma que lo hace cuando sale desde el banquillo. En esta última situación es un revulsivo para el equipo, mientras que cuando es titular, no aprovecha la oportunidad. En el otro perfil están Williams y Susaeta. El primero parte con ventaja gracias a la gran temporada 2014/2015 que realizó, aunque las lesiones pueden ser su gran punto débil. Con Susaeta sucede lo mismo que con Iturraspe, ya no son los mismos. Sobre todo en la etapa de Bielsa, ambos eran fundamentales en el juego, ahora ninguno de los dos es titular. La desgana que demuestra el interior diestro en algunos partidos es notable y el público se ha dado cuenta.

Casos especiales son los de Aketxe y Sabin, dos jóvenes que quieren ganarse el puesto de formas muy diferentes. Mientras que el bilbaíno puede ser mediapunta o extremo izquierdo, el de Urduliz se despliega por los costados. Por ahí se aprovechó de Dani Alves en la Supercopa de España y anotó su primer gol oficial con el Athletic en la UEFA Europa League. La diferencia radica en el aprovechamiento de oportunidades. El primero parece no apreciar cada minuto con la camiseta rojiblanca y el segundo no deja de soñar. Esto es apreciado por Valverde que, sin lugar a dudas, lo tendrá en cuenta cada vez que tenga que elaborar un once.

¿El único puesto fijo?

La delantera parece el único puesto con un jugador asentado. Este es, nada más y nada menos, que Aritz Aduriz, el hombre que se convirtió en héroe para anotar cuatro goles al FC Barcelona y acercar un título a Bilbao 31 años después. El guipuzcoano mejora con los años y ahora parece vivir una segunda juventud. Sus ganas, lucha y sacrificio hacen que la afición caiga rendida a sus pies, mientras que en Ernesto Valverde provoca una sensación que no le permite dejarle en el banquillo.

Kike Sola y Borja Viguera no rinden de la mejor forma

Este sitio es el más frecuentado por los otros dos delanteros centros: Kike Sola y Borja Viguera. El primero no está siendo útil para el Athletic y muchos aficionados aún se preguntan por qué está en la plantilla rojiblanca. Nunca ha rendido y parece que nunca lo hará, aunque las confianzas siguen depositadas en el ex de Osasuna. Algo parecido sucede con Borja Viguera, que llegaba del Alavés convertido en un gran goleador. Por el momento no ha aportado lo mismo y parece que el tiempo se acaba. Bien es cierto que no ha jugado en su posición en numerosas ocasiones y que ha partido desde la banda izquierda o desde detrás del punta en muchos partidos. Aun así, no rinde de buena forma y Valverde se piensa mucho cada vez que tiene que ponerle en la alineación.

Estos son algunos de los jugadores reservas del Athletic Club. Unos pueden ser titulares de forma indiscutible mientras que otros no muestran atisbos de serlo a corto plazo. Entre mejoras y empeoramientos, la temporada sigue su curso y las lesiones, sanciones o traspasos pueden hacer que algunos jugadores cambien su rol en el equipo rojiblanco y pasen a tener más o menos importancia para Ernesto Valverde. Una cosa está clara: hay ‘fondo de armario’ pero para que estén revueltos y no juntos.