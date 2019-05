Asier Illarramendi: "Volver a la Real Sociedad nunca es dar un paso atrás"

El centrocampista de la Real Sociedad, Asier Illarramendi, ha comparecido ante los medios de comunicación como nuevo futbolista txuri urdin, después de llegar a un acuerdo la Real Sociedad y el Real Madrid a última hora de la tarde de ayer. El traspaso, cerrado en una cifra cercana a los 17 millones de euros (sin contar variables), es el fichaje más caro que ha realizado el conjunto donostiarra en toda su historia, superando el traspaso de Carlos Vela la temporada pasada ─ la Real Sociedad apoquinó una suma cercana a los 15 millones de euros al Arsenal Football Club ─.

El ‘4’ realista, se ha mostrado muy satisfecho por el esfuerzo económico que ha hecho el club para que vuelva a jugar en su casa, después de traspasar al vasco hace dos temporadas al conjunto merengue por una suma cercana a los 38 millones de euros (IVA incluido). "Estoy muy contento de la bienvenida que me ha dado la afición. He estado dos años fuera y la verdad es que era una oportunidad que no podía desaprovechar. Mencioné en mi última rueda de prensa que volvería, pero la verdad es que no pensaba que volvería tan pronto. A pesar de todo, estoy muy contento de regresar a la Real Sociedad.", afirmó.

Asimismo, Illarramendi ha resaltado que su primera opción era la de volver a la Real Sociedad, esquivando los intereses de otros clubes que podrían hacerse con sus servicios como el Liverpool FC o la Juventus de Turín. "Mi idea era muy clara. Volver a la Real Sociedad es una idea bonita, es un gran equipo y además tenemos una gran plantilla y una gran afición", resaltó.

"La estancia en el Real Madrid tampoco ha ido tan mal, he ganado cuatro títulos y he vivido grandes experiencias."

A su vez, ha comentado la experiencia que ha vivido en el Real Madrid durantes estos dos años. El centrocampista de Mutriku ha disfrutado de su estacia en el club blanco, aunque expresaba su tristeza por tener la oportunidad de jugar más minutos. "La verdad es que las cosas no han ido tan bien como me gustaría. De todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. La estancia en el Real Madrid tampoco ha ido tan mal, he ganado cuatro títulos y he vivido grandes experiencias. He estado con los mejores del mundo y he conocido a grandes personas.", comentó.

"Volver a la Real Sociedad nunca es un paso atrás."

Para finalizar, el jugador ha afirmado que el hecho de que haya regresado a la Real Sociedad no es un paso atrás, ya que cree que el conjunto donostiarra es un gran club que puede aspirar a una plaza europea con los grandes de la Liga. "Volver a la Real Sociedad nunca es un paso atrás. Si que es verdad que he madurado mucho, he vivido experiencias diferentes y he entrenado con los mejores jugadores del mundo. Creo que no podemos marcarnos un objetivo fijo, pero debemos estar peleando por las plazas que accedan a una competición europea, ya que tenemos una gran plantilla y un gran entrenador", concluyó.