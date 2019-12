Sufriendo se llega al cielo

Nada mejor como tener los deberes cumplidos para poder afrontar la temporada con la seguridad y la confianza que un equipo del que se espera que gane muchos partidos siempre necesita. El Valencia CF ya se encuentra en la élite del fútbol europeo en un momento histórico del fútbol español quien, por primera vez, coloca a cinco equipos en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Un comienzo arrollador de 15 minutos, bastó para ponerles las cosas complicadas a los monegascos. La genialidad en las botas de Álvaro Negredo, no es la primera vez que marca de vaselina, de hecho le marcó al propio Valencia, al portero César Sánchez, estando en las filas del Sevilla, de la misma forma. Y es que venía de una temporada regular tirando a mala, en la que no rindió como la afición esperaba, como él mismo pensaba, ni como los 30 millones que el Valencia pagaría por él se merecían. Tras la inyección de moral del partido del Estadio de Vallecas, en el que el equipo no ganó pero tuvo muchas oportunidades de marcar de no ser por la espectacular actuación del portero Toño, Negredo fue de los mejores, teniendo buenas oportunidades para marcar y distrubuyendo con buen criterio el balón para el resto de sus compañeros. El premio fue la titularidad y la recompensa para el equipo fue ese golazo del minuto 4 de partido.

Después de los 15 primeros minutos de arreón inicial, el conjunto valencianista se empezó a echar hacia atrás. Jugaba contra un equipo que hacía apenas cinco meses había disputado los cuartos de final de la UEFA Champions League, de la que fue eliminado por un penalti injusto, en realidad falta fuera del área, único gol en toda la eliminatoria que sirvió para clasificar a la Juventus de Turín. Y lo demostró, el AS Mónaco demostró todo ese potencial que llevaba dentro, enjaulando cada vez más al Valencia CF y poniendo en apuros al portero Ryan, quien ayer no tuvo su día. Quizás por aquellos cuartos de final con un penalti injusto en contra, o porque el árbitro simplemente no estuvo acertado en las jugadas clave, esta vez el equipo monegasco sí que fue favorecido en los momentos clave del partido haciendo que todo el desgaste del Mónaco diera sus frutos.

Agazapado atrás, y arañando de vez en cuando, el Valencia CF consiguió aguantar un resultado favorable que le permitiera el pase a la gloria. Se abre una nueva ventana, el entrenador espera nuevos refuerzos para poder afrontar todos los compromisos difíciles que vienen encima. La seguridad defensiva, seña de identidad de este club - sólo el FC Barcelona y el Atlético de Madrid recibieron menos goles la temporada pasada -, tiene que serlo durante toda la presente temporada. Ruben Vezo no es Otamendi y es por ello que el mismo Nuno dejó la puerta abierta a que un nuevo zaguero pudiera venir al equipo.

En el centro del campo parece que la solidez defensiva es mayor cuando Enzo Pérez y Javi Fuego acompañan a la imaginación de Dani Parejo. Quizás el argentino, muy voluntarioso, no fue todo lo preciso que se le pedía, pero la noche de ayer trataba de sufrimiento y de lucha, ahí es donde se valora el compromiso, y Enzo lo tiene más que nadie. Mención aparte el trabajo de Javi Fuego, mientras estuvo fresco no hubo cobertura en banda en la que no ayudara a sus compañeros, delantero al borde del área que no incomodara y ganas de demostrar que merece ser uno de los once elegidos para Nuno.

Con cinco días de descanso se presentará el Valencia CF en partido oficial en la Liga BBVA ante su afición. Enfrente el Deportivo de la Coruña que intentará pescar en la fiesta del rival. Ahora toca centrarse en la competición doméstica, en definitiva la que te da la oportunidad de poder acceder a competiciones como la que el equipo disfrutará los martes y los miércoles de esta temporada. Tiempo más que suficiente para descansar y para no poner escusas. Algún jugador tocado como Negredo quizás descanse y otros a los que se le vio cansados, como Enzo Pérez, puede que también. No debería haber problemas, el equipo está bien reforzada para que las rotaciones no se noten. Eso sí, el gol empieza a ser una tarea pendiente, hace falta afinar la puntería para dejar de sufrir en los finales de partido. Pero qué sería del fútbol sin sufrimiento.