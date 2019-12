Espanyol, primer rival en casa

El Madrigal vuelve a abrir las puertas en liga por primera vez esta temporada, lo hace para recibir al Espanyol. La pasada temporada del equipo catalán fue especial para el club y la afición, pelearon hasta en la última jornada por tener un puesto en Europa League, pero este sueño se lo derrumbó el Athletic de Bilbao. A manos del mismo técnico, que fue uno de los principales artífices de esa hazaña, sigue el camino hacia el mismo objetivo. Aunque vienen de ganar el primer encuentro ante el Getafe en el Power8 Stadium las cosas no pintan igual que la pasada campaña.

Las oficinas del conjunto catalán se han movido mucho este verano, el club ha suplido bajas importantes en el esquema de Sergio. Jugadores como Kiko Casilla, Héctor Moreno, Stuani, Sergio García, Lucas Vázquez y Diego Colotto han emprendido otros caminos lejos de la entidad perica este verano. El club ha tenido que hacer un esfuerzo para que la afición no vea reflejado en el campo la ausencia de estos jugadores. A pesar de ello los jugadores han dejado dinero en las arcas del club, principal razón por la que han emprendido otro camino.

Salidas del conjunto perico

Jugador Destino Ingresos Kiko Casilla Real Madrid 6.000.000 € Héctor Moreno PSV 5.000.000 € Stuani Middlesbrough 3.000.000 € Sergio García Al-Rayyan SC 1.500.000 € Lucas Vázquez Real Madrid 1.000.000 € Thievy Granada 300.000 € (cesión) Manuel Lanzarote Asteras Carta de libertad Sergio Tejera Nàstic Carta de libertad Carlos Clerc Girona Cesión Alex Fernández Reading Cesión Germán Parreño Girona Cesión Felipe Mattioni Sin equipo Libre Diego Colotto Pune City Libre

Un total de 16.800.000 € ha ingresado el club con las ventas en este mercado de fichajes de verano. Intentando que no se noten las bajas importantes el club ha traído refuerzos del mismo nivel o al menos jugadores que se espera que lleguen al nivel de los que se fueron. Enzo Roco llega procedente del Elche, cedido con opción a compra. El chileno viene con el próposito de no hacer notar la ausencia del mexicano Héctor Moreno en la zaga. Al igual que Ciani, aterrizó libre procedente del Sporting de Portugal con la intención de suplir a Colotto. El último lo tiene más fácil ya que tiene experiencia. Francesco Bardi llegó cedido procedente del Inter de Milán para suplir a Kiko Casilla, tarea difícil del joven arquero. Tiene que desempeñar la tarea de un portero ya afianzado en la Selección y que fichando por el conjunto vikingo ha dado un paso adelante en su carrera profesional. Burgui luchará para no notar la ausencia de Lucas Vázquez, ambos jugadores se formaron en la cantera y han dado el paso de jugar el Primera División en el club perico. Marco Asensio se presenta al club perico como la guinda del pastel tras los numerosos clubs interesados en el joven jugador del Real Madrid que lo ha cedido para que su carrera deportiva no quede estancada. El joven mediapunta gozará de sus primeros minutos ante el Villarreal, si hace el fútbol de la selección y el de la pasada campaña en el Mallorca puede ser un jugador desequilibrante y importante en el club blanquiazul.

Por último, los fichajes más conocidos por el 'Submarino Amarillo', Gerard Moreno y Hernán Pérez. Ambos llegan procedentes del club amarillo y aterrizaron en el club blanquiazul con las ideas muy claras. El delantero llegó por 1,5 millones de euros y tiene la difícil tarea de suplir al capitán y goleador de Sergio García, el jugador hizo un esfuerzo para llegar al club perico y veremos si da alegrías a la afición. Por otro lado está Hernan Pérez, la temporada pasado jugó en el Valladolid cedido por el Villarreal, la tarea de suplir a Stuani es algo que debe tener en cuenta.

Confianza en la cantera

Todo no han sido fichajes de la élite del fútbol, por el problema ecónomico que presenta el club perico esta temporada ha tirado de cantera. Hasta cuatro jugadores del filial han subido al primer equipo, el club ha encontrado en casa refuerzos, para no hacer un esfuerzo buscándolos fuera. Rubén Duarte, Joan Jordan, Antonio Raíllo, Roberto Correa y Marc Caballé son los jugadores que han subido al primer equipo procedentes del Espayol 'B'. Raíllo y Duarte ya gozaron de minutos en la defensa perica en el primer partido de competición, de hecho jugaron el partido completo en la victoria de su equipo.

Victoria con muchas dudas

A pesar de la victoria en la primera jornada frente al conjunto azulón, los de Sergio dejan muchas dudas sobre todo en ataque. El técnico presentó el siguiente once inicial: Pau López; Álvaro González, Arbilla, Duarte, Raíllo; Javier López, Montañés, Salva Sevilla, Víctor Álvarez, Víctor Sánchez; y Caicedo. Un esquema muy diferente al de la pasada temporada sobre todo en la parte de arriba, sin Sergio García, Lucas Vázquez y Satuani. Solo queda el reflejo de Caicedo de aquel ataque, pero a pesar de esto hicieron gol. Este gol vino precedido de una falta muy cercana al área que le hicieron a Montañés en una internada. Salva Sevilla lanzó la falta y la puso en la misma escuadra anotando uno de los goles de la jornada. Tan solo transcurría el minuto 6 de encuentro y ya se adelantaban los locales en el marcador. A partir de ahí el encuentro se quedó en idas y vueltas a las dos áreas con mas intención azulona que blanquiazul por la desventaja en el marcador.

En la segunda parte el Espanyol esperó atrás al rival ya que no podía hacer mucho daño a la meta de Guatia y querían mantener la ventaja en el marcador. Esta táctica le funcionó al técnico ya que mantuvieron la portería a cero y eso les permitió llevarse los tres puntos en el primer partido de Liga. Aunque no se deben sacar conclusiones precipitadas ya que el equipo aún no está rodado y los fichajes recientes no se han adaptado, lejos queda aquel juego del conjunto perico de la pasada temporda. El paso de los partidos y la adaptación de los jugadores nuevos puede cambiar el rumbo de este presagio.