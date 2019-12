Alfaro: "Tenemos que salir siempre a ganar y hacer disfrutar a la gente"

Alejandro Alfaro, que ha protagonizado la buena noticia del día, al entrenar con sus compañeros esta mañana, comparecía ante los medios de comunicación con una sonrisa por ser ya uno más para Garitano como él mismo explicaba: "Hoy he hecho el entrenamiento prácticamente completo con el grupo, quiero ponerme a disposición del míster para el domingo e intentar ayudar", y matizaba sobre sus últimos problemas físicos: "La semana pasada, el martes, me hice daño durante el entrenamiento en el abductor, tenía un pequeño hematoma y por precaución y para que no se hiciera la lesión más grande había que parar, según la resonancia".

El ex del Real Mallorca, entre otros, defendía que fue un palo el perderse el primer encuentro liguero: "No me gustó después de una pretemporada buena en la que no me había perdido ningún partido y ahora que llegaba lo bueno, el primer partido, que me pase esto, me fastidia un poco pero bueno quedan muchos partidos, la segunda es muy larga y el domingo hay otro partido", y entiende que se enciendan las alarmas con él cada vez que no entrena o lo hace al margen tras pasar un año, el pasado, en el dique seco: "Ahora cuando se me ve fuera del campo, la gente dice, 'otra vez está este aquí', pero bueno esperemos que esto haya sido solo en el inicio de liga, en el primer partido, que no me pierda ninguno más y que lo que me pierda sea por decisión del míster y no por lesión”.

Alfaro está recuperado de sus problemas físicos y a buen seguro será de la partida, desde el inicio, en el choque ante el Alcorcón

El onubense afirmó sentirse con ganas de jugar: "El primero que tiene ganas de verse soy yo. Jugando y metiendo goles. La verdad es que tengo muchas ganas y claro que la gente después de un año tendrá ganas de verme cinco o seis partidos seguidos. Ojalá este año pueda dar muchas alegrías, a mí personalmente, a la afición y a todo el mundo", aunque tras declararse apto para el choque del domingo aseguró que lo de ser titular no es cosa suya: "Lo decide el míster, yo estoy apto, a disposición de él para intentar ayudar al equipo. Mañana entrenaré bien, el sábado también y el domingo será el míster el que decidirá".

También analizó la derrota del Real Valladolid del sábado en el Nuevo Arcángel: "El equipo trabajó bien, hizo buenas cosas, si bien es verdad que quedan muchas cosas por corregir, pero también hay que tener en cuenta que ellos jugaban en su casa, ante su público que también apretaba. Yo creo que el resultado es justo pero quizás podía haber sido un empate también pero bueno, al final se decantó en una acción individual de ellos. Ya no hay que darle más vueltas, hay que corregir los errores y pensar en el domingo y ganar el partido". Y añadió que hay que pasar página: "No hay que analizarlo más. Es el primer partido, un campo complicado, un Córdoba que viene de primera división. Es verdad que hay mucha gente nueva pero eso no es excusa. Llevamos toda la pretemporada trabajando bien y no tenemos que excusarnos en eso. Se hizo un buen trabajo, el equipo corrió, nos faltó tal vez tranquilidad con balón pero creo que son cosas que se pueden corregir y mejorar. Lo importante es la actitud, la gente quiere y así llegarán los resultados".

Sobre el rival de este domingo, el Alcorcón, Alfaro dijo: "Nosotros nos tenemos que preocupar más de nosotros mismos que del Alcorcón. Es un gran equipo, viene de ganar en su campo y está con confianza pero si nos preocupamos de hacer las cosas bien, de corregir los errores, disfrutar en el campo y ante nuestro público tenemos muchas cosas buenas que hacer”.

Y acabó su comparecencia afirmando que el equipo no está presionado de cara a conseguir los tres puntos en Zorrilla en ese choque ante el cuadro madrileño: "La presión hay que dejarla un poco al lado. Ya hablábamos el año pasado de ella, del objetivo… Yo creo que sí que es verdad que este equipo tiene, evidentemente, la presión de ganar. Salimos a todos los campos a ganar y después cuando venimos de haber perdido y jugamos ante nuestro público tenemos que ganar igual. Si hubiéramos ganado la semana pasada esta semana tendríamos que ganar y habiendo perdido tenemos que ganar igual. Tenemos que salir siempre a ganar, olvidarnos de la presión, disfrutar, hacer disfrutar a la gente, que la gente crea en este equipo, se enganche y nosotros recuperar la confianza ganando partidos".