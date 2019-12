Mel: "Vamos con la ilusión de hacer las cosas bien"

A un día para el Real Betis visite Chamartín, Pepe Mel analizó en sala de prensa las opciones de su equipo en uno de los feudos inexpugnables de la Liga BBVA. Sobre el conjunto de Benítez comentó: "Nosotros somos un equipo que viene de Segunda División y jugamos contra un Club que hace un año y poco fue campeón de la UEFA Champions League. Las distancias están ahí, pero luego es un partido de fútbol en el que vamos a intentar ponérselo muy difícil al rival. Vamos con la ilusión de hacer las cosas bien".

La falta de gol que sufre la escuadra blanca es vista con tono de humor desde la perspectiva de Mel: "Ya quisiera para mí, como seguro ocurre al resto de entrenadores, el no gol que tiene el Madrid para mi equipo. El de no gol Cristiano, el de Benzema, el de Bale o el de Isco. No estaría mal tener en el Real Betis a todos esos con no gol".

"Vamos a intentar ponérselo muy difícil"

Acerca de las opciones de dar la campanada, esgrimía: "Vamos a empezar un partido que parte 0-0. Si hacemos las cosas bien, estamos atentos al 100%, cometiendo el menor número de errores posibles y asustando con llegadas, por supuesto que sí tenemos opciones. Tengo claro que para puntuar en el Estadio Santiago Bernabéu hay que hacer gol. Estamos hablando de un partido en el que se enfrentan dos equipos que están muy separados en lo económico y en lo deportivo".

El pinchazo del Real Madrid en El Molinón hace que los madridistas afronten el envite con la necesidad de ganar obligatoriamente: "Sin que se enfaden mis amigos que tengo en Gijón, mejor hubiera sido que el Madrid ganase 0-3 o 0-4 en el Estadio El Molinón. Lo que espero es un Madrid enrabietado que quiere dejar atrás las críticas y que quiere demostrar que aspira a todo. Si funciona y les salen bien las cosas, lo vamos a pasar mal y vamos a sufrir. Encima recuperan a Benzema, que les da la pausa y el juego de espaldas. Se presentan en su estadio, hace dos años lo hicimos muy bien en el estreno de Carlo Ancelotti y casi en el descuento nos marcaron un gol de cabeza".

"Para hacerle un agujero al Madrid hay que ir con una taladradora"

En relación a las modificaciones que ha sufrido el cuadro merengue con la llegada de Benítez deslizaba: "Se nota obviamente, no digo si para bien o para mal, pero claro que se notan los cambios. Ahora el Madrid está más junto, intenta defender un pelín más arriba y cuando no llega la presión se junta atrás. Por eso ahora cuesta más hacerle gol, ese engranaje ahora tiene que funcionar hacia adelante, ya que has coartado la libertad de jugadores de la parcela ofensiva porque se les exige en tares defensivas. Cuando cojan eso será un equipo terrible, pero para eso hay que tener paciencia con el entrenador y los futbolistas".

Adrián y Joaquín, jugadores vinculados a la entidad heliopolitana, aún no aparecen por La Palmera. Hasta que no haya confirmación oficial, Mel opta por no referirse a ellos: "Ahora mismo ni Adrián ni Joaquín están en la lista ni se les espera. Ayer daban por hecho en todas las televisiones que Adrián estaba fichado por el Real Betis, ya te digo yo que no. No voy a hablar del supuesto de que venga un jugador. De momento, Adrián está en el Porto y Joaquín en la Fiorentina".

Por último se refirió a las palbra vertidas por el periodista Carlos Herrera, el cual dijo que el Betis puede hacerle un agujero al Madrid: "Es un bético reconocido, habló desde el corazón. Es normal que diga esas cosas, se le agradece porque lo desea así, sé lo qué él piensa del Real Betis. Para hacerle un agujero al Madrid hay que ir con una taladradora. De momento, vamos con futbolistas. Es complicado ganar allí, y más a este Madrid, que no se va a dejar sorprender. El primer partido no fue como ellos deseaban, tienen menos puntos de los que esperaban, pero nosotros también tenemos dos puntos menos de los que deseábamos y también queremos ganar", finalizaba.