La previa de Garitano: semana para definir el equipo

Con el primer tropiezo del curso, precisamente cuando ya había puntos en juego, las necesidades de reforzar la plantilla de este Real Valladolid 2015/2016 se hacen más latentes. Desde la portería hasta la delantera, pasando por la defensa y el centro del campo, las caras nuevas podrían desempeñar cualquier papel. Pocos días faltan para el 31 de agosto, fecha límite para poder fichar, por lo que la secretaría técnica cuenta las horas en su trabajo intensivo para poder arribar los máximos futbolistas posibles a orillas del Pisuerga.

¿Portería y defensa cubiertas?

En un equipo de fútbol, y más cuando se habla de salidas o entradas, todo puede pasar. El plantel blanquivioleta no iba a ser menos y la portería representa un problema grave en el nombre de Mariño. El arquero gallego, poco querido dentro de la parroquia pucelana, dejaba el equipo el curso pasado de malas maneras y es posible que antes de la semana que viene, lo vuelva a hacer. Se dice que: "El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra", y el ex del Levante puede ser un claro ejemplo de ello. Precisamente su posible destino sería su retorno al plantel valenciano. Si se efectúa su marcha, problemas graves para Braulio Vázquez. Encontrar un portero de garantías en pocos días no tiene que ser empresa fácil.

En lo que respecta a la zaga albivioleta, otro nombre se encuentra encima de la mesa: Javi Chica. Sus constantes problemas físicos y el posible interés de un equipo de Primera División como es el Eibar, puede provocar su marcha definitiva del Real Valladolid. Sin un posible recambio en el lateral derecho, Moyano sería la única referencia en esa posición. Hermoso, de lo salvable en Córdoba, y Ángel son las opciones en el otro lateral. De inicio en el centro de la defensa jugaban Juanpe y Marcelo Silva, con Samuel esperando su oportunidad en el banquillo. La duda reside en que si 3 centrales serán suficientes para competir en una categoría tan exigente como la Liga Adelante.

Necesidad de un centrocampista creador

Como ocurre con los centrales, 3 son los medios centros de garantías con los que cuenta Garitano: David Timor, André Leao y Álvaro Rubio. Renzo Zambrano es el cuarto en discordia, pero de momento parece que no llega al nivel de sus compañeros. Aquí esta el gran problema del Real Valladolid: la conexión entre ellos y los jugadores ofensivos del plantel blanquivioleta. Leao y Timor, titulares en Córdoba, destruyen pero no construyen. Y Álvaro Rubio dibuja fútbol pero durante media hora, no más.

Óscar, Alfaro, Mojica... Son jugadores que necesitan asociación y sin un centrocampista creador que haga llegar el balón a sus botas, son futbolistas mediocres. El balón en el piso, no por el aire si quieres llegar lejos con este tipo de mediapuntas-extremos. Portodos estos factores, la llegada de un jugador de estas características resulta vital para continuar con el mismo objetivo que lleva marcado el equipo desde Julio. Sin esa incorporación, el equipo es posible que reciba pocos goles, pero lo que es seguro es que le costará un mundo transformar.

Deseo de otro punta

Mojica, Óscar, Juan Villar, Guzmán...son potenciales ofensivos pero no llevan el gol entre ceja y ceja. Para este 'negocio' se encuentran Rodri Ríos y Caye Quintana, junto con el comodín recién llegado de Manu del Moral. A todas luces insuficiente para un equipo como el Real Valladolid. El primero sí que puede aportar una gran cantidad de goles si las cosas le salen como él y toda la afición esperan pero Quintana está todavía verde para ser el delantero referencia de una escuadra que necesita el ascenso de categoría. Para más inri, el perfil de ambos jugadores no dista mucho y en muchas circunstancias de partido a lo largo del curso, se van a necesitar otros recursos ofensivos en otra forma de delantero. La secretaría técnica busca una posible solución pero ya se ha informado que el mercado invernal puede ser una buena vía. Habrá que esperar acontecimientos.

Los días pasan y el José Zorrilla espera este próximo domingo una nueva temporada de su equipo. Muchas caras nuevas y alguna que otra por llegar pero la ilusión siempre está presente. Garitano y los suyos siguen moviendo piezas en su pizarra, la pizarra que puede llevar al equipo a Primera División. Por el momento, tendrá que seguir ideando, si no le llega el deseado segundo delantero del equipo, un plan con lo que tiene, después de que la primera tentativa no resultara del todo positiva.

Retoques para recibir al Alcorcón

Pensando ya en el posible equipo que utilice Gaizka Garitano ante los alfareros, se espera algún que otro cambio, más que nada porque el equipo no terminó de funcionar en Córdoba y es necesario encontrar otra vuelta de tuerca. En lo que se refiere a portería y defensa, son las líneas que menos posibilidades tienen a una permuta, pues tanto los zagueros, como Kepa especialmente, no tuvieron una mala actuación en El Arcángel. Tan solo Chica, si sufre alguna molestia de última hora, podría perder su lugar a favor de Javi Moyano.

El centro del campo continúa siendo un problema latente, pues si el trabajo físico está asegurado, lo que falta es asociación y algo más de creatividad. El único que parece tener eso en sus botas es Álvaro Rubio, pero el riojano ya no tienen tantos minutos en sus piernas, por lo que es muy probable que adopte el rol de revulsivo para la segunda mitad. Mientras, a la espera de un fichaje en esta demarcación, como se ha comentado anteriormente, serán André Leao y David Timor los que partan como titulares en el doble pivote.

Por último, llegando al ataque, dos seguros y dos dudas. Óscar y Rodri son indiscutibles, por el momento, principalmente porque no existe recambio en el primer equipo, pudiendo actuar tan solo Caye Quintana en la posición del soriano. Manu del Moral, el recién llegado, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier demarcación en la zona ofensiva, pero con tan solo dos entrenamientos, como llevará el domingo, es pronto para verle de inicio. Tendrá que esperar. Quien sí estará es Alejandro Alfaro, que podría ir directo desde la enfermería hasta el once titular, situándose en el costado izquierdo, en detrimento de un Mojica al que se le vio algo falto de ritmo, también por los problemas musculares que arrastró. Guzmán Casaseca, en la derecha, podría reemplazar a Juan Villar, otro de los que no estuvieron muy acertados en Córdoba. En definitiva, Garitano tiene abierto el acordeón de posibles cambios, aunque tampoco se puede descartar que comience el encuentro con los mismos once futbolistas que dieron el pistoletazo de salida a la Liga Adelante.