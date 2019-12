Manu del Moral: "Estoy donde quiero y donde creo que me quieren"

Internacional con España y un jugador importante dentro del fútbol español que ha pasado por equipos de nivel como Sevilla, Getafe o Eibar, formado en la cantera del Real Jaén y en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Manu del Moral es un jugador de calidad que viene a aportar muchas cosas en ataque al cuadro de Gaizka Garitano. Como viene siendo habitual en las presentaciones, Braulio Vázquez fue el primero que tomó la palabra y agradeció al andaluz que hubiera elegido al conjunto de la capital del Pisuerga: "Estamos muy contentos. Hablar de Manu del Moral a nivel condicional es perder el tiempo porque lo conocéis tanto vosotros como la afición. Lo que sí que os comento es que a nivel humano tenemos unas referencias magníficas, que al final eso también importa".

El director deportivo del Pucela destacó también la polivalencia del nuevo jugador del equipo vallisoletano, que lucirá el número 20 en su camiseta: "Es un jugador polivalente que puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos del frente de ataque y estamos seguros de que va a aportar mucho, tanto a nivel deportivo como a nivel humano. Darle las gracias porque apostó por nosotros, teniendo ofertas muy superiores a la nuestra y esperar que su apuesta por nuestro proyecto nos lleve a los dos a conseguir los éxitos que merece nuestro club".

Antes de dar la palabra al exjugador sevillista,que afirmó que no llega en las ocasiones físicas óptimas pero que ha trabajado este verano por su cuenta: "Hasta ahora he estado trabajando un poco en solitario. Es cierto que con la ayuda de un preparador físico he ido haciendo trabajos específicos, siempre sin balón, que es lo único que me falta, pero llevo bastante tiempo trabajando el aspecto físico aunque no es lo mismo trabajar en solitario que trabajar con el grupo, se trabaja de diferente manera. Hay que ponerse las pilas para estar lo antes posible".

"Lo importante es trabajar duro diariamente para estar lo antes posible"

"Está claro que tengo que ponerme al nivel de mis compañeros porque ellos llevan un tiempo de entrenamientos de ventaja con respecto a mí. Al final ponerte plazos es meterte presión que no sabes si es mejor o peor. Lo importante es trabajar duro diariamente para estar lo antes posible", recalcó.

Del Moral afirmó que había tenido otras ofertas, más suculentas económicamente hablando: "He tenido varias opciones pero al final uno quiere apurar por diferentes motivos. Después de tanto tiempo jugando al fútbol no miras solo la parte económica, tienes que mirar también la parcela deportiva, donde tú te encuentres con ilusión para aportar al equipo y seguir mejorando. Al final estoy donde quiero y donde creo que me quieren", y aseguró que el conocer a Gaizka Garitano había sido fundamental para fichar: " Tengo que darle las gracias a él y al cuerpo técnico y presidente por haber apostado por mí. Es cierto que ha habido ofertas pero al final uno mira también lo deportivo, no solo lo económicos, el estar a gusto en una ciudad, uno tiene familia y en este caso tanto que el míster estuviera aquí, que Braulio hubiera hablado conmigo para venir también, compañeros y amigos que tengo dentro de la plantilla que me han hablado muy bien del club, de la ciudad y de la afición han hecho que venga a Valladolid".

El bajo rendimiento del jienense en las últimas temporadas se debe a su mala racha con las lesiones a las que también hizo mención en su presentación: "Sobre todo espero que me respeten un poco más las lesiones. He tenido la suerte en los últimos años de contar con el apoyo del cuerpo técnico y de los compañeros. Con todos los entrenadores jugado. Lo único que es cierto es que en los momentos claves he tenido lesiones inoportunas que han hecho que frene un poco ese buen momento que vivía en esos equipos, y sobre todo eso, que me respeten las lesiones porque el trabajo y la ilusión de hacer las cosas bien no me van a faltar, eso está claro".

El nuevo jugador blanquivioleta puede ocupar tanto la posición de delantero centro como las tres demarcaciones por detrás del punta: "Últimamente he jugado más en la izquierda para luego jugar por dentro pero no me importa. Podría jugar de mediapunta, de extremo derecho, incluso de delantero. Lo importante es estar lo antes posible bien para ayudar al equipo y si el míster decide que juegue en una posición o en otra lo hará encantado y pondré a disposición lo que tengo para que el equipo salga beneficiado".

El ex del Sevilla llega para aportar su granito de arena en el que será el objetivo del equipo esta temporada, el ascenso en una categoría tan complicada como la de plata del fútbol español: "Cuando hablas con la gente que ha jugado en Segunda División te dicen que es una categoría muy dura, que no quiere decir que porque hayas jugado en primera o tengas muchos jugadores de primera vaya a ser fácil ascender. El objetivo de este equipo es intentar ascender a Primera División, pero está claro que va a ser duro porque la Segunda División es muy dura. Con el escudo no vamos a ganar los partidos. Tenemos que aportar, además de la calidad que tiene la plantilla, muchas cosas porque es una categoría muy dura".

Si le respetan las lesiones, el fichaje de Manu del Moral en lo humano y lo deportivo es una incorporación de quilates para un Real Valladolid, con Braulio Vázquez a la cabeza, que continúa sondeando el mercado en busca de cerrar su plantilla. Eso sí, al jienense le queda mucho trabajo aún por hacer para estar al cien por cien físicamente y Gaizka Garitano ya comentó en la rueda de prensa previa al partido ante el Alcorcón, que el andaluz no entrará en la lista de convocados.