Braulio Vázquez: "Buscamos un portero, un ocho y un nueve"

Con una actividad frenética en los últimos días que se incrementará a buen seguro a medida que vayan pasando las horas y el mercado de fichajes vaya tocando a su fin, Braulio Vázquez informaba tras las palabras de Manu del Moral en su presentación de cuál es la situación del equipo en lo que al panorama fichajes se refiere. "Tenemos alguna operación avanzada pero en el fútbol ya se sabe que hasta que no se firma no está cerrada. Es cierto que faltan pocos días. Hasta los últimos minutos del cierre del mercado no creo que lleguemos pero este fin de semana sí que se avanzaran más cosas", afirmó el de Pontevedra.

Sobre el tema de Diego Mariño, su marcha al Levante parece más que cerrada pero Braulio aún no la daba por hecha: "Hasta que no esté aquí, no esté firmado, no le podemos dejar marchar pero está bastante avanzado. No llevo la operación, la lleva Carlos Suárez”, y aseguró que está rastreando el mercado en busca del sustituto del de Vigo, que no será Cristiano Pereira: “Lo que hago es buscar el sustituto que casi lo tenemos. No es Cristiano Pereira. Os garantizo que no".

El director deportivo del equipo blanquivioleta aseguró que se busca: "Un portero, un ocho y un nueve", que no habrá más fichajes en defensa: “No va a venir nadie más en defensa”, y que el equipo tiene calidad y gol en el centro del campo: "Con Manu del Moral tenemos seis medias puntas. Muchos de ellos son polivalentes como Alejandro o el propio Manu que puede jugar en punta pero es cierto que estamos buscando también un nueve. De todas formas os quiero hacer una reflexión, si analizamos todos los jugadores que tenemos de medio campo para delante, todos tienen muchísimo gol. Guzmán ha hecho cinco y ocho goles en el Alavés, Manu lleva 60-70 goles en Primera División, Óscar el año pasado hizo 15, Alfaro 20 con el Mallorca, 10 con el Tenerife jugando de mediocentro. Lo digo porque gol del centro del campo para delante tenemos mucho, más allá de que pueda venir otro".

Hoy se ha conocido que Javi Espinosa ha aceptado la oferta del Elche, un jugador que como confirmó Braulio fue tentado por el Pucela: "Espinosa era un jugador que nos interesaba y gustaba pero también te digo que él ha preferido irse al Elche porque quería tener una continuidad de muchos minutos y aquí él no lo veía tan claro como en el Elche. De todas formas os comento que el centro del campo del año pasado es casi el mismo que el pasado, el cuarto era Sastre que no era un actor principal".

El último día de mercado dependerá, como afirmó la mano derecha de Carlos Suárez en los despachos, de las piezas que muevan los clubes ingleses en esos últimos minutos del día 31 de agosto: "Seguro, está el mercado inglés, que más allá del dinero que tengan, es increíble. Si véis las operaciones que hacen el últimamente son brutales. Al final esto es un efecto dominó, el mercado inglés es el que arrastra a los demás y equipos con menor presupuesto como el nuestro, es verdad que hay situaciones que no salen hasta el último día". El objetivo se va cumpliendo poco a poco y el Real Valladolid va cerrando su equipo en los últimos días para afrontar el difícil reto del ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Trabajo tiene Braulio en estos tres días que tiene por delante.