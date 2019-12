Girona FC - CD Numancia: el renacer de Montilivi

El venerado Estadi de Montilivi volverá este sábado a retomar el vuelo en la liga. Esa Segunda A que los aficionados blanc-i-vermells no les gustaría participar este año. Esta temporada se tiene que lograr que el drama que se vivió en la anterior campaña vuelva a ser alegría y éxtasis de victoria. El conjunto dirigido por Pablo Machín arranca de nuevo en la categoría de Plata, pero la ambición y la ilusión han vuelto a ser la mismas que tanta valentía dieron en la temporada pasada, en buena parte gracias a un proyecto nuevo que ha permitido retener algunas piezas clave y ha hecho llegar de otros que habrían parecido de inicio inalcanzables.

La primera aparición de los gerundenses en Montilivi no será con la plantilla al completo –Borja García y Rubén Sobrino acaban de llegar y aún no podrán estrenarse–. Pero con una competición ya en pleno apogeo inicial, el estadio blanc-i-vermell será el perfecto para poder demostrar a los demás equipos, que el rival a batir este año será de nuevo, el Girona.

Girona, un equipo con espíritu de primera

A diferencia de la temporada pasada, donde el Girona partía como un rival que no daría mucha guerra a los grandes de la categoría, en esta, el conjunto catalán aspira a ser uno de los mejores de la Liga Adelante. El técnico del cuadro gerundense, Pablo Machín, destacó por ser un entrenador fiel a un esquema, a un modo de juego y a unos jugadores. Aunque al final de temporada tuvo que hacer rotaciones, pero el estilo de juego del soriano revolucionó toda la 2ª A, incluso el Zaragoza quiso imitar su manera de jugar en el campo. Por lo tanto, la huella que dejó la campaña pasada el equipo blanc-i-vermell, será más que suficiente para que el resto de conjuntos de la categoría lo respeten como un candidato a los puestos de ascenso a Primera. Viendo que el Girona funcionó el once en San Mamés –0-1, gracias a un gol de Jairo cuando faltaban sólo diez minutos para el pitido final–, lo más normal es que este sábado el Girona se mantenga con el mismo equipo que saltó encima del césped ahora hace sólo unos días en San Mamés y que volvió a casa con el triunfo bajo el brazo.

El objetivo de esta jornada es muy claro, aspirar a conseguir tres puntos más en su cuenta particular. "Lo más importante del primer triunfo es que empezamos de media tabla para arriba. Y sólo queremos mirar arriba todo el año y no estar pendientes de los de abajo", comentó Pablo Machín en rueda de prensa, que no quiere que sus hombres salten al campo con demasiada confianza. "Con el nombre y lo que hicimos el año pasado no tendremos ninguna facilidad para ganar partidos. Sabemos que nos costará muchísimo ganar cada semana, y para ello hay que mostrar sólidos."

Como ya hemos dicho, el once de este choque será el mismo que el del debut en San Mamés, igual que el del partido frente el Espanyol en pretemporada. Con esto parece que esta semana también Jairo Morillas, el autor del primer gol en la liga del Girona, volverá a empezar en el banquillo, con Felipe y Jaime Mata como dupla de ataque. El banquillo será prácticamente idéntico a la de la primera jornada del campeonato, salvo la presencia de Sebas Coris, que será baja. El de Tossa de Mar, con un problema en los isquiotidbales, ha quedado descartado de la convoctaoria. Su lugar lo podría ocupar Eloi Amagat, ya recuperado, o incluso Borja García, uno de los futbolistas ofensivos que ha completado la plantilla esta misma semana.

Frente al cuadro soriano, el equipo quiere igualar los inicios en Montilivi de los últimos años: 1-0 contra el Racing de Santander el curso pasado y también 1-0 con el Alavés en el anterior. Un año antes, también un punto en el bolsillo: 0-0 con el Sabadell.

Un equipo en racha quiere asaltar Montilivi

El Numancia llega a Montilivi tras conseguir un resultado impresionante -victoria por 6-3- en su estreno liguero, contra el Tenerife del ex técnico gironí Raül Agné. El conjunto de Soria se ha reforzado mucho esta temporada, con jugadores de grandes galones. La novedad principal, sin embargo, es en el banquillo, con la llegada del ex entrenador de la Real Sociedad, Jagoba Arrasate para sustituir Juan Antonio Anquela. "El Numancia siempre tendrá una señal de identidad, porque es de donde es y por los valores que transmite", indicó Machín, que pasó once años en Los Pajaritos. "Tienen excelentes especialistas a balón parado, y me aventuro a decir que apostarán más por un juego elaborado, a pensar más en el aspecto ofensivo que en el defensivo", quiso añadir el técnico del cuadro gerundense.

El cuadro rojillo es uno de los rivales habituales del Girona. Sólo se perdió el estreno de los gerundenses a segunda A -en ese momento competia en la Primera División-, no ha sido capaz de salir con victoria de ninguna de las seis anteriores visitas que ha hecho en Montilivi desde la temporada 2009/10. El balance es de cuatro victorias locales y dos empates. La última victoria fue por dos a uno en la temporada pasada con dos goles de penalti de Granell y Sandaza. Lo que buscaran ambos equipos es desequilibrar la balanza: uno aumentar el número de victorias y el otro conseguir por fin la primera en territorio gerundense.

Posibles onces