Resultado Las Palmas - Levante en Liga BBVA 2015 (0-0)

Los mejores, sin duda. Viera y José Mari en cada equipo (aunque curiosamente fueron sustituidos). Araujo y Ghilas fueron la clave: de haber tenido mejor atino, podrían haber multiplicado por tres los puntos de su equipo. Los deseados estrenos de El Zhar y Jefferson Lerma se produjeron, aunque sin apenas tiempo para hacer valoraciones. ¡Gracias por seguir el partido en VAVEL, buenas noches!

Partido sin goles, algo que a priori no era muy sorprendente, entre Las Palmas y Levante. Se vestía de gala el Estadio de Gran Canaria para ver de nuevo, 50 años después, un Las Palmas - Levante en la Liga BBVA. Así mismo, desde la Temporada 2001/2002 en su campo no se disputaba un encuentro de la máxima categoría (nunca en el Estadio de Gran Canaria). ¿Resultado justo? según se vea.. ya que si bien es cierto que Las Palmas dominó en el conjunto global del partido, y tuvo las mejores ocasiones, aunque en términos generales no fueron del todo claras (y a la postre insuficientes para marcar), mientras que por su parte, un sólido y rocoso Levante permanecía cómodo atrás, sin dejar fisuras, y con con llegadas muy esporádicas que tenían cierto peligro.

90+3' ¡Final del partido! Empate sin goles en el reestreno de Las Palmas en Primera, ésta vez ante su afición ante el Levante.

90+2' ¡Ojo a la chilena de Araujo! se marcha rozando el poste izquierdo de Rubén, fue desde fuera del área tras controlar el balón y quedarse muy arriba. Por ser más gráfico: ¿recuerdan el gol de chilena de Rivaldo al Valencia?...

90' Son tres los minutos de añadido. Salvo sorpresa, acabará en empate.

89' Último cambio en el Levante: Ghilas, un poco espeso, deja su sitio a Jefferson Lerma, que debuta en la Liga BBVA.

88' ¡A punto de liarla El Zhar! dejó un muy buen balón a Willian José, que por muy poco no llega a empujarla.

87' Un cambio más en los canarios: Willian entra y se va Roque Mesa.

85' Amarilla a Roque Mesa, que derriba a Juanfran.

83' Nuevo cambio, el primero en Las Palmas, un tanto enigmático: Se va Viera, que ha hecho un gran papel, y entra El Zhar. Pita la afición, querían seguir viendo jugar a Viera.

82' Chut lejano de Hernán, que no sorprende a un seguro Rubén.

81' Amarilla para Iván López. La entrada por detrás a Culio no deja margen posible para la duda.

80' Diez para el final. Las Palmas domina sin ocasiones claras ni jugada muy elavoradas. El Levante por su parte parece conformarse con el empate, pero cuidado: además de cinco defensas, hay tres delanteros...

76' Tímido intento de Casadesús que acaba en nada. Aythami lo evitó.

74' Nuevo cambio azulgrana: un desconocido Deyverson deja paso a Roger "el pistolero", apodo que le puso el año pasado la afición del Valladolid.

73' Se suceden llegadas canarias sin "premio".

68' ¡Había jugada de pìzarra! ¡casi marca Las Palmas! envío por alto a Viera que, al primer toque y desde la izquierda, la templa para que Aythami remate de cabeza. El balón se marcha por encima del larguero.

67' Quien si ve la tarjeta es Juanfran. La falta, aunque lejana, está centrada y es una buena opción de marcar para Las Palmas si tienen alguna jugada de pizarra bajo la manga.

66' Se está jugando Deyverson la expulsión. Tiene una amarilla y ha arriesgado más de la cuenta en dos acciones, con la cartulina ya sacada. En esta ocasión, seguramente se la habría llevado de no haberla tenido antes...

65' Amarilla para Culio. La falta es frontal, en la derecha, entre la medular y la portería canaria.

64' Domina Las Palmas, pero ojo: el Levante se caracteriza por sentirse muy cómodo atrás y marcar en la contra menos esperada.

62' Amarrila a Rubén, portero granota. Interpreta el colegiado que está perdiendo tiempo.

59' Como se ha podido ver en esta jugada, parece que Lucas Alcaraz ha puesto marcaje individual a Araujo: uno de los zagueros, el que tenía más cerca en el área levantinista, le ha perseguido hasta el centro del campo. Y en todas las jugadas tiene a alguien muy pegado.

58' Primer cambio en el Levante. Se va José Mari, entra Casadesús. Era de los más activos hasta el momento.

58' Caída de Araujo en el área entre zagueros granotas, cerca de la frontal. El árbitro no pita nada.

55' Saque de esquina sin peligro. Faceta a mejorar para los amarillos.

54' ¡David Simon! Se interna en el área y sin casi ángulo para rematar, Rubén la envía a córner.

52' Fuera de jeugo de Deyverson. Empieza a aparecer el brasileño, lejos aún del protagonismo que tuvo la jornada anterior.

50' Amarilla a Deyverson. Ha tocado el cuero con la mano.

50' ¡De neuvo Las Palmas! Se complica Rubén despejando al centro un balón que podía haber atrapado, y el balón suelto lo engancha Roque Mesa, enviando fuera el esférico. Se suceden las llegadas del equipo canario.

48' Falta lateral a favor de Las Palmas. Centra Viera y Verza envía a córner. El saque de esquina finaliza sin consecuencias.

46' ¡Comienza la segunda parte! Juega en esta ocasión Las Palmas.

23:31. Dicho esto, parece que no hay cambios. Están los mismos 22 jugadores en el campo preparados para comenzar la segunda parte.

23:30. Ambas aficiones esperan ver hoy a sus recientes incorporaciones en el rectángulo de juego, y en ambos casos sería una buena alternativa (aunque se duda un poco de su estado de forma): El Zhar aportaría el ritmo y "chispa" que parece necesitar Las Palmas en los últimos metros, mientras que Jefferson Lerma daría más contundencia, físico y conexión con los hombres de arriba.

23:25. Los dos equipos, eso si, han dejado clara su estrategia, muy parecida, dejando a un margen las diferencias en el dibujo táctico. Las Palmas, hacer llegar balones a Araujo con Viera dirigiendo el ataque. El Levante, finalizar las jugadas en los pies de Ghilas, siendo José Mari quien lleve la batuta en tareas ofensivas. Los cuatro, los mejores con diferencia en estos 45 minutos.

23:21. Acaba el primer periodo sin mucho que contar. Tras muchos minutos de espera, en las que las pocas ocasiones corrieron a cargo de los valencianos aunque no de manera muy clara, se animó el conjunto amarillo y fue a por el primer tanto del partido. No llegó, pero servió para marcar territorio y confimar el dominio en esta primera parte de Las Palmas. A pesar de ello, el Levante ha demostrado que, con poco, puede generar peligro y ocasiones, lo que obliga a no relajarse y, ni mucho menos, confiarse.

45' ¡Final de la primera parte!. No añade nada el colegiado y no hay tiempo para más.

44' Minutos de pausa tras el apretón local. Parece que acabará la primera parte con empate a cero.

38' ¡Nueva ocasión para Las Palmas!. Esta vez Araujo quien prueba desde lejos, pero detiene bien Rubén. Se está volcando el equipo amarillo buscando los tres puntos.

36' ¡A punto de marcar Las Palmas!. Jugada personal de Viera, su tiro es rechazado y el rebote lo engancha Roque Mesa con un disparo dentro del área. El balón golpea en un defensor y se marcha. El árbitro, sorprendentemente, da saque de puerta.

32' Nueva llegada peligrosa de Las Palmas, con una llegada en la que Araujo cae derribado. La afición canaria reclama penalti, parece que no hay nada.

30' Jugada de ida y vuelta: primero, una jugada rápida del Levante no llega a Ghilas por poco y en la contra, un balón bombeado al área levantinista lo golpea Juanfran y atrapa Rubén ante la llegada de Araujo. El árbitro no pita nada y el público protesta cesión. Parece que acierta el colegiado.

29' Remate de cabeza de José Mari, hasta el momento el más atrevido del partido, que detiene Javi Varas.

25' Nada interesante en estos minutos, aunque ambos conjuntos van progresando más en sus jugadas.

18' El público recuerda a Javi Castellano, lesionado de gravedad, en el minuto correspondiente a su dorsal. Gran detalle.

17' Intenta conectar Viera con Araujo, pero la zaga del Levante corta sin dificultad.

15' Detalle técnico de Ghilas de gran calidad, con un taconazo en la medular. No obstante, ha sido lejos de su hábitat natural: el área rival.

15' ¡Oportunidad de José Mari con un disparo lejano!. No sorprende a Javi Varas, que detiene sin dificultad. Primer tiro a puerta del partido.

14' Los nervios y la impreción cobran protagonismo, unido al respeto mútuo entre ambos conjuntos.

13' Ahora es Roque quien, con un impreciso autopase, desperdicia la oportunidad de generar peligro.

10' Viera corta la progresión de Toño con una falta táctica.

9' Javi Varas, muy atento, se adelanta a Ghilas cortando uan gran oportunidad para los azulgrana.

8' Minutos de "tanteo" en el Estadio de Gran Canaria.

7' Ahora la ocasión es para Las Palmas: Simón recibe en la frontal, pero su pase no fue nada acertado.

4' Un robo de Camara genera una nueva oportunidad para el Levante. Ghilas no continúa la jugada correctamente y Las Palmas recuepra el esférico.

2' Desviado el remate de José Mari. Botó Trujillo la falta.

2' Falta a favor del Levante. Ghilas es derribado. Buena ocasión para los granotas.

1' ¡Comienza el partido!

22:29. Se empiezan a colocar los jugadores en sus posiciones. ¡Sólo falta el pitido del árbitro!

22:22. Así está ahora mismo el campo.

22:18. Miguel Ángel Ramírez, en la radio oficial de Las Palmas, hace escasos minutos: "Esperamos firmar mañana con el Espanyol la llegada de Diop".

22:09. Poco más de 15 minutos para que comience este emocionante choque directo por la permanencia.

21:59. Las alternativas para Lucas Alcaraz en el banquillo, son estas: Jesús F., David Navarro, J. Lerma, Rubén G., Morales, Roger y V. Casadesús.

21:57. La alineación del Levante en el día de hoy, es esta: Rubén; Juanfran, Trujillo, Feddal, Toño García, Iván López; Verza, Camarasa, José Mari; Deyverson y Ghilas. Feddal sustituye en la zaga al sancionado Simao Mate,siendo el único cambio.

21:56. Raúl, Nauzet, Vicente Gómez, David García, El Zhar, Valerón y Willian son los recambios que tendrá Paco Herrera a su disposición.

21:55. Vamos ya con la alineaciones confirmadas de Las Palmas: Javi Varas, David S, Aythami, Bigas, Alcaraz, Dani C, Hernán, Roque, Culio, Viera y Araujo. Se especulaba con la incorporación de El Zhar en el once inicial. Finalmente, no ha sido así.

21:48. Al mismo tiempo, se espera que Pape Diop se una en breve, sustituyendo así al lesionado Javi Castellano. Otro jugador del Levante en la pasada campaña que reforzaría al conjunto amarillo.

21:44. La actualidad manda, y como el mercado de fichajes no se cierra hasta mañana, Las Palmas ha confimado la cesión de Wakaso esta misma tarde, que jugará cedido en la entidad canaria.

21:40. Ha sufrido ampliaciones este año, para tener mayor capacidad, que pasará a ser 33.070 espectadores

21:36. Fundado el 8 de mayo de 2003 en un amistado entre Las Palmas y el Anderlecht con victoria local (2-1), no ha visto a su equipo en Primera hasta esta noche.

21:32. El campo donde dará comienza el choque es el Estadio de Gran Canaria.

Uno de los jugadores a tener en cuenta en el partido Las Palmas - Levante será el nuevo delantero esta temporada del Levante: Nabil Ghilas. Defendiendo los colores del Córdoba, al argelino se le tachó más por su vida extradeportiva que por lo que realizó en el terreno de juego, que no fue demasiado brillante, pero sí lo suficientemente aceptable como para que Lucas Alcaraz le abriera las puertas de un club consolidado en la Liga BBVA.

En La UD Las Palmas volverá a estar disponible Javi Varas que, presumiblemente, será titular ante el Levante UD. Paco Herrera volverá lo volverá a alinear tras la sanción que el impidió estar en la primera jornada en el Vicente Calderón. De este modo, Raúl Lizoain volvería al banquillo.

La convocatoria del Levante la forman: Jesús Fernández, Rubén, Iván, Toño, Navarro, Juanfran, Trujillo, Feddal, Camarasa, Verza, Lerma, Rubén, Morales, José Mari, Roger, Casadesus, Deyverson y Ghilas

José Mari fue el jugador que tomó la palabra por parte del Levante en la previa de la visita a Gran Canaria. El centrocampista valoró los aspectos que tiene que mejorar el equipo: "el punto de partida no es malo, solo tenemos que corregir los fallos que tuvimos y esperar que todo salga mejor la siguiente jornada"

Paco Herrera habló sobre la noticia de la semana, la baja de Javi Castellano, y valoró la opción de incorporar a un nuevo futbolista, como podría ser el caso de Pape Diop: "Necesitamos un jugador con unas características lo suficientemente importante para que pueda aportar desde el primer minuto"

El apartado de nuevas llegadas tampoco está cerrado por parte de los granotas. El equipo de Lucas Alcaraz sigue peinando el mercado para cerrar la plantilla, sobre todo por las últimas salidas. Los últimos en sonar para el equipo levantinista han sido Maidana y Thomas, del Atlético de Madrid.

La principal novedad del partido podría ser el debut de Nabil El Zhar como jugador de la UD Las Palmas. El extremo dejó esta semana la disciplina del Levante UD y podría debutar, precisamente, ante sus ex compañeros. Esta semana fue presentado como nuevo jugador amarillo.

Por parte de los visitantes, la baja más sonada es la de Simao Mate. El futbolista mozanbiqueño agredió a un rival la pasada jornada y no estará disponible durante las próximas cuatro jornadas. Simao se une a las bajas de Karampelas, Xumetra, Pedro López y Jason por decisión técnica.

La principal ausencia en la UD Las Palmas será Javi Castellano. El jugador, lesionado de gravedad, se perderá toda la temporada. Esta semana se ha conocido que tiene dañado el menisco de una de sus rodillas y no podrá volver a participar con el equipo amarillo.

El último enfrentamiento en liga de manera oficial entre ambos equipos en el Estadio de Gran Canaria tuvo lugar durante la temporada 2009/10. Ese año el conjunto granota logró los tres puntos (0-1). Aquel partido se disputó en la Segunda División.

El Levante UD tampoco logró puntuar en la primera jornada, eso sí, la imagen de los granotas fue distinta, sobre todo por la expulsión en el minuto cuatro de Simao Mate. El equipo, eso sí, dio la cara ante el Celta de Vigo aunque acabó perdiendo el partido (1-2).

Los locales llegan tras las buenas sensaciones mostradas en la primera jornada en el Vicente Calderón. Los de Paco Herrera, a pesar de la derrota, mostraron un gran poderío defensivo, solidez en el medio campo y dominio absoluto del juego aéreo, en un encuentro del que incluso pudieron sacar algún punto.

La UD Las Palmas comienza la nueva andadura en Primera División estrenando 'casa'. El equipo amarillo jugará por primera vez en el Estadio de Gran Canaria, un escenario que debuta en el día de hoy en la máxima categoría del fútbol nacional.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre la UD Las Palmas vs Levante UD, perteneciente a la 2ª jornada de la Liga BBVA. El encuentro dará comienzo a las 22:30 (hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.