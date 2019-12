CF Badalona - UE Cornellà: a seguir con la buena tónica

Badalona y Cornellà se verán las caras el domingo 30 de agosto en el Estadio Municipal de Montigalà. Ambos equipos esperan poder seguir con la buena tónica demostrada en la primera jornada de la Segunda División B (Grupo 3) y conseguir su segunda victoria para afianzarse, momentáneamente, en la zona alta del campeonato.

Ambos equipos tienen ganas de que comience a rodar ya el balón. El Badalona quiere intentar lograr el ascenso, mientras que el Cornellà debe ir poco a poco, punto a punto, y conseguir el mínimo para lograr no descender. La pasada temporada, ambos equipos no pudieron conseguir la victoria en los partidos en los que se enfrentaron. En Badalona, el partido acabó con un 1-1, y en Cornellà, el resultado fue el mismo.

Los fichajes, como si hubieran estado siempre

Los hombres de Manolo González se llevaron sus primeros tres puntos ante el Olímpic de Xàtiva, en un encuentro donde se vio a un Badalona muy superior al conjunto local. Ha sido un verano de cambios en Badalona: 15 fichajes después, parece que los nuevos hayan jugado toda la vida en el equipo ‘escapulat’.

La directiva y los seguidores se quedaron muy contentos tras la primera victoria, y además, hace poco llegaron a un acuerdo para poder adecuar el Estadio Municipal de Montigalà, y por lo tanto, el Badalona podrá jugar los partidos de esta temporada allí.

A dar la sorpresa ante un equipo complicado

El Cornellà, quien aspira a no descender esta temporada, ya dio la sorpresa en la primera jornada, imponiéndose al Barça B (uno de los favoritos para ascender a Segunda División) por 2-1. Los hombres de Jordi Roger han trabajado intensamente esta semana, y esperan poder dar de nuevo la sorpresa, pero en esta ocasión, al Badalona.

La intención de los ‘verdes’ es sumar de tres en tres, y este partido no es una excepción. Las sensaciones tras el primer encuentro son muy buenas y los jugadores tienen la moral muy alta en estos momentos. Lo dejarán, como siempre, todo en el campo para poder conseguir una nueva victoria.

Partido especial para Marcos Pérez

El portero recién llegado al Cornellà esta temporada, Marcos Pérez, vivirá un encuentro realmente especial. Después de pasar cinco temporadas en el Badalona, el del Bon Pastor llegará como visitante para intentar no encajar ningún gol y hacer que su nuevo equipo se lleve la victoria.

“Desde el primer momento en el que el Cornellà se enteró que no quería seguir en el Badalona se interesaron por mí, me llamaron y no me lo pensé mucho. Me considero un portero trabajador, rápido y que vive mucho los partidos. Al equipo puedo aportar veteranía tanto dentro como fuera del campo ya que tengo 30 años y muchos partidos en la categoría”, dijo Marcos tras fichar por el equipo del Baix Llobregat. Sin embargo, se espera que sus ex aficionados lo reciban de buenas maneras.

Tres bajas aseguradas entre los dos equipos

No se trata de un encuentro en el que destaquen las bajas, pero el Badalona no podrá contar con Joan Grasa, que sigue recuperándose de su lesión en el tobillo y se ha caído de la convocatoria. Por otro lado, el equipo ‘escapulat’ ha recuperado a Amantini y Carroza, que ya han cumplido su sanción, y también a Manu Balda e Ibón Gutiérrez, que ya tienen su ficha federativa a punto.

En cambio, el Cornellà no podrá contar con Pep Caballé ni con Lulu. Tampoco podrá hacerlo con su nuevo fichaje, el ex mediocentro del Mallorca, Kenechuhwu Uchenwa, más conocido como Uche. Firmó el viernes su contrato, pero todavía no tiene la ficha federativa preparada.

Posibles alineaciones

CF Badalona: Morales; Grima, Perona, Akrong, Canelada; Maestre, Lao, Eugeni; David Jiménez, Civil y Pablo Morgado.

UE Cornellà: Marcos; Pere, Ñoño, Borja, Lucas; David, Dani Martí, Gómez, Enric, Xemi; y Fran Piera.