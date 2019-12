Raúl García: "Tener tantos títulos es una satisfacción, pero lo que vale es llenar a la gente"

El Atlético de Madrid ha despedido en la mañana del martes a Raúl García, que a un día del cierre de mercado de fichajes fichó por el Athletic. El navarro se ha despedido del club rojiblanco entre lágrimas en un acto en la sala VIP del Vicente Calderón en el que ha estado acompañado por varios de sus compañeros. El navarro se marcha tras haber jugado 329 partidos y haber marcado 45 goles, además de los seis títulos conseguidos.

"El corazón, a veces, no te deja ver las cosas claras" "Ha sido una decisión muy complicada", ha confesado Raúl, que se ha considerado "demasiado competitivo" como para conformarse con jugar pocos minutos. "Hay una balanza en la que tienes que poder todo, y soy demasiado competitivo como para que me valga con jugar los ratos que tengo", dijo el navarro. "Todo jugador tiene la necesidad de competir al máximo y me ha llegado la oportunidad de llegar a un club bonito en el que me tendré que ganar esa continuidad. Tienes que pensar con la cabeza fría porque el corazón a veces no te deja ver las cosas claras. Es una decisión que tengo muy hablada con mi familia", confesó.

El traspaso de Raúl García ha marcado a un gran número de aficionados del Atlético de Madrid, que tenían en él una referencia fuera y dentro del campo. "Tener tantos títulos es una satisfacción a nivel deportivo, pero lo que vale es llenar a la gente", dijo.

Envuelto en una gran emoción, y ante jugadores como Gabi, Koke, Fernando Torres, Juanfran, Moyá, Tiago, Filipe o Jesús Gámez, que acudieron a su despedida, dijo: "Tengo todo tan claro que cambio todos los títulos que he conseguido por mi familia y amigos que tengo aquí delante", además de confesar la "gran sorpresa" que le ha supuesto el gran cariño que han mostrado los aficionados por él.

"Este mundo de tantos egos no va conmigo" "Me enseñaron que cuando trabajas de forma noble llegan los resultados", recalcó. "Pero es difícil que la gente reconozca las cosas en este mundo de tantos egos que no va conmigo", se sinceró. "Me voy muy feliz y con la sensación de haber conseguido lo que quería".

Y es que Raúl García, a pesar de haberse ido como un ídolo, no tuvo un comienzo fácil en su llegada al Atlético. "No tengo reproches para nadie. El único consejo que daría es que la gente apoye al jugador. Todos somos del mismo barco que va en la misma dirección. Solo me he limitado a trabajar y por eso creo que la gente me tiene cariño. Mi forma de ser y mi forma de jugar en el campo tienen muchas cosas en común", comentó.

El navarro concluyó dejando abiertas las puertas a un posible regreso: "Nunca se sabe en el futuro qué puede pasar, lo importante es dejar las puertas abiertas porque haces las cosas bien y todo el mundo reconoce que eres una persona de fiar", finalizó.

El Atlético de Madrid completó el acto con este vídeo, donde se recogen algunas imágenes del paso de Raúl García por el club rojiblanco: